著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障

最近環島中港通微信小程序會員平台正式全面升級，不再局限於提供便利的乘車服務，亦提供大灣區精選消費禮遇與獨家優惠。即日起，只要新註冊成為環島中港通微信小程式會員，可以免費領取專屬迎新禮遇與現金券，平台將於 8月中旬推出期間限定驚喜，會員可於小程序內免費領取香港美食博覽入場券，數量有限，領完即止！

註冊方法簡單，先打開微信APP，再點選進入環島中港通官方小程序，點擊「個人中心」，再表按一鍵註冊。

優惠詳情

1）恆香老餅家

• 恆香餅家馬仔：於指定門市購買原味 / 黑糖味 / 咸蛋味馬仔 (6 件裝) 任選 2 款，即享 75 折

• 新鮮老婆餅：於指定門市購買新鮮原味老婆餅 6 件裝，即享 8 折

• 優惠券領取期限：8 月 1日至31 日（每日限領1 張）

• 優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

2）美心中菜 | 晚市堂食 85 折優惠

• 美心中菜 晚市堂食 85 折優惠，適用於美心中菜多間分店（全線美心皇宮、全線翠園、全線八月花、映月樓、紫玉蘭、翠玉軒、全線潮江春、全線潮庭、全線北京樓、全線美中鴨子、城中鴨子、玥源、wellwellwell）

• 優惠券領取期限：8 月 1 日至9月30日（每個餐飲品牌每日限領1 張）

• 優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

3）蘇黎世人壽 | 免費 20 萬港元個人意外保障

• 凡於香港居住及持有香港身份證的合資格會員均可以免費登記，獲享一年免費 20 萬港元個人意外保障。

• 優惠券領取期限：8 月 1 日至12月30日（每個自然周限領1 張）

• 優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

4）美食博覽免費門票

• 香港美食博覽2026於8 月13日至17日舉行，會員可8 月 7日至12日早上 10 點準時開搶免費入場門票，每日名額50 個，先到先得，搶完即止

• 優惠券領取期限：8 月 7日至12日（限領1 張）

• 優惠券使用有效期：8 月 13日至17日

5）GODIVA

無論買GODIVA朱古力或是食雪糕，註冊成為環島中港通微信小程式會員，即可換領GODIVA HK$3 現金電子禮券。

優惠券領取期限：8 月 1 日至11月30日（每個自然周限領1 張）

優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效