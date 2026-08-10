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強積金｜揀基金拒絕「外貌協會」！3大指標評估前瞻力
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強積金｜揀基金拒絕「外貌協會」！3大指標評估前瞻力

財智攻略
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TEXT:王玉麟

　　不少打工仔每年收到強積金（MPF）周年權益報表時，往往只望「總結餘」那行盈虧數字，隨後便將報表丟棄。這種管理態度，恰如我們參與健康體檢時，只著重「體重」起伏，完全忽略血糖、膽固醇等指標，無法真正洞悉身體的健康狀況。

 

回報鴻溝：同場不同命

 

　　回顧2025一年，全港MPF平均回報錄得16.5%升幅，但成員間的實際回報卻大相徑庭：BCT「積金王」獲高達66%的增長，但「燈神」則蝕20%，落差竟達86個百分點！關鍵在於成員能否作出適時的理性配置。

 

「賺市唔賺錢」？兩個美麗的誤會

 

　　曾有強積金成員向我大吐苦水：「為何我選的基金全年明明錄得正回報，但我的強積金卻帳面出現虧損？」這類情況，背後通常有以下原因：

 

　　●    供款時間差：如「基金便覽」列出的回報假設資金在某一特定時間一次過投入，便未必反映持續供款。

　　●    平均成本法：若成員的供款時機恰逢市場階段性高位，而季末市況又所回落，即使基金全年大盤錄得上升，個人短期內仍可能錄得微利甚至虧蝕。

 

　　換言之，「基金便覽」反映的是概況，未必等同於個人實際盈虧。要準確掌握，最精準的方法是登入「積金易」平台或供應商的平台查詢個人MPF投資回報表現。例如BCT應用程式bct+ ，載有「強積金健康檢查報告」，成員可以從報告中檢視投資組合過去回報表現。

 

風險不是憑感覺！1至7級標準差

 

　　當局現行的1至7級風險評級，其核心計算基礎是過去3年的年度標準差，簡單而言，就是量度基金價格波動幅度的一把精確標尺。標準差越大，代表基金上下波幅越高，短線震盪亦越明顯。要留意，風險評級屬「回顧性數據」，只反映過去，不代表將來。低風險評級不等同「穩賺」，在長線資產管理中，成員應透過多元資產類別進行分散投資，降低單一市場衝擊。

 

揀基金拒絕「外貌協會」！3大指標評估前瞻力

 

　　管理MPF不能只看短期升幅，筆者建議從以下三個方面進行評估：

 

1. 防禦力：風險評級

 

　　名稱相近的基金，投資策略和風險水平也可以差很遠，成員必須確認風險評級是否符合自己承受能力。

 

2. 持續力：投資目標與過往表現

 

　　除了了解基金經理的策略，更要觀察基金在不同市場周期中，能否在不同周期持續跑贏基準。

 

3. 前瞻性：十大持股與組合分布

 

　　強積金年期動輒二、三十年，成員可審視基金的地區及行業配置（如科技、新能源比例）能否順應全球經濟轉型趨勢。

 

定期體檢 vs  頻繁換馬

 

　　談到調整組合，很多成員走向兩個極端：長期放任不理的隨緣派，或每逢市場波動便急於換馬的緊張派。前者容易錯過優化資產結構的時機，後者則往往「臨急應變」，頻繁轉倉，墮入高追低沽的循環。

 

　　較理想的做法，就像管理身體健康一樣。維持定期檢視，重點不在於每次都要即時調整轉倉，而是洞悉最新表現與風險變化，避免被市場情緒主導而盲目跟風。隨年齡增長，投資組合的風險權重亦應逐步下調。

 

　　退休資產管理從來不是一次性的決定，而是長期紀律。只要願意多走一步，讀懂「基金便覽」、理解風險與部署邏輯，再配合多源顧問建議，便能更有系統地管理退休儲備，真正由「門外漢」變身為「積金達人」。《BCT銀聯集團業務定位及客戶方案高級總監　王玉麟》

 

　　*本文內容僅供參考之用，內容並未提供全面資訊或專業意見，不構成任何投資/投保建議及邀約，請不要依賴本文作投資/投保決定。
　
　　*《環富通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《環富通》立場，《環富通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

Tags:#強積金#MPF#港漂生活情報#王玉麟#BCT
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