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黃金上8000？
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黃金上8000？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　黃金突然加速上漲。8月5日現貨黃金漲逾4%，創今年2月以來最大單日漲幅；8月6日金價升至每盎司4300美元上方，進一步刷新7周高位。黃金期貨同樣站上每盎司4300美元。後市為何可上8000？

 

　　國內滬金期貨亦同步走強，主力合約盤中突破前期高位區間，跟隨國際金價創出階段新高，顯示內外盤聯動明顯增強。（圖一、圖二）

 

黃金上8000？

黃金上8000？

 

　　倫敦金亦同步走高。（圖三）

 

黃金上8000？

 

　　金價真正的「奇襲」發生在8月5日：

 

　　早間亞盤時段：金價溫和上揚，現貨黃金延續漲勢，小幅上揚突破4100美元；

 

　　午後風雲突變（11:43左右）：美媒放出消息稱霍爾木茲海峽開放臨時協議「接近達成」，美國總統特朗普隨後加碼表態「談判進展非常順利，將在48小時見分曉」。13:45，現貨黃金在漲幅擴大至2%。金價當日爆升的原因如圖四。

 

黃金上8000？

 

　　金價突破每盎司4200美元後，市場關注點已不只是通脹預期或全球貨幣政策的變化。MarketGauge首席市場策略師米歇爾‧施耐德(Michele Schneider)認為，這輪上漲更深層的含義，是投資者對政策制定者能否維持全球經濟穩定運行的信心正在減弱。

 

　　在施耐德看來，真正點燃黃金這輪強勢突破的，是日本匯市干預。她提到，市場傳出美國買入日圓、以推動日圓和經濟的消息後，她當時就判斷，這足以成為黃金上行的關鍵觸發點，而隨後金價走勢幾乎完全符合她的預期。

 

美日聯手干預日圓，削弱市場信任

 

　　她認為，這一干預行動的影響不只是令美元承壓，更重要的是，它讓市場開始重新審視全球金融體系的穩定性。施耐德表示，愈來愈多的政府不得不通過干預來支撐金融市場，這會削弱投資者對政策制定者「掌控局面」的信心；而一旦這種信任開始動搖，資金往往會流向黃金。

 

　　「我認為，一旦信心發生轉變……利率怎麼走都不重要了。」她說，「如果缺乏信心，人們就會買黃金。他們一直如此，也永遠會如此。」

 

　　世界黃金協會表示，7月資金流入覆蓋所有主要地區，其中歐洲上市黃金ETF表現最為突出。

 

　　今年以來，全球黃金ETF累計獲得約110億美元資金流入，持倉增加39噸。亞洲上市基金仍是年內全球淨流入的最大貢獻者，其次是歐洲；北美則是唯一仍處於年內淨流出狀態的地區。

 

　　該機構認為，近期ETF需求回升，反映部分投資者正在利用金價回落，重新增加黃金配置並分散投資組合風險。

 

　　在經歷6月大規模贖回以及連續數月下跌後，一些投資者可能認為接近每盎司4000美元的價格提供了重新入場機會。黃金在7月結束連續4個月下跌，當月累計上漲約2%。

 

　　歐洲上市黃金ETF在7月增持17.3噸，吸引約20億美元資金流入，創下今年以來第二強勁的單月表現。

 

　　其中，英國市場流入約8.75億美元，瑞士市場流入約6.57億美元。今年以來，英國和瑞士黃金ETF吸引的資金均已超過20億美元，兩地合計接近50億美元。

 

歐洲投資者重新建立黃金倉位

 

　　世界黃金協會指出，歐洲投資者似乎在6月黃金遭遇拋售後重新建立倉位，並將較低價格視為再次配置黃金的機會。

 

　　這一走勢與今年早些時候的情況相似。當時美國資金在3月大規模撤出黃金ETF後，歐洲市場率先推動資金回流，顯示當地投資者更願意在金價明顯走弱後增加敞口。

 

　　技術走勢上，由於金價在過去3天內上漲超過5%，並於周四（6日）觸及自2026年6月18日以來的最高水平，RM Capital創始人兼高級分析師Rashad Hajiyev對黃金價格走勢進行了分析，並繪製了黃金漲至每盎司8000美元的路徑和時間表。

 

　　Hajiyev表示，黃金價格已經從持續6個月的看漲下降楔形形態中實現了決定性突破，這為金價在2027年第一季度上漲至每盎司8000美元奠定了基礎。（圖五）

 

黃金上8000？

 

全球央行又積極增黃金儲備

 

　　Hajiyev以及其他分析師之所以看好黃金近期走勢，可能與全球央行（尤其是中國央行）持續增加的黃金需求有關。

 

　　此外，根據Metals Focus、Refinitiv、GFMS以及世界黃金協會(World Gold Council)的分析數據顯示，2026年第二季度全球央行黃金購買量按年增加62噸，達到289噸。（圖六）

 

黃金上8000？

 

　　因此，如果未來幾個月全球央行繼續維持當前黃金需求水平，正如Hajiyev所預測的那樣，黃金價格可能在2027年第一季度飆升至新的歷史最高點。

 

　　1971年布雷頓森林體系瓦解，美元便與黃金價格脫勾，隨後黃金出現了長達9年的牛市周期。此輪黃金牛市持續至1980年，金價峰值高達850美元/盎司，漲幅突破20倍。

 

黃金或迎第三輪牛市，升幅值得期待

 

　　在1980年至1999年，黃金總共出現了三輪熊市和兩輪牛市，牛熊切換較為頻繁。1999年，在國際經濟格局發生重要變化的背景下，金價也展現出了完全不同的周期特徵。1999年至2011年，金價走出了波瀾壯闊的牛市行情，2011年金價峰值接近每盎司1900美元，該輪黃金牛市漲幅接近6.6倍。2011年至2015年，黃金進入熊市周期，最大跌幅超過45.5%。

 

　　國際金價自2015年12月進入牛市階段，從每盎司1046.4美元瘋狂上漲至每盎司5598.75美元，最大上漲幅度高達435%。所以歷史證明黃金一升，是可以飛龍在天的，今次會如是嗎？。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#黃金#牛市#地緣政治#聯邦儲備#美元#日元#商品#央行#全球經濟#通脹#交易所交易基金#歐洲#亞洲#北美洲#英國#瑞士#美國#日本#中東#霍爾木茲海峽#特朗普
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