機場蓮香樓24小時歎點心$25起＋花膠鮑魚灌湯餃限定菜單＋大灣區航空＋香港快運登機證、亞博館活動票尾全單88折

暑假去旅行，打算出發前機場醫肚又多個選擇了！蓮香樓機場店剛於7月底閞幕，大家可以24小時歎點心一盅兩件，點心$25起價錢合理同市區差不多，而且可以品嘗機場限定菜單。老友記憑長者咭或樂悠咭長者早上9:45am前結帳，可享早市茶茗$2及免收加一優惠。如果你乘搭大灣區航空或香港快運憑登機證可享全單88折，或於亞博館睇完騷憑活動票尾享用晚市或宵夜亦有88折優惠！

蓮香樓機場店佔地13000多平方呎，能容納300多個座位，裝潢充滿復古味道，重現傳統粵式茶樓工藝元素，點心師傅匠心手作多款精緻點心。食物方面，小點$25、中點$30、大點$42、頂點$48、金點$68、晚市及宵夜時段各點心一律$48，價錢合理，新店保留紙本點心卡，食客領取食物需帶同點心卡，並由職員人手蓋章。機場限定菜單包括懷舊小食三層架、花膠鮑魚灌湯餃，另外必試懷舊蓮香霸王雞、荷香糯米膏蟹，而香港美食之一的蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔都有得食。

傳統茶樓「蓮香樓」正式登陸機場門口充滿復古味道

除此之外，蓮香樓機場店推出早茶長者優惠，早上9:45am前結帳並離開，憑長者咭或樂悠咭可享早市茶茗$2及免收加一優惠，同行者亦可享此優惠。

大灣區航空、香港快運登機證全單88折

如果你搭大灣區航空去旅行又想食點心，咁就啱啦！GBA 4 周年呈獻：大灣區航空 x 蓮香樓驚喜聯乘優惠，即日起至 2026 年 9 月 30 日，只要旅客憑出發日期起計 14 日內大灣區航空 GBA 登機證或機票，親臨指定蓮香樓門市並出示機票，唔使一定要機場店消費，全線蓮香樓 / 蓮香居分店都可享有全單88折優惠！

優惠日期：即日起至 9 月 30 日

優惠：憑出發日期起計 14 日內之大灣區航票登機證存根、電子機票或登機證收據，親臨指定蓮香樓餐廳門市並出示憑證，即可享有全單八八折優惠

適用門市：全線蓮香樓 / 蓮香居分店

搭香港快運的朋友都有著數！即日起至 9 月 30 日，憑香港快運登機證到蓮香樓飲茶，即享全單88折優惠，旅行苧或後都可以歎一盅兩件。

優惠日期：即日起至 9 月 30 日

優惠：憑出發日期起計 14 日內之快運登機證登機證，親臨指定蓮香樓餐廳門市並出示憑證，即可享有全單八八折優惠

適用門市：全線蓮香樓 / 蓮香居分店

亞博館活動票尾全單88折

就算唔係去旅行出發或剛落機，於亞洲博覽館睇完表演或行完展覽，想搵個地方坐低食宵夜，去蓮香樓歎茶都有優惠！亞洲博覽館與蓮香樓推出「票尾經濟」優惠，即日起至 2027 年 1 月 31 日，於活動舉行前 3 天至結束後 3 天期間，到蓮香樓（香港國際機場）憑有效活動憑證（例如：演唱會門票），晚市或宵夜即享全單88折優惠。

留意，客人必須於結帳前出示有效之亞洲國際博覽館舉行的活動憑證，有效期為活動舉行前3天至活動結束後3天，包括活動舉行當日，方可享用此優惠。優惠僅適用於蓮香樓（香港國際機場）之晚市或宵夜時段堂食消費，不適用於購買商品及外帶服務，不適用於分桌或分開結帳，不可與其他優惠或折扣同時使用。

蓮香樓 - 香港國際機場店

營業時間︰24小時

地址︰赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)8樓8T010號舖

電話︰ 21178498

WhatsApp︰68016180