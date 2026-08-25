歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
八月
觀塘海濱花園｜「幻彩觀塘耀海濱」互動光影匯 觀塘海濱花園｜「幻彩觀塘耀海濱」互動光影匯
大型盛事 節慶活動
觀塘海濱花園｜「幻彩觀塘耀海濱」互動光影匯
推介度：
30/08/2026 - 04/10/2026
免費
05
九月
西灣河香港電影資料館｜星級影談 — 劉偉強 西灣河香港電影資料館｜星級影談 — 劉偉強
節慶活動 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜星級影談 — 劉偉強
推介度：
05/09/2026 - 12/09/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
香港首份五年規劃大前題︰海洋經濟＋低空經濟對接國家發展戰略
數碼創科

香港首份五年規劃大前題︰海洋經濟＋低空經濟對接國家發展戰略

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　政府早前為經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）進行公眾諮詢，市民除關心如何改善經濟與民生，也特別關注失業問題，筆者對此非常認同。假如這個五年規劃未能應對未來持續發展，為市民創造優質就業機會，過去兩個月的諮詢就淪為空談。

 

　　要促進經濟，關鍵在於精準捕捉國家發展大勢中的戰略機遇。國家「十五五」規劃在推動科技創新與新質生產力發展，明確涵蓋了海洋經濟與低空經濟。特別將海洋科技與海洋經濟列為重點新興產業，聚焦深海探測、資源開發及高端裝備突破。香港地理位置優越，又擁有世界頂尖的大學科研團隊，應該善用科研實力開拓「海洋經濟」與「低空經濟」。

 

　　事實上，香港的深海科研力量早已在國際深海領域展現實力。香港科技大學牽頭的兩項國際深海大科學計劃，獲得聯合國教科文組織的雙重認證，匯聚了全球53個國家、138 所科研機構逾 220名研究人員，共同研究深海甲烷滲漏對全球氣候的影響及冷泉生態系統的奧秘。這說明香港不僅有條件做研究，更有能力組織國際大型科學計劃，致力合作共贏，為各界創優增值。

 

　　五年規劃應設立專項基金，鼓勵香港的大學與內地機構（如廣州海洋實驗室）共建海洋科技創新平台，聚焦水下機器人、無人船及海洋環境監測等核心技術。同時，利用香港在金融和法律的優勢，將科研成果轉化為產業動能，例如發展海事保險、船舶租賃及海洋生物醫藥的初創孵化。長遠而言，香港應放眼深海的資源與機遇，以科技創新支撐香港發展「藍色經濟」，在區域合作發展上聯動大灣區城市優勢，致力發展藍色金融、綠色航運和高端生態旅遊，成為國家海洋強國戰略的重要樞紐。

 

　　在低空經濟發展方面，香港在賽道上必須重新定位，並全速前進。因為低空經濟不單是無人機送貨，更涵蓋空中交通管理、無人機維修與數據分析等龐大產業鏈。因此，我們應充分利用自由港的便利條件，率先在大灣區制定一套被國際認可的低空經濟運作標準及安全規範。推動香港成為無人機及空管系統的測試基地（監管沙盒），並建立零部件處理和交易中心。透過與深圳及珠海等地的聯動，將香港的國際網絡優勢與內地的製造優勢結合，構建一個具有國際競爭力的低空經濟生態圈。

 

　　另一方面，自三跑道系統啟用以來，香港國際機場的硬件容量與處理能力得到大幅提升。但要鞏固國際航空樞紐地位，除了配合政府提出的擴大「機場城市」外，五年規劃應更加進取。例如全力拓展飛機租賃及航運融資業務，通過更具競爭力的稅務優惠，吸引全球飛機租賃公司在港設立區域總部，處理飛機買賣、租賃、退租及拆解回收的全生命周期業務，同時協助國產飛機打入國際市場兼提供人才培訓與後勤支援，相信可為年輕人製造更多優質的就業機會。

 

　　香港首份五年規劃標誌著治理思維的一次重要轉捩點，當中既要對接國家發展戰略，又要聚焦經濟發展，力求全方位改善民生，意義重大。因此，各界必須具備破格思維，同時須以結果為目標，才能為香港創造出更美好的未來。

 

Tags:#數碼創科#香港第一個五年規劃#海洋經濟#低空經濟#國家發展戰略
Add a comment ...Add a comment ...
數字教育生態圈︱中小學教育數字化轉型新思維︰地理資訊系統GIS應用＋職學雙軌教育模式
更多智慧城市5.0文章
數字教育生態圈︱中小學教育數字化轉型新思維︰地理資訊系統GIS應用＋職學雙軌教育模式

投票區

美加關稅談判破裂，特朗普政府對加國商品施加懲罰性關稅
134
|
0

你認為加拿大能夠贏取對美國的關稅戰嗎？

能夠
48%
不能夠
38%
不確定
14%
投票期：2026-08-24 ~ 2026-09-24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處