東岸板道︱觀景台航天主題光影投射夢幻打卡＋新增洗手間＋冷熱水淋浴間＋儲物櫃方便運動人士

最近北角東岸板道又有新打卡位！大家飯後散步、夜跑一族可以於東岸板道，欣賞全新增航天主題光影投射——「東岸太空漫航」，與太空人、星空及航天夢幻主題元素投影打卡。另外，位於鰂魚涌海裕街出入口附近新增的洗手間、設冷熱水功能的淋浴間及儲物櫃已經開放使用，以後做完運動可以稍作沖身。

為誌賀香港首位太空人黎家盈博士，作為載荷專家隨「神舟二十三號」載人航天任務升空，東岸板道新增航天主題光影投射——「東岸太空漫航」，將浩瀚星空及航天元素帶到維港海濱。8月13日（四）起每晚9pm-10pm，東岸板道釣魚平台及觀景台將投射夢幻星空及地球於地面，大家飯後散步、夜跑一族可以於東岸板道欣賞這場光影特效！

東岸太空漫航

地點：東岸板道釣魚平台及觀景台（見位置圖）

放映時段：8月13日起，每晚9點至10點

交通：經糖水道（北角站A1出口步行約3分鐘）或經和富花園及轉盤橋

北角東岸板道自開放以來吸引不少跑友跑步及踩單車，最近位於海裕街出入口附近的洗手間及淋浴設施現已開放使用。之前有去開東岸板道散步的朋友，或可能覺得洗手間不足夠，人有三急唔知點算好。新洗手間廁格有所增加，同時設有冷熱水功能的淋浴間，大家做完運動可以沖身。洗手間有儲物櫃，方便巿民短暫放置私人物品，不過記得自備掛鎖。

洗手間旁邊另一座建築物是保安室，有 24小時有保安當值，如有需要可以隨時向當值保安求助。

新設施更包括2個無障礙洗手間及育嬰室，一般情況下育嬰室會鎖上，如有需要，可致電現場保安開門使用，電話號碼已張貼於育嬰室門口。洗手間及淋浴設施設開放時間每日早上7時30分至晚上10時30分，大家自律使用，帶齊私人物件離開，及保持環境衞生。

海裕街出入口洗手間

開放時間︰每日7:30am-10:30pm