東涌好去處︱東涌小炮台公園日落美景打卡＋遠眺機場、港珠澳大橋夕陽＋寵物公園健身園地＋交通方法

東涌日落美景好去處！全新東涌休憩地標「東涌小炮台公園」已經正式開放，公園最大賣點就是飽覽無敵夕陽Magic Hour靚位，270度欣賞東涌灣、觀景山及機場遼闊景色，飛機徐徐升降畫面，纜車於日落時份緩緩行駛，真係要唱番句「夕陽無限好，天色已黃昏」，好正呀！寵物主人更可以帶毛孩於草地放電，順便於健身園地舒展筋骨。東涌小炮台公園交通方便，由東涌港鐵站前往順東路入口步行約6分鐘，即可欣賞東涌日落打卡！

圖片來源︰康文＋＋＋fb

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講多少少「東涌小炮台公園」的背景，公園由土木工程拓展署設計及建造，康樂及文化事務署負責管理，位於東涌市中心及逸東邨、馬灣涌村之間天然山丘，你更可順遊法定古蹟「東涌小炮台」。公園總面積約1.3公頃，公園三大區域包括寵物公園、健身園地及多用途活動區。

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

健身園地設有超過10組戶外健身設施，適合不同年齡同體能人士使用，一邊呼吸新鮮空氣，一邊做運動，公園亦有長者健身園地，老友記可以輕鬆舒展身心。另外，優化後由行山徑前往多用途活動區，沿途可以欣賞優美馬灣涌村。

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

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寵物公園設寵物障礙挑戰區，包括小斜坡及步級架，而且有分大、小狗活動區主人更安心，三塊小草地讓毛孩瘋狂放電。

土木工程拓展署 fb

圖片來源︰土木工程拓展署 fb

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究竟東涌小炮合公園點去呢？公園四通八達，於東涌道北、順東路及翠群徑都設有出入口，由東涌港鐵站前往順東路入口步行約6分鐘，由達東路巴士站、順東路巴士站、松仁路巴士站步行前往約需5-10分鐘。順東路及東涌道北更設有無障礙通道出入公園。公園亦連接現有行山徑，市民可以輕鬆沿住行山徑登山欣賞東涌灣美景。

東涌小炮台公園

地點：東涌29A區-位於市中心與逸東邨之間的小山丘

公共交通工具：

• 由東涌港鐵站B出口，步行前往約需6分鐘（見附圖）

• 由達東路巴士站、順東路巴士站、松仁路巴士站，步行前往約需5-10分鐘