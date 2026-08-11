全國生態日2026︱8.15香港濕地公園＋鳳園蝴蝶保育區＋嘉道理農場免費開放＋雙倍綠綠賞積分＋印洲塘攝影展

免費好去處！為慶祝8月15日全國生態日，香港濕地公園、鳳園蝴蝶保育區及嘉道理農場，將於本周六8 月15日免費開放，大家可以親親大自然。另外，超過30間非政府機構亦將提供一系列特別活動和優惠，包括免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等！未有時間郊遊，當日到綠在區區資源回收可享雙倍綠綠賞積分，支持環保。鄉郊辦亦會在9月5日舉辦分享會及表演，以及透過藝術風景攝影家鏡頭，帶大家感受大鵬灣內印洲塘的絕美山水。

政府與非政府機構將在8月至9月推出多項特別活動及優惠，讓市民一同響應及參與2026年全國生態日。國家自2023年起將每年8月15日定為全國生態日，以提高社會生態文明和環境保護意識，貫徹「綠水青山就是金山銀山」的重要理念。

香港濕地公園將於8月15日免費開放，並於「濕地保護區」提供免費公眾導賞團，歡迎大家親親大自然，認識各種濕地動植物！由於最近天氣唔穩定，加上訪客中心嘅展覽廊同部分訪客設施正暫停開放以進行提升，所以大家安排行程前，記得瀏覽公園網頁了解最新情況。

圖片來源︰香港濕地公園

環保協進會鳳園蝴蝶保育區及嘉道理農場暨植物園亦於8 月15日免費開放，參觀嘉道理農場暨植物園的朋友，需預先於網站登記。

漁農自然護理署會籌辦一系列生態活動，推廣自然保育，讓市民探索本地野生動物，認識香港美麗且獨特的自然生態，活動包括在城門郊野公園及獅子會自然教育中心舉辦四場生態導賞團、在大埔滘自然護理區於晚上與公眾分享觀賞螢火蟲的要點、在塱原自然生態公園提供免費公眾導賞團，以及舉辦多場探索海洋生態的導賞團。漁護署亦會在香港海事博物館舉辦「海岸公園三十周年」巡迴展覽。

8月15日全國生態日當日，凡於「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。指定回收物包括：廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池及紙包飲品盒。（是次活動不適用於廚餘回收）。另外，超過30間非政府機構亦將提供一系列特別活動和優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。

此外，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）於9月1日至6日在東九文化中心地下的室內空間「展隅」舉行全國生態日專題展覽。專題展覽以「香港大鵬灣」、「自然保育」及「鄉村故事」為主題，設有八大展區，結合多媒體互動、客家文化體驗及攝影音樂藝術，讓參觀人士以互動形式了解香港鄉郊的文化和自然生境，感受「人與自然和諧共生的美麗中國、美麗香港」。

全國生態日專題展覽2026

日期：2026年9月1日至6日（共6日）

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：東九文化中心展隅（The Corner）

門票：免費入場

鄉郊辦亦會在9月5日舉辦分享會及表演，呈獻由國際知名音樂家譚盾創作的《音舞山水》，配以口琴與小提琴現場合奏，演繹印洲塘一帶偏遠鄉村的文化及自然風貌。活動特別邀請著名藝術風景攝影家袁斯樂（Kelvin Yuen）展出其於印洲塘拍攝的珍貴作品並舉辦分享會，帶領大眾透過鏡頭感受大鵬灣內印洲塘的絕美山水。

全國生態日2026：「香港山水．聲舞」一日音樂節延續篇

日期：2026年9月5日（星期六）

時間：【第一場】下午3:30至下午5:00、【第二場】晚上7:30至晚上9:00

地點：東九文化中心劇場（The Theatre）

門票：購買連結（平台將收取港幣20元行政費用）

全國生態日2026：鏡頭下的印洲塘

日期：2026年9月5日（星期六）

時間：上午11:00至中午12:00

地點：東九文化中心劇場（The Theatre）

門票：購買連結（平台將收取港幣20元行政費用）

全國生態日各項活動和優惠詳情

鄉郊辦網站https://cco.gov.hk/tc/event-calendar/ned

漁護署香港生物多樣性資訊站https://bih.gov.hk/tc/education-programmes/programmes/index.html

專題網頁https://cco.gov.hk/tc/news/ned-2026-exhibition