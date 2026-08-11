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著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障
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著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice ChowPHOTO:環島中港通 fb

　　最近環島中港通微信小程序會員平台正式全面升級，不再局限於提供便利的乘車服務，亦提供大灣區精選消費禮遇與獨家優惠。即日起，只要新註冊成為環島中港通微信小程式會員，可以免費領取專屬迎新禮遇與現金券，平台將於 8月中旬推出期間限定驚喜，會員可於小程序內免費領取香港美食博覽入場券，數量有限，領完即止！

 

著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8 折＋美心中菜85 折＋免費意外保障

 

　　註冊方法簡單，先打開微信APP，再點選進入環島中港通官方小程序，點擊「個人中心」，再表按一鍵註冊。

 

著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8 折＋美心中菜85 折＋免費意外保障

 

優惠詳情

 

1）恆香老餅家

　　•    恆香餅家馬仔：於指定門市購買原味 / 黑糖味 / 咸蛋味馬仔 (6 件裝) 任選 2 款，即享 75 折

　　•    新鮮老婆餅：於指定門市購買新鮮原味老婆餅 6 件裝，即享 8 折

　　•    優惠券領取期限：8 月 1日至31 日（每日限領1 張）

　　•    優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

 

2）美心中菜 | 晚市堂食 85 折優惠

　　•    美心中菜  晚市堂食 85 折優惠，適用於美心中菜多間分店（全線美心皇宮、全線翠園、全線八月花、映月樓、紫玉蘭、翠玉軒、全線潮江春、全線潮庭、全線北京樓、全線美中鴨子、城中鴨子、玥源、wellwellwell）

　　•    優惠券領取期限：8 月 1 日至9月30日（每個餐飲品牌每日限領1 張）

　　•    優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

 

3）蘇黎世人壽 | 免費 20 萬港元個人意外保障

　　•    凡於香港居住及持有香港身份證的合資格會員均可以免費登記，獲享一年免費 20 萬港元個人意外保障。

　　•    優惠券領取期限：8 月 1 日至12月30日（每個自然周限領1 張）

　　•    優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

 

著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8 折＋美心中菜85 折＋免費意外保障

 

4）美食博覽免費門票

　　•    香港美食博覽2026於8 月13日至17日舉行，會員可8 月 7日至12日早上 10 點準時開搶免費入場門票，每日名額50 個，先到先得，搶完即止

　　•    優惠券領取期限：8 月 7日至12日（限領1 張）

　　•    優惠券使用有效期：8 月 13日至17日

 

5）GODIVA 

　　無論買GODIVA朱古力或是食雪糕，註冊成為環島中港通微信小程式會員，即可換領GODIVA  HK$3 現金電子禮券。

　　優惠券領取期限：8 月 1 日至11月30日（每個自然周限領1 張）

　　優惠券使用有效期：領券後 7 日內有效

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot deals#環島中港通#美食博覽2026#恆香老婆餅#美心中菜#港漂生活情報
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