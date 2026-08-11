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睇好嚿雲

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　阿里巴巴(09988)近日升幅凌厲，不是無因，基於首創全模塊化設計架構，阿里雲已將大型AIDC數據中心的交付期縮短至100天，同樣的工期，內地傳統交付周期為6至12個月，美國為12至18個月。

 

　　在縮短工期同時，阿里雲數據中心整體建設成本降低10%以上，今年阿里雲計劃將模塊化數據中心的全球產能提升兩倍以上。

 

　　高盛發布研報稱，展望即將公布第二季業績的互聯網巨企，預期重點主題包括：雲增長為亮點、全年資本開支上調、交易平台盈利拐點，以及市場對分類加總估值法(Sum of the Parts SOTP)的關注增加。

 

國產模型價格逆勢上行

 

　　西部證券策略團隊在8月9日發布的報告中指出，Coding Agent之於AI，猶如DOS命令行之於早期電腦，功能強大但門檻高企，使用人群受限。歷史上，電腦滲透率的一次加速，正是依賴1990年Windows3.0圖形化介面的推出實現的。AI若要完成類似跨越，將繞不開兩個關鍵環節：半導體設備的降成本，以及頭部互聯網公司對工作流的系統整合。

 

　　報告同時指出，AI目前尚未帶動全球全要素生產率的普遍提升，但中國有望借助工程師紅利，走出一條類似1980年代日本的獨特路徑，中美模型差距持續收窄，國產模型價格逆勢上行，國產半導體領域也在加速突破，均印證這一判斷。基於上述邏輯，報告給出戰略看多港股互聯網的配置建議。

 

　　近日投資者除要關注股市外，也要留意匯市。

 

　　8月10日，日本央行公布的7月貨幣政策會議意見摘要示，隨著日本基礎通脹率持續接近2%的政策目標，部分日本央行政策委員會委員開始更加關注物價上漲風險，並提出未來加息速度可能快於市場預期。

 

　　日本央行7月30日至31日舉行貨幣政策會議時，將政策利率維持在1厘不變。不過，從此次公布的會議意見來看，日本央行內部對於進一步收緊貨幣政策的討論正在升溫。

 

　　一名政策委員會委員表示，鑑於基礎消費者價格指數(CPI)通脹率已經接近2%，日本央行相比此前應更加重視物價上行風險，因此「可以考慮將政策利率的加息速度提高到快於市場預期的水平」。

 

　　另一名委員則認為，在全球經濟環境逐漸進入加息階段的背景下，日本央行需要展現防止通脹率向上偏離目標的決心，必要時甚至可以考慮幅度更大的加息。

 

　　該委員同時強調，日本央行不應拘泥於固定的加息節奏，而應根據海外金融環境變化等因素靈活調整政策，並討論每次加息的具體幅度。

 

日本10月加息概率96%

 

　　日本央行7月會議雖然暫緩加息，但已經釋放出進一步調整政策利率的可能性，並表示正在密切關注日圓疲軟對日本物價和經濟增長的影響。

 

　　此次會議紀要中出現的鷹派表述，進一步強化了市場對日本央行近期加息的預期。

 

　　市場數據顯示，投資者目前已經將日本央行年內加息納入定價。隔夜指數掉期市場顯示，日本央行9月加息的概率約為三分之二，而在10月之前加息的概率已經達到約96%。

 

　　日圓加息應使日匯升、美匯跌，這對港股會呈利好。美元強，資金會由港元流向美元，反之如是。另外，美元弱即人仔相對強，內地企業的業績就相對表現較好，亦會吸引資金流入，利好中港股。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#股市#科技股#阿里巴巴#阿里雲#數據中心#高盛#互聯網巨頭#人工智能#編碼代理#磁盤操作系統#視窗#半導體#外匯市場#日本央行#貨幣政策#利率#通貨膨脹#消費者物價指數#日元#美元#人民幣
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