歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《穿Prada的惡魔2》紐約拍賣|經典藍色冷衫重現　Andy...
影視娛樂 娛樂

《穿Prada的惡魔2》紐約拍賣|經典藍色冷衫重現　Andy...
政經專訪

【陳永陸專訪】恒指累插五千點不改牛二判斷，料下半年有望重上28000點（6月25日錄影，繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股
紙頁之間的無限變形:專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學
Art & Culture

紙頁之間的無限變形:專訪繪本作者劉紹增的藝術與設計哲學
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
職場女王｜職位低不等如在老闆心目中的分量輕！一切純屬個人喜惡，老闆鍾意就乜都得、點都得！
辦公室求生術

職場女王｜職位低不等如在老闆心目中的分量輕！一切純屬個人喜惡，老闆鍾意就乜都得、點都得！

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　開宗明義表明立場，對所有欺凌行為，不論是家庭職場校園任何地點時間，不管是甚麼關係，我的態度只有一個，就是零容忍。

 

　　最近連登有一個Post，申訴被公司的HR+Reception欺壓欺凌，不斷被他事無大小挑剔，公司內點樣企、點樣關門、畀文件老細簽都要經佢、寄信都要被抽秤、有何錯處就當著其他同事面前話佢，已經到了崩潰邊緣，日日爆喊。不過當事人不斷重申老闆對他好好，有當眾讚賞佢，同事都對他好好，整間公司除了那一位之外，個個都好好。事實真的如此嗎？我不這麼認為，大家認為呢？

 

　　HR+Reception或HR+秘書的組合經常見，但HR+Reception我真的未曾見過。究竟是他抵得諗兼顧前台，還是公司不重視HR，但求有人計數出糧，keep好員工檔案就算？這個我不得而知。但我肯定知道的是這位人士絕不簡單，即使不是後台夠硬亦肯定有人撐腰。單看需要老闆審閱簽名的文件，全部擺低由HR+Reception負責安排，就知道這位雖然看似職位不高的人，在公司及老闆心目中的分量。

 

　　溫馨提示，這「分量」和其人的職級工作表現是否出色並無必然關係並不掛鉤。一切純屬老闆個人口味喜惡，老闆鍾意就乜都得、點都得！

 

　　當事人講的是公然斥責、公開擺明唔妥，不是靜雞雞私下出招玩嘢，即是全公司的人都耳聞目睹，如果同事咁好，眼見他被欺凌，為甚麼沒有人為他發聲或者幫拖？老闆講的說話，究竟有幾多句真？明褒暗貶得，指桑罵槐亦得，借力打力更加得。

 

　　這位當事人根本捉錯用神，怪錯人！Too simple very naïve！

 

Tags:#職場欺凌#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔
Add a comment ...Add a comment ...
職場女王｜裁員行動見證人性的醜陋　第一時間推下屬去死的主管我們見得還會少？
更多職場女王文章
職場女王｜裁員行動見證人性的醜陋　第一時間推下屬去死的主管我們見得還會少？

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
79
|
1

你認為會否對港股造成吸資效應？

57%
不會
35%
難講
8%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處