雪糕優惠︱7仔快閃75折＋Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一＋SARASEI牛乳軟雪糕$15/杯起＋利園區單車派雪糕

極端酷熱天氣之下，歎杯雪糕最消暑！7仔限定四天任何雪糕購買滿$100 即享75折，另外於Häagen-Dazs專門店買雙球雪糕買一送一優惠。更紗製菓SARASE朗豪坊門市特別推出日本生乳軟雪糕買一送一著數，平均每支 $15起。除此之外，利園區指定周末則有快閃雪糕單車遊走利園區，成功「捕獲」即送$50 餐飲電子優惠券， Lee Gardens會員更可憑指定消費換領雪糕。

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美食優惠︱麥當勞芒果新地筒$8＋KITKAT呂宋芒新地$17；IKEA椰子新地筒$6＋西米水果新地$16起

7仔雪糕優惠快閃75折

快閃優惠同雪糕一樣手慢啲就會冇！7仔新推雪糕優惠，8月10日早上7時起至8月13日，凡 7 仔買任何雪糕滿$100，或到港鐵站店舖買任何雪糕滿$80 即享75折，如Häagen-Dazs 各款脆皮批80毫升(不包括日本版)原價$118/6件75折後 $88.5/6件；折實平均$14.8/件！

優惠有效期由2026年8月10日早上7時至8月13日。以單一發票計算。 優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。

Hershey's 朱古力雪糕$9.5

另外，OK便利店亦有雪糕優惠，好時 Hershey's 朱古力雪糕批（各款）震撼價 $9.5 /件！雪糕批口味可以揀經典朱古力、杏仁脆皮，或曲奇忌廉口味，外層朱古力脆卜卜，一咬落去冰涼快感，絕對是消暑神物！

Häagen-Dazs™雙球雪糕買一送一

想同朋友開心Share，雙球雪糕禮券就最啱！8月6日至8月16日Häagen-Dazs™ 雙球雪糕買一送一，無論自私食兩杯、或留返一張券下次，又或買定兩張優惠券之後慢慢歎都得！雙球雪糕電子禮券亦同步於網上商店上架，自用送禮更方便。雙球雪糕禮券有效期至2026年9月30日；夏日雪糕特飲禮券使用期限則為2026年8月17日至9月15日。

優惠期間可於專門店限定加購「夏日特飲禮券」（$34/張），憑券可以換領皇牌「香芒樂園」一杯，慢慢歎涼入心！

留意，以上優惠適用於全線 Häagen-Dazs™專門店（淺水灣 the pulse 專門店除外）；不適用於皇室堡店堂食服務。夏日雪糕特飲加購優惠為專門店限定，並不適用於Häagen-Dazs™網上商店。數量有限，售完即止，所有款式及口味以分店供應為準 。優惠不可與Häagen-Dazs™會員折扣、現金券及其他優惠同時使用

更紗製菓日本生乳軟雪糕買一送一

更紗製菓SARASE即日起至 8 月 31 日，朗豪坊門市特別推出日本生乳軟雪糕買一送一 優惠！你可自由搭配「牛乳」、「開心果」及「牛乳+開心果」一共三個款式，優惠低至每支 $15起！

地點︰旺角亞皆老街8號朗豪坊 B2層1B號舖

優惠日期：即日起至2026年8月31日

指定周末派雪糕杯

充滿港式復古風格的「利園區雪糕單車」將會於指定周末現身銅鑼灣街頭，Lee Gardens 會員於當日成功捕捉利園區雪糕單車，並透過 Lee Gardens 應用程式成功上載合資格即日消費單據，即可免費換領雪糕。另外，只要掃描車身的優惠二維碼，更可獲贈$50 餐飲電子優惠券。活動期間，利園區更於指定週末隨機派發「薑汁撞奶味」及「港式奶茶味」雪糕， 合共4000杯，為會員帶來的重重夏日驚喜甜蜜禮遇！



充滿港式復古風格的「利園區雪糕單車」將會於指定周末現身銅鑼灣街頭免費派雪糕

合資格Lee Gardens會員可於8月1日至16日期間1pm -6pm於指定時段到利園二期的「利園雪糕吧」免費換領全新口味「楓葉糖漿薩琪瑪」。

利園區雪糕單車－雪糕派發

日期： 2026年8月1、2、8、9、15及16日

時間： 13:00 – 18:00

地點：銅鑼灣利園區

Ice-cream Jam $50餐飲電子優惠券派發

日期： 2026年7月22日至8月19日

地點： 銅鑼灣利園區