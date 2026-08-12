職場女王｜職位低不等如在老闆心目中的分量輕！一切純屬個人喜惡，老闆鍾意就乜都得、點都得！

開宗明義表明立場，對所有欺凌行為，不論是家庭職場校園任何地點時間，不管是甚麼關係，我的態度只有一個，就是零容忍。

最近連登有一個Post，申訴被公司的HR+Reception欺壓欺凌，不斷被他事無大小挑剔，公司內點樣企、點樣關門、畀文件老細簽都要經佢、寄信都要被抽秤、有何錯處就當著其他同事面前話佢，已經到了崩潰邊緣，日日爆喊。不過當事人不斷重申老闆對他好好，有當眾讚賞佢，同事都對他好好，整間公司除了那一位之外，個個都好好。事實真的如此嗎？我不這麼認為，大家認為呢？

HR+Reception或HR+秘書的組合經常見，但HR+Reception我真的未曾見過。究竟是他抵得諗兼顧前台，還是公司不重視HR，但求有人計數出糧，keep好員工檔案就算？這個我不得而知。但我肯定知道的是這位人士絕不簡單，即使不是後台夠硬亦肯定有人撐腰。單看需要老闆審閱簽名的文件，全部擺低由HR+Reception負責安排，就知道這位雖然看似職位不高的人，在公司及老闆心目中的分量。

溫馨提示，這「分量」和其人的職級工作表現是否出色並無必然關係並不掛鉤。一切純屬老闆個人口味喜惡，老闆鍾意就乜都得、點都得！

當事人講的是公然斥責、公開擺明唔妥，不是靜雞雞私下出招玩嘢，即是全公司的人都耳聞目睹，如果同事咁好，眼見他被欺凌，為甚麼沒有人為他發聲或者幫拖？老闆講的說話，究竟有幾多句真？明褒暗貶得，指桑罵槐亦得，借力打力更加得。

這位當事人根本捉錯用神，怪錯人！Too simple very naïve！