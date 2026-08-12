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近日，特朗普政府推動軍工產業重整。有別於以往，這次不是單純擴充國防預算、增產武器裝備，核心目標是重建完整國家層面的戰爭生產底盤。本次改革由戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)牽頭，其領導的戰爭部助理部長團隊是落地各項制度、產業、供應鏈改革的核心執行主體。
國際評論

美國重整軍工：不是多造武器，而是重塑國家整體戰爭能力

飛常談
鄧飛
飛常談

　　近日，特朗普政府推動軍工產業重整。有別於以往，這次不是單純擴充國防預算、增產武器裝備，核心目標是重建完整國家層面的戰爭生產底盤。本次改革由戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)牽頭，其領導的戰爭部助理部長團隊是落地各項制度、產業、供應鏈改革的核心執行主體。

 

　　所謂戰爭生產能力，指大規模長期衝突下，持續批量產出戰機、導彈、彈藥、無人機與各類軍事物資的綜合工業實力。雖然美國的軍事技術領先全球，但俄烏衝突充分暴露西方軍工產能短板：美西方可交付先進武器，卻難以快速、持續補充海量戰損裝備，這成為特朗普政府核心焦慮。2025年4月特朗普簽署國防採購改革行政令，確立「速度、靈活性、執行力」三大核心標準，明確重大武器項目進度或成本偏差逾15%即啟動復審，這一政策轉向的落地細則、流程重構工作，全部交由戰爭部助理部長團隊統籌推進。

 

美國重整軍工：不是多造武器，而是重塑國家整體戰爭能力

特朗普推動軍工產業重整，這場改革由戰爭部長赫格塞斯（右）牽頭。(AP)

 

　　長期以來，美國軍工側重研發高精尖單品，而本次改革要求產能兼顧量產速度與持續供給，戰爭部助理部長承擔協調軍方、國會、軍工企業的關鍵職責。美國2026年經濟報告專章剖析國防工業基礎，點出數十年投資不足造成產能飽和、產業過度集中的隱患，同時美國製造業GDP佔比從1997年的16%跌至2024年的10%，工業空心化直接制約戰爭潛力。本次改革核心邏輯並非強化現有軍隊，而是修復支撐軍事力量的整體工業體系，戰爭部助理部長是打通產業政策與國防制度的關鍵樞紐。

 

　　改革第一重舉措，是由戰爭部助理部長推動裁撤國防採購冗長官僚程序。傳統採購規章繁瑣、審批鏈路冗長，防貪腐的制度反而拖慢裝備交付，常出現裝備定型後，戰場需求已迭代。助理部長團隊主導調整採購規則、擴大快速採購通道、推廣成熟商業技術、削減重複審批，同步重制採購崗位考核標準，轉變「大型政府工程」的傳統採購思維，適配無人機、軍用AI快速迭代的產業特徵，避免耗時10年研發出過時裝備。

 

美國重整軍工：不是多造武器，而是重塑國家整體戰爭能力

在今次改革，戰爭部助理部長承擔協調軍方、國會、軍工企業的關鍵職責。(Shutterstock)

 

　　第二項核心改革，同樣由戰爭部助理部長牽頭，打通商業科技與軍工邊界。當下頂尖晶片、人工智能(AI)、無人機、機器人技術多掌握在矽谷民營科技企業手中，而非傳統軍工巨頭。助理部長落實聯邦採購優先選用成熟商業產品的規範，要求捨棄商業方案時必須提交充足理由，徹底扭轉過去「軍方定規格、企業定製造」的舊模式，轉為「市場成熟技術快速軍事化改造」，大幅壓縮裝備研發周期，解決軍工技術更新滯後的難題。

 

　　僅優化採購與技術引入遠不足，戰爭部助理部長進一步協調跨部門資源，將改革延伸至全產業供應鏈。武器生產依賴稀土、特種材料、晶片及能源配套，任何一環節斷鏈都會癱瘓產能。2026年7月特朗普簽署供應鏈行政令，助理部長團隊負責關鍵國防供應鏈全面盤點梳理，限制特定地區關鍵材料依賴，推動本土與盟友多元化供應渠道建設；同時運用《國防生產法》，聯動能源部擴產本土電網配套設備，把礦冶、晶片、電力基礎產業全部納入國家戰爭工業體系管控範圍。

 

美國重整軍工：不是多造武器，而是重塑國家整體戰爭能力

改革希望能大幅壓縮裝備研發周期，解決軍工技術更新滯後的難題。(Shutterstock)

 

　　對外軍售方面，戰爭部助理部長負責落地2026年《美國優先軍備轉移戰略》，將軍售作為擴充本土軍工產能的工具。過去軍售以盟友需求為導向，現由美國依自身產能建設規劃，引導盟友下訂單，培育本土生產線，每年逾3000億美元國防銷售額反哺軍工產業升級，軍售徹底成為產業扶持政策的一環。

 

　　這輪軍工重組對全球和平利弊兼具。從威懾視角看，完備的持續產能會讓對手清楚消耗戰難以取勝，契合美國「以實力謀和平」的戰略；但軍工產能提升，也會降低發動戰爭的物質門檻。艾森豪威爾曾警示軍工複合體利益綁架外交的風險，軍方、軍工企業、國會形成利益鏈後，軍工擴張或反向刺激對外動武傾向。

 

美國重整軍工：不是多造武器，而是重塑國家整體戰爭能力

軍工產能提升，會降低發動戰爭的物質門檻。(AP)

 

　　美國重建軍工底盤本身無可厚非，關鍵在於這套強大戰爭能力的使用邏輯。若用於戰略威懾、遏制衝突，便是和平屏障；若因具備充足戰爭資源而輕易動武，則會成為戰爭催化劑。克勞塞維茨指出，戰爭是政治的延續，若只提升作戰物質能力，卻缺乏危機管控、外交協調與戰略克制配套機制，強大軍工只會加劇全球不穩定。

Tags:#飛常談#大國博弈#美國#軍事改革#美國戰爭部#戰爭生產能力#軍工產業基礎#軍工產業改革#軍工產業升級#軍工重組#軍事技術#軍民融合#軍民科技轉移#供應鏈#軍事開支#國防採購#軍工複合體#外交#特朗普#皮特·赫格塞斯
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