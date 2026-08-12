恒生國企指數、恒生指數、恒生科技指數7月分別上漲13.9%、13.1%和7.9%，強勢領銜。其中，恒生指數創下2025年2月以來最大單月漲幅。

值得注意的是，恒生科技指數的漲幅在三大港股指數中看似墊底，實際上其中的互聯網成分股吸引了南向資金的集中布局，並大舉回流阿里巴巴(09988)等權重互聯網龍頭。

那麼，恒生科技指數是否要慢慢走出前期的下跌陰霾呢？

私募排排網分析，下跌根源在「三重受壓」。

三重受壓原因

首先，上半年港股表現為何受到壓制？

綜合多家機構觀點與市場數據，當前港股的弱勢主要源於盈利預期下修、海外流動性收緊，以及指數結構錯配三大核心痛點。其中，恒生科技指數受此三重壓力的衝擊尤為顯著。

首先，多家機構認為，盈利預期的調整構成了首要壓力。自2025年第三季度以來，受內捲式競爭加劇影響，阿里巴巴、美團(03690)等互聯網巨頭的盈利端開始面臨下修；與此同時，騰訊(00700)等企業因人工智能(AI)資本開支大幅增加，短期盈利空間也受到壓制。

其次，流動性層面的敏感度被放大。根據中國銀河證券2026年3月發布的研報，國際中介機構在港股中持倉佔比最高的三大行業分別為非必需消費品(16.4%)、資訊科技業(14.2%)和金融業(12.1%)。恒生科技指數的成分較好契合了外資青睞的「非必需消費品＋資訊科技」賽道，相比以大型內地國企為主的國企指數以及成分更為多元的恒生指數，該指數在資金退潮時受到的衝擊往往更大。

成分股結構錯配

如果說流動性層面的擾動是「外傷」，那麼指數結構的錯配則是「內傷」，後者對恒生科技指數估值邏輯的制約更為根本。根據中信建投證券的統計，恒生科技指數的AI硬件含量僅為14.5%，遠低於韓國綜合指數(66.8%)和科創50(78.3%)。當全球AI產業鏈的定價邏輯從「應用想象」全面切換至「硬件利潤兌現」時，港股因缺少高權重的硬件成分而在此輪行情中「失寵」，成為了全球資金分流的主要犧牲品。

壓制因素解除？

那麼，這些壓制因素現在有解除嗎？結合7月以來的市場表現，可以從基本面、資金面、估值面及產業鏈層面找到四個積極訊號。

基本面改善

第一，公司基本面景氣邊際改善。針對即將出爐的第二季報，中信證券等機構給出了積極的前瞻預期：雖然受部分企業仍處於投入期影響，內地主要互聯網板塊整體利潤的按年降幅預計將大幅收窄至8%（第一季度為下降32%），且按季將出現顯著回升。互聯網公司在AI和新業務上的投入壓力開始緩解，以即時零售為代表的傳統業務虧損也在明確快速收縮。

南向資金低吸

第二，資金面迎來「大買」與回補。隨著短期資金恐慌性回補，南向資金在經歷短暫流出後，展現出強勁的抄底意願。7月南向資金累計淨流入約628.7億元，按月增長132%，為今年2月以來最高值，為港股提供了重要的增量支撐。

估值跌至低位

進一步看，恒生科技指數的本輪逆勢上漲，正好發生在全球「硬科技」集體回調之際，與此前買晶片、賣互聯網的趨勢完全相反。7月南向資金淨買入個股中，阿里巴巴以約73.8億元位列第二，僅次於智譜(02513)的296.1億元，網易(09999)、兆易創新(03986)、快手(01024)、騰訊等也獲得較大淨流入，而此前6月被熱捧的中芯國際(00981)等AI硬件板塊個股則被大幅減持。這一「棄硬從軟」的轉變，或意味著在這場全球AI敘事的重塑中，迎來估值修復機會。

第三，估值已跌至歷史低位。對比歷史，恒生科技指數估值目前處於低位。截至2026年7月底，其PE估值為23.4倍；若對比海外主流寬基指數，恒生科技指數2019年以來的估值分位數僅為38.7%。低估值為港股提供了極高的安全邊際與修復空間。

AI應用落地

第四，AI產業定價邏輯的切換。隨著DeepSeek等廠商持續壓低模型調用價格，模型能力提升與推理成本下降同步發生。港股互聯網平台坐擁海量用戶、流量、支付及雲服務場景，直接受益於AI應用商業化門檻的降低。2026年以來，隨著底層模型推理成本的大幅下探，AI的競爭焦點已實質性向應用落地轉移。例如，騰訊近日正將AI助手深度嵌入微信生態，測試調用小程序完成任務的能力，試圖用AI重塑其龐大的社交與支付閉環。

綜合來看，恒生科技指數當前處於「盈利邊際改善＋估值歷史低位＋資金結構性回流」的三重疊加窗口，前期壓制因素正在逐一解除。但能否真正走出趨勢性行情，8月中報季的業績兌現度、全球流動性環境能否持續改善等因素將是關鍵變量。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）