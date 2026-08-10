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馬斯克(Elon Musk)近期接受外媒訪問時預言，大約在2036年左右，金錢將會不再重要。他解釋，這是因為人工智能(AI)與人形機械人將全面普及，令人類社會的商品與服務供應達至近乎無限的狀態，基本生活需求都能被滿足，從而徹底改變人類依靠工作換取收入的邏輯。
理財智慧

金錢不再重要？

財識兼收
止凡
財識兼收

　　馬斯克(Elon Musk)近期接受外媒訪問時預言，大約在2036年左右，金錢將會不再重要。他解釋，這是因為人工智能(AI)與人形機械人將全面普及，令人類社會的商品與服務供應達至近乎無限的狀態，基本生活需求都能被滿足，從而徹底改變人類依靠工作換取收入的邏輯。

 

　　聽馬斯克一言，藉機思考一下金錢的本質。金錢本來自「以物易物」的行為，兩隻豬換一頭牛，一頭牛換七隻雞，這些都是民間自行商議，又麻煩又沒準則。後來以一些稀缺性的物品作為單位，古時以特別的石子、銀、金作為單位交易。後來由於替代品難以收藏與搬運，於是有了銀號、錢莊的出現，類似現今的銀行，它們讓人們存放石子、銀、金，再開出發票證明，市場上不用再以實物交易，而是以流通的發票。

 

　　就這樣，有了金錢，有了貨物，有金錢就能換貨物，再發展出很多金融概念。例如通貨膨脹的概念，就是因為金錢愈來愈多，貨物變得相對上愈來愈貴。另外，既然市場上流通的都是發票，多數人無再見過銀行內的金條，亦不用取回實物，於是銀紙與金條的比例不再需要一兌一，銀紙只需要按某個比例的實物金條支持，甚至乎不用黃金，而是債務，於是發展出信用、金融風險等概念。

 

金錢不再重要？

馬斯克預言，由於AI與人形機械人將全面普及，金錢在約2036年不會再重要。(AP)

 

　　有金錢就能換貨物，前提是貨物有供應，有價有市。近代中國曾經歷過一段時期，有金錢也未必能買到貨物。由於當時貨物供應有限，需要中央配給，所以買肉要肉票，買布要布票，這代表買一匹布，需要金錢之餘，還需要有政府容許你買這匹布的布票證明，這些肉票、布票便能控制貨物供求情況。任何時代，金錢不是萬能的，只能說，有金錢的話，會少一些問題。

 

　　《富爸爸．窮爸爸》一書其中一個概念就是資產擁有權，手持金錢未必有用，反而手持資產，又或者其擁有權，比起單單持有金錢更有用。不少富豪到達很有錢的狀態以後，就會追逐權力，以及政治影響力，重點就是爭取資源操控權與保障財富的能力。因為，即使多有錢也好，沒有權力的話，如同沒有布票，有金錢也不能買到布匹，這談不上真正的財富自由。

 

　　馬斯克所提出的，相信是最基本形容金錢的概念。若商品與服務是無限量供應的話，相等於我們呼吸的空氣一樣，自然不用金錢。然而，這是否代表金錢會完全消失呢？不會吧，世上商品與服務千萬種，總不會所有都被AI與機械人造成無限量供應吧。舉例，如山頂地段的別墅，很多人都想住進去，但就是只得那幾間，如何決定誰有擁有權呢？仍是金錢吧。只要某商品是限量，經濟學的供求定律仍然成立，在資本主義社會，金錢便成為決定如何分配的重要因素。

 

　　於2010年，全球最有錢的388人所擁有的財富，相當於佔全球人口一半的最貧窮人口所擁有的財富總和；2015年，這個數字是62人；到了2026年，只是12人。根據樂施會發布的《2026年世界不平等報告》，這12人所擁有的資產總和約2.635兆美元，超過了全球底層50%人口（約41億）的財富總和。另外，全球最富有的1%人口掌控了全球37%的財富，而全球底層50%人口僅共同分到微薄的2%財富。作為全球首富的馬斯克提出「金錢不再重要」言論，顯得有點兒諷刺。

 

　　難怪，諾貝爾經濟學獎得主Daron Acemoglu公開批評馬斯克：「如果你說到2036年金錢將不再重要，那麼為甚麼不承諾最遲在2036年將你目前約1萬億美元的財富捐贈給慈善機構呢？」

 

　　馬斯克回覆說：「我實際上打算做類似的事情！」

 

　　有趣，即管看看事情如何發展吧！

Tags:#財識兼收#伊隆·馬斯克#人工智能#AI#人形機械人#金錢#經濟學#財富#財富不平等#資本主義#以物易物#銀行業#金融風險#信用#通貨膨脹#配給制#權力#資產擁有權#政治影響力
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