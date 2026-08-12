歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

大腸癌飲食|60歲男子嗜肉少吃菜患末期大腸癌！ 專家推介2種...
醫學通識 健康解「迷」

大腸癌飲食|60歲男子嗜肉少吃菜患末期大腸癌！ 專家推介2種...
上海北外灘雲端上的閩菜風味: 黃貢椒鹹菜肉筋蒸象拔蚌、福建老...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

上海北外灘雲端上的閩菜風味: 黃貢椒鹹菜肉筋蒸象拔蚌、福建老...
開市Good Morning

道指隔晚大跌千點港股期指結算點部署？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Harbourfront Pop Up 海濱限定 fb

　　最近北角東岸板道又有新打卡位！大家飯後散步、夜跑一族可以於東岸板道，欣賞全新增航天主題光影投射——「東岸太空漫航」，與太空人、星空及航天夢幻主題元素投影打卡。另外，位於鰂魚涌海裕街出入口附近新增的洗手間、設冷熱水功能的淋浴間及儲物櫃已經開放使用，以後做完運動可以稍作沖身。

 

　　為誌賀香港首位太空人黎家盈博士，作為載荷專家隨「神舟二十三號」載人航天任務升空，東岸板道新增航天主題光影投射——「東岸太空漫航」，將浩瀚星空及航天元素帶到維港海濱。8月13日（四）起每晚9pm-10pm，東岸板道釣魚平台及觀景台將投射夢幻星空及地球於地面，大家飯後散步、夜跑一族可以於東岸板道欣賞這場光影特效！

 

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

 

東岸太空漫航

地點：東岸板道釣魚平台及觀景台（見位置圖）

放映時段：8月13日起，每晚9點至10點

交通：經糖水道（北角站A1出口步行約3分鐘）或經和富花園及轉盤橋

 

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

 

　　北角東岸板道自開放以來吸引不少跑友跑步及踩單車，最近位於海裕街出入口附近的洗手間及淋浴設施現已開放使用。之前有去開東岸板道散步的朋友，或可能覺得洗手間不足夠，人有三急唔知點算好。新洗手間廁格有所增加，同時設有冷熱水功能的淋浴間，大家做完運動可以沖身。洗手間有儲物櫃，方便巿民短暫放置私人物品，不過記得自備掛鎖。 

 

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

洗手間旁邊另一座建築物是保安室，有 24小時有保安當值，如有需要可以隨時向當值保安求助。

 

　　新設施更包括2個無障礙洗手間及育嬰室，一般情況下育嬰室會鎖上，如有需要，可致電現場保安開門使用，電話號碼已張貼於育嬰室門口。洗手間及淋浴設施設開放時間每日早上7時30分至晚上10時30分，大家自律使用，帶齊私人物件離開，及保持環境衞生。

 

東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

 

海裕街出入口洗手間

開放時間︰每日7:30am-10:30pm

 

Tags:#東岸板道#觀景台#洗手間#冷熱水淋浴間#東岸太空漫航#北角#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報
Add a comment ...Add a comment ...
大熊貓生日巡遊︱海洋公園大熊貓慶生主題電車巴士＋銅鑼灣打卡位＋期間限定店精品推介
更多玩樂假期文章
大熊貓生日巡遊︱海洋公園大熊貓慶生主題電車巴士＋銅鑼灣打卡位＋期間限定店精品推介

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
88
|
1

你認為會否對港股造成吸資效應？

59%
不會
34%
難講
7%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處