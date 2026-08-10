不要誤讀SpaceX

市場的焦點終於從地緣政治、AI基建、槓桿ETF轉回到經濟數據上來。美國出人意料地爆出就業負增長，衝擊了市場對聯儲局加息的預期，美債美股齊齊上揚，美國國債收益率曲線全盤下沉，美股則在重返的資金引領下全面反彈，S&P500創歷史新高。就業數據一出，美元指數大挫。美伊衝突撲朔迷離，油價大起大落。受到美息、美元因素影響，黃金白銀價格飆升。

7月美國的非農就業職位萎縮了2.3萬個，之前兩個月的數字也被向下修正了10.3萬個，遠差過市場預期。月度就業數據一般都波動較大，之後還可能被進一步調整，而政府就業和教育就業的弱數字應該和季節性因素相關，但是這次數據所展現出來的就業疲軟應該帶有趨勢性意義。從3月起，非農就業已經連續5個月下行了。

交易員隨即調整了對聯儲局加息的預期，美債價格和美元匯率均作出反應。最新利率掉期價格暗示，市場現在預期有四成機會9月加息1碼，之前是六成機會。不過，市場多數人仍預計聯儲局今年內會加息一至兩次。熟悉本欄的讀者都知道，筆者認為今年美國政策利率不加也不減，本次就業數據不改變筆者的預判。

其實，非農就業數據在沃什的聯儲局利率決策上的影響力在下降，本周的通脹數據可能更重要。上一次FOMC會議對經濟形勢的評估是，勞工市場狀態穩定而物價水平不達標。最新就業數據將勞工環境的得分下推了，但仍在正常範圍內（除非連續負增長），因此利率政策何去何從，對通脹前景的判斷至關重要。

華爾街連續發出了幾篇批評聯儲局主席沃什的文章，認為他刻意製造信息模糊，增加了市場誤判的可能，不利於資產價格的穩定，甚至催生金融動盪。美國金融機構出此怨言情有可原，的確沃什在減少與資金的溝通，市場已經顯示出更大的價格波動，但這可能正是沃什重組聯儲局的初衷。

過去三任聯儲局主席在與市場溝通上做得十分充足，政策意向正式公布前已經逐步被滲透到定價上，華爾街處在舒適區內，分析員將「央媽呵護」稱為Fed Put。這樣做，市場高興了，但是聯儲局官員被自己預先公布的前瞻性指引束縛住手腳，當最新數據不符合預期時，不敢果斷調整立場，這種缺陷在鮑威爾的聯儲局幾次誤讀通脹後的作為上表露無遺。精準預測，反而耽誤了及時、正確的政策應對。

從核心立場上看，沃什不認為自己需要為金融市場兜底。他認為市場賺錢，是靠自己的認知和風險管控能力，不能把賺錢留給自己，將風險留給央行兜底。其實，平時市場多一點為風險調整定價，也許長期看可以避免更大的危機，就像平時多一點感冒，也許可以增強免疫力，減少大病的機會。

馬斯克的志向是透過SpaceX，進行外星探索和打造太空數據中心。(Shutterstock)

SpaceX(US.SPCX)發布了上市後的第一份業績，收入增長比市場預期的要好，但是SpaceX的股價卻下跌。SpaceX上市至今僅個多月，股價卻從最高點幾乎腰斬。SpaceX是以97倍PS（市銷率）估值進行公開發售的。一家傳統的公司在納斯達克上市，估值大體在20至40倍PE（市盈率）區間，高科技但暫時沒有盈利的企業，估值大體在10至20倍PS區間。

這家公司上市時所營造出來的形象，全部圍繞著火箭發射展開。SpaceX有三大塊主營業務：星鏈和通訊、AI和社交媒體，以及火箭發射，唯一真正賺錢的是星鏈部分，所以起碼在今天，SpaceX本質上還是一家移動電訊公司，美國Verizon目前的估值是12倍PE。當然，馬斯克肯定不想將SpaceX打造成移動電訊公司，他的志向是外星探索和太空數據中心。投資者投資的也不是移動電訊，投資的是馬斯克信仰。

美國AI行業的最大瓶頸是能源供應，各科技巨頭紛紛在數據中心旁建設核電站。馬斯克則另闢蹊徑，打算在太空建立太陽能光板，直指無窮盡的免費太陽能。而且在太空建立數據中心，困擾科學家的散熱問題就迎刃而解了。筆者認為，馬斯克試圖將自動駕駛、星鏈、社交媒體、AI、火箭、數據中心打造成垂直產業鏈，其生態圈的乘數效應很大。但是技術上尚有諸多門檻，需要的資金也是天文數字，SpaceX在馬斯克帝國中的地位不言而喻。

馬斯克在業績會上提到，公司會在2030年或更早實現營收1萬億美元，筆者對此是有信心的。SpaceX能不能打破技術瓶頸，未可知，但是公司手上拿著97倍PS估值的股票，卻是真金實銀，以此收購有戰略價值的公司很容易。SpaceX上市不久，便以全股票形式收購了AI程式設計公司Cursor。馬斯克有足夠的幾近免費的股票來打造自己的艦隊和擴張市值。

本周焦點是美國CPI，預計7月核心CPI回落至2.4%（2021年以來新低），CPI則為3.3%。如果屬實，則為沃什「鷹派言論鴿派政策」提供了可能性。美國零售、中國社融、英國GDP亦應留意。

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