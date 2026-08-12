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從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長
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從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略
PHOTO:相片由作者提供

　　隨著加拿大消費市場不斷變化，消費者的需求正從「買得到」轉向「買得更好」。從特色食品、健康產品，到潮流生活方式及新興消費品，加拿大市場正在呈現更加多元的消費趨勢。對於中國品牌而言，這意味著出海機會不再局限於傳統商品，而是可以圍繞消費者興趣和生活方式，尋找新的增長空間。

 

從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長

 

消費需求更加多元，細分市場迎來機會

 

　　加拿大擁有多元文化背景，消費者對於不同國家的食品、生活用品及潮流產品接受度較高。近年來，亞洲食品、特色零食、健康飲品等品類逐漸進入更多主流消費場景，同時年輕消費者對於潮流玩具、運動用品以及特色生活方式產品的興趣也在增加。

 

　　這一變化為中國品牌提供了更多切入口。相比過去單純依靠價格優勢，如今品牌可以通過特色口味、產品設計以及文化元素打造差異化。例如具有中國地域特色的食品、融合東方設計的生活用品，都有機會從細分人群切入，再逐步擴大市場。

 

從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長

 

從「產品出口」轉向「消費體驗」

 

　　消費者愈來愈重視產品背後的文化和體驗，也讓品牌出海進入新的階段。尤其是年輕消費者，他們購買的不只是商品本身，還包括產品所代表的生活方式。

 

　　對於中國品牌來說，可以將地方文化、傳統工藝和現代設計結合起來，把「中國特色」轉化為海外消費者容易理解的產品語言。在食品領域，可以通過包裝、口味故事和食用場景進行傳播；在潮流消費領域，則可以利用設計、聯名和社交屬性提高產品話題度。

 

　　這種從「賣產品」到「賣體驗」的轉變，也能夠幫助品牌擺脫單純的價格競爭，建立更長期的品牌認知。

 

從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長

 

社交媒體成為新消費的放大器

 

　　TikTok、Instagram等社交平台正在影響加拿大年輕消費者的購買決策。一款原本只在特定圈層流行的產品，經過KOL測評、短視頻分享或用戶內容傳播後，都有機會快速獲得市場關注。

 

　　因此，中國品牌進入加拿大市場時，可以通過「社交媒體＋本地管道」形成組合策略。線上利用內容製造話題、測試消費者回饋，線下再通過商超、餐飲及零售管道讓消費者真正接觸產品。這樣的模式能夠降低品牌試錯成本，也更有利於尋找具有潛力的細分品類。

 

從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長

 

　　加拿大消費市場正在從大眾化需求走向更加細分、多元的消費結構。對於中國企業而言，食品、潮品及生活方式產品都存在新的增長空間。未來，誰能更準確捕捉當地消費者興趣，並通過本地化產品和內容建立連接，誰就更有機會在加拿大市場實現從「賣貨」到「品牌增長」的跨越。紅萌出海可以通過海外管道、KOL資源及線上線下整合行銷，幫助中國品牌測試市場需求，進一步尋找適合長期發展的增長路徑。

 

從食品到潮品：加拿大消費者的新興需求如何驅動出海增長

 

Tags:#加拿大#跨境電商#技能增值#出海
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