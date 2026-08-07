英超新賽季︱車路士以老帶新，重返爭標行列；阿仙奴仍需補強，曼聯熱刺攪局

車路士簽入韋碧克及佐敦軒達臣，不少球迷的第一反應是驚訝，甚至質疑管理層是否在「逆時代而行」。畢竟兩人都已年過35歲，並不符合近年車路士一直奉行的年輕化政策。

但如果回看早前對沙比阿朗素入主史丹福橋後的分析，其實這兩宗收購，某程度上正好印證了車路士管理層的轉向。阿朗素的到來，不再是單純增加潛力股，而是希望真正建立一支能夠爭奪英超冠軍的球隊，而要做到這一點，單靠天賦是不夠的。

車路士在沙比阿朗素上任後的季前熱身賽表現喜憂參半。球隊先以6比4擊敗西悉尼流浪者，展現不俗進攻火力，但防守漏洞同樣明顯；其後接連以1比2不敵熱刺及0比1負於祖雲達斯，反映球隊在攻守平衡及把握力方面仍有不少改善空間。

過去四年，車路士投入巨額資金收購年輕球員，陣容天賦甚至堪稱全歐洲最豐富之一。高爾彭馬、摩根羅渣士、昆達、艾美加等人無疑都是極具潛力的新一代球星。然而，足球從來不只是能力的競爭，更是心理質素和更衣室文化的競爭。

年輕球員有衝勁、有速度、有創造力，但當球隊連續三場不勝、當作客晏菲路被對手狂攻、當爭四甚至爭冠進入最後三輪時，真正能夠穩定軍心的往往不是年輕人，而是那些經歷過無數大戰的老將。

這也是本欄一直強調球隊需要老中青結合，由此可明白沙巴阿朗素的思維，為何買入韋碧克和軒達臣的原因了。當然兩人未必會反映在頂級的入球數字或助攻數據之上，但韋碧克曾效力曼聯、阿仙奴及白禮頓，多年英超經驗令他明白如何在更衣室建立專業文化，何況他對上幾季表現出色，平均都有雙位數字的入球率。

軒達臣更是利物浦近代最成功隊長之一，曾帶領球隊贏得英超及歐聯。他們的作用不是取代年輕球員，而是在最關鍵時刻為球隊提供方向。

韋碧克2025/26英超出戰37場，攻入13球並交出1次助攻，各項賽事合共40場取得14球2助攻。

事實上，任何爭標球隊都需要這類人物。費格遜年代的曼聯有傑斯和史高斯，雲格年代的阿仙奴有維埃拉和阿當斯，高普年代的利物浦有軒達臣和占士米拿。即使哥迪奧拿的曼城也有甘賓尼、阿古路、迪布尼和根度簡等。

沒有老將的球隊，往往只能成為令人興奮的青春風暴，卻很難成為真正的冠軍隊伍。

放眼新球季英超，除了車路士之外，阿仙奴、曼聯、熱刺以及阿士東維拉同樣值得關注，而這四支球隊的共同課題，都是如何在經驗與年輕之間取得平衡。

阿仙奴作為衛冕冠軍，依然是最被看好的球隊之一。經過多年建設後，阿迪達終於建立出一套成熟體系。沙列巴、迪格蘭賴斯、奧迪哥特和布卡約沙卡皆處於黃金年齡，整體陣容穩定性是英超最佳之一。

阿仙奴暫時簽入的新球員包括前列斯聯門將美斯利亞（Illan Meslier）自由身來投，增強門將輪換；以及從布魯日加盟的希臘翼鋒蘇利斯（Christos Tzolis），上季攻入超過20球，將為左路進攻帶來更多活力和入球能力。

更重要的是，球隊仍然保留了足夠的經驗核心。奧迪哥特已不再是當年的天才少年，而是真正能夠主導更衣室的領袖。問題在於，阿仙奴衛冕最大的敵人往往不是對手，而是自己。過去不少冠軍球隊在首度登頂後出現鬆懈，而阿迪達如今面對的挑戰，是如何讓球員保持飢渴感。從陣容深度來看，阿仙奴的正選實力仍然出色，但替補與主力之間仍有一定差距。如果歐聯和聯賽同時進入白熱化階段，這種差距可能成為關鍵。

曼聯則可能是本季最有趣的球隊。過去兩年，紅魔鬼逐漸走出低谷，今季在卡域克帶領下更被不少人視為潛在黑馬。與過去相比，曼聯最大的改變在於球隊文化重新建立。

曼聯暫時以約4,800萬鎊從車路士簽入巴西中場安達爾山度士（Andrey Santos），再以3,500萬鎊從維拉羅致比利時國腳泰利文斯（Youri Tielemans），提升中場控制力與領導能力。

卡域克延續其球員時代對戰術紀律的重視，同時逐漸提升球隊控球能力。曼聯目前的問題不在正選，而在替補深度。歐聯回歸後，賽程密集程度將大幅增加，如果主力中場或前鋒出現傷患，球隊整體表現可能出現明顯下滑。

此外，曼聯陣中雖然有不少成熟球員，但真正能夠像費迪南、堅尼或卡域克當年般鎮住更衣室的人物仍然不足。正因如此，曼聯雖有能力爭奪前四，但距離真正爭冠仍有一步之遙。

至於熱刺，今季很可能迎來近年最重要的一個賽季。過去數年，熱刺一直處於重建與競爭之間的尷尬位置，既未能爭冠，也未完全重建完成。

上季季尾能夠護級成功，運氣佔最大因素。新球季最大的問題是陣容深度，能否支撐歐戰及聯賽雙線作戰。

熱刺擁有不少優秀年輕球員，但關鍵時刻缺乏真正領袖的問題始終存在。更值得關注的是球隊是否有足夠穩定性。熱刺往往能擊敗強隊，卻又會在對中下游球隊失分。

這種情況如果無法改善，即使前四就在眼前，也可能功虧一簣。從紙面實力來看，熱刺有能力挑戰前四，但要真正進入冠軍競爭行列，言之尚早。

有誰可以擔任熱刺的領袖？基斯甸羅美路仍然是後防核心，也是更衣室內最具影響力的人物之一。今夏重磅加盟的東拿利亦是值得關注的新領袖人物。這位意大利國腳正值當打之年，擁有歐洲頂級中場的比賽閱讀能力和領導氣質，有望成為熱刺中場的新核心。經驗豐富的 羅拔臣為更衣室帶來英超冠軍及歐聯冠軍級別的經驗，其領袖價值甚至可能超越技術貢獻。

阿士東維拉則是最令人擔心的一隊。幾年前，維拉一度被視為英超最具升勢的球隊之一，然而足球世界從來不會停下等待任何人。當阿仙奴、曼城、利物浦、曼聯和車路士不斷加大投資時，維拉若未能持續補強，很容易被重新拋離。

現時維拉仍有不錯的主力陣容，但問題在於板凳深度。英超已經進化成一個需要23至25名高水平球員的聯賽，而維拉目前仍較依賴核心球員發揮。如果今季傷病增加，排名下滑絕非危言聳聽。

維拉的正選陣容仍具前六實力，但板凳深度已不及阿仙奴、曼城、利物浦、車路士和曼聯，若今夏轉會窗最後階段未能再補充兩至三名即戰力球員，排名有可能由上季的歐聯區回落至第7至第10位。

至於四支球隊的領隊，亦將成為左右賽季成敗的重要因素。阿迪達已經證明自己有能力帶隊奪冠，問題只剩下能否建立王朝。卡域克正在「證明」自己不只是名宿，而是真正具備執教能力的年輕教頭。

熱刺領隊則需要在成績與重建之間找到平衡，否則很容易陷入兩頭不到岸的局面。至於維拉主帥，最大的挑戰不是戰術，而是如何在資源有限情況下維持競爭力。

事實上，英超最殘酷的地方就在於此。今天你可能只差兩、三名球員便足以爭標；但若夏季轉會窗補強失敗，或者更衣室失去平衡，分分鐘由爭冠集團跌落中游。這也是為何車路士願意引入韋碧克和軒達臣的原因。足球從來不只是買最有天賦的球員，而是建立最完整的球隊。

新球季英超很可能比過去幾年更加激烈。阿仙奴希望衛冕，曼城希望在馬利斯卡帶領下重奪冠軍，利物浦期待艾拉奧拿帶來新氣象，車路士則在阿朗素麾下重新出發。與此同時，曼聯希望復興、熱刺要重回前四，還有維拉亦虎視眈眈，可以肯定的是，英超的競爭將比任何一年都更加激烈。