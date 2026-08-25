香港首份五年規劃大前題︰海洋經濟＋低空經濟對接國家發展戰略

政府早前為經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）進行公眾諮詢，市民除關心如何改善經濟與民生，也特別關注失業問題，筆者對此非常認同。假如這個五年規劃未能應對未來持續發展，為市民創造優質就業機會，過去兩個月的諮詢就淪為空談。

要促進經濟，關鍵在於精準捕捉國家發展大勢中的戰略機遇。國家「十五五」規劃在推動科技創新與新質生產力發展，明確涵蓋了海洋經濟與低空經濟。特別將海洋科技與海洋經濟列為重點新興產業，聚焦深海探測、資源開發及高端裝備突破。香港地理位置優越，又擁有世界頂尖的大學科研團隊，應該善用科研實力開拓「海洋經濟」與「低空經濟」。

事實上，香港的深海科研力量早已在國際深海領域展現實力。香港科技大學牽頭的兩項國際深海大科學計劃，獲得聯合國教科文組織的雙重認證，匯聚了全球53個國家、138 所科研機構逾 220名研究人員，共同研究深海甲烷滲漏對全球氣候的影響及冷泉生態系統的奧秘。這說明香港不僅有條件做研究，更有能力組織國際大型科學計劃，致力合作共贏，為各界創優增值。

五年規劃應設立專項基金，鼓勵香港的大學與內地機構（如廣州海洋實驗室）共建海洋科技創新平台，聚焦水下機器人、無人船及海洋環境監測等核心技術。同時，利用香港在金融和法律的優勢，將科研成果轉化為產業動能，例如發展海事保險、船舶租賃及海洋生物醫藥的初創孵化。長遠而言，香港應放眼深海的資源與機遇，以科技創新支撐香港發展「藍色經濟」，在區域合作發展上聯動大灣區城市優勢，致力發展藍色金融、綠色航運和高端生態旅遊，成為國家海洋強國戰略的重要樞紐。

在低空經濟發展方面，香港在賽道上必須重新定位，並全速前進。因為低空經濟不單是無人機送貨，更涵蓋空中交通管理、無人機維修與數據分析等龐大產業鏈。因此，我們應充分利用自由港的便利條件，率先在大灣區制定一套被國際認可的低空經濟運作標準及安全規範。推動香港成為無人機及空管系統的測試基地（監管沙盒），並建立零部件處理和交易中心。透過與深圳及珠海等地的聯動，將香港的國際網絡優勢與內地的製造優勢結合，構建一個具有國際競爭力的低空經濟生態圈。

另一方面，自三跑道系統啟用以來，香港國際機場的硬件容量與處理能力得到大幅提升。但要鞏固國際航空樞紐地位，除了配合政府提出的擴大「機場城市」外，五年規劃應更加進取。例如全力拓展飛機租賃及航運融資業務，通過更具競爭力的稅務優惠，吸引全球飛機租賃公司在港設立區域總部，處理飛機買賣、租賃、退租及拆解回收的全生命周期業務，同時協助國產飛機打入國際市場兼提供人才培訓與後勤支援，相信可為年輕人製造更多優質的就業機會。

香港首份五年規劃標誌著治理思維的一次重要轉捩點，當中既要對接國家發展戰略，又要聚焦經濟發展，力求全方位改善民生，意義重大。因此，各界必須具備破格思維，同時須以結果為目標，才能為香港創造出更美好的未來。