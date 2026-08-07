歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
七月
銅鑼灣皇室堡｜貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展 銅鑼灣皇室堡｜貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展
節慶活動 商場活動
銅鑼灣皇室堡｜貓奴必去！皇室堡2.5米巨型貓咪打卡壁畫＋期間限定店＋貓貓鈎織手作展
推介度：
21/07/2026 - 31/08/2026
免費
11
九月
灣仔香港藝術中心｜903舞台劇《屎詩式自傳》 灣仔香港藝術中心｜903舞台劇《屎詩式自傳》
文化藝術 劇場
灣仔香港藝術中心｜903舞台劇《屎詩式自傳》
推介度：
11/09/2026 - 20/09/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法
美食優惠
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

玩樂假期
玩樂假期

　　東涌日落美景好去處！全新東涌休憩地標「東涌小炮台公園」已經正式開放，公園最大賣點就是飽覽無敵夕陽Magic Hour靚位，270度欣賞東涌灣、觀景山及機場遼闊景色，飛機徐徐升降畫面，纜車於日落時份緩緩行駛，真係要唱番句「夕陽無限好，天色已黃昏」，好正呀！寵物主人更可以帶毛孩於草地放電，順便於健身園地舒展筋骨。東涌小炮台公園交通方便，由東涌港鐵站前往順東路入口步行約6分鐘，即可欣賞東涌日落打卡！

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

圖片來源︰康文＋＋＋fb

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

圖片來源︰康文＋＋＋fb

 

　　講多少少「東涌小炮台公園」的背景，公園由土木工程拓展署設計及建造，康樂及文化事務署負責管理，位於東涌市中心及逸東邨、馬灣涌村之間天然山丘，你更可順遊法定古蹟「東涌小炮台」。公園總面積約1.3公頃，公園三大區域包括寵物公園、健身園地及多用途活動區。

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

 

　　健身園地設有超過10組戶外健身設施，適合不同年齡同體能人士使用，一邊呼吸新鮮空氣，一邊做運動，公園亦有長者健身園地，老友記可以輕鬆舒展身心。另外，優化後由行山徑前往多用途活動區，沿途可以欣賞優美馬灣涌村。

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

 

　　寵物公園設寵物障礙挑戰區，包括小斜坡及步級架，而且有分大、小狗活動區主人更安心，三塊小草地讓毛孩瘋狂放電。

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

土木工程拓展署 fb

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

土木工程拓展署 fb

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

土木工程拓展署 fb

 

　　究竟東涌小炮合公園點去呢？公園四通八達，於東涌道北、順東路及翠群徑都設有出入口，由東涌港鐵站前往順東路入口步行約6分鐘，由達東路巴士站、順東路巴士站、松仁路巴士站步行前往約需5-10分鐘。順東路及東涌道北更設有無障礙通道出入公園。公園亦連接現有行山徑，市民可以輕鬆沿住行山徑登山欣賞東涌灣美景。

 

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

 

東涌小炮台公園

 

地點：東涌29A區-位於市中心與逸東邨之間的小山丘

 

公共交通工具：

•    由東涌港鐵站B出口，步行前往約需6分鐘（見附圖）

•    由達東路巴士站、順東路巴士站、松仁路巴士站，步行前往約需5-10分鐘

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#東涌小炮台公園#東涌#寵物情報#寵物好去處
Add a comment ...Add a comment ...
國泰推出高達8折機票優惠 全球航線適用 
更多玩樂假期文章
國泰推出高達8折機票優惠 全球航線適用 

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
20
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

25%
不會
75%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處