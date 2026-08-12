《麥加協議》：聖城下的新秩序舉世矚目

2026年8月7日，沙特阿拉伯、土耳其與巴基斯坦三國在伊斯蘭聖城麥加簽下劃時代的《麥加共同防衛協議(Mecca Joint Defence Agreement)》，舉世矚目。這項打破中東百年地緣格局的一場「自主防衛戰略覺醒」，宣布了中東核心國家不再寄望美國虛妄的保護傘，而是選擇以本土大國的團結，強行將中東的命運主導權收回穆斯林世界自己手中。

這份協議用最實務的軍事與資本結盟向世界宣告：長期以來由西方主導、美以聯手主宰中東的舊秩序，已隨著美伊戰爭的硝煙和早已超越紅線的以色列擴張野心告別舞台，一個多極、自主，且具備實力制衡的新伊斯蘭地緣時代已正式到來。

《麥加共同防衛協議》簽署後，巴基斯坦民眾放煙花慶祝。(AP)

《麥加協議》的誕生，可追溯至沙特與巴基斯坦長期的「資金換安全」默契，2025年9月兩國簽署雙邊防務協定成為分水嶺，並在短短一年內催化、升級、納入土耳其，演變成三方集體防禦條約。這與中東地緣政治在過去兩年間經歷的兩場震盪有關，首先是以色列擴張主義的毫無紅線。

大家應該還記得，在2025年9月，以色列悍然發動跨國空襲，轟炸了卡塔爾首都多哈。這場襲擊給波斯灣阿拉伯國家帶來了極大的震撼，證明在內塔尼亞胡政府的激進戰略下，任何不對以色列俯首稱臣的海灣國家，其主權隨時都可能遭到毀滅性打擊，還不用說以方在加沙的殘酷佔領。

此外，在2026年初爆發的美以伊戰爭，徹底令海灣國家心碎，原來美國只考慮以色列的安全。事實上，美國一直確保以色列擁有凌駕於所有阿拉伯國家的軍事優勢，但花大錢買下美國安全承諾的阿拉伯國家，出事時卻如孤兒般被美國遺忘，這讓沙特等遜尼派國家驚覺，美國在冷戰後建立的「安全保護傘」不僅無法帶來穩定，反而隨時會因為美以的冒進，將整個區域拖入全面戰爭的深淵。

以色列去年9月空襲卡塔爾首都多哈，給波斯灣阿拉伯國家帶來了極大的震撼。(AP)

阿拉伯國家聯盟意識到，過去跟隨美國全面孤立伊朗實屬不智。與其將伊朗推向絕境，不如透過維持外交關係（如2023年沙特和伊朗復交、2026年沙特派代表出席葬禮），建立直接對話管道，防止地緣衝突失控，演變成全面戰爭。

何況，華府與沙特商討民用核能合作，本已簽好合約，卻在事後硬要加簽《阿伯拉罕協議》作為條件，這樣粗暴的政治勒索，徹底激發了海灣國家的戒心。面對美以聯軍的橫蠻與無法預測的軍事冒險，沙特意識到，單純依賴西方的條約是一場豪賭。中東迫切需要一個由本土大國主導、具備實質軍事威懾力的「第三極」來重塑平衡。

有不少西方評論指該協議為「反伊同盟」，這實在是個極大的戰略誤判，它其實更是在威懾以色列。《麥加協議》的戰略精妙之處，在於其看似平衡區域各方，實則巧妙地劃下了中東的新紅線。

沙特阿拉伯、土耳其與巴基斯坦作出戰略捆綁，建立起一道軍事防火牆。(Shutterstock)

這份協議集結了沙特的無盡資本、土耳其強大的常規常備軍，以及巴基斯坦這個伊斯蘭世界唯一的「核大國」，三國並作出戰略捆綁，只要針對任何同盟國進行主權或其設施的侵犯，都將觸發三國的集體反擊。這足以從南亞到波斯灣再伸延到橫跨歐亞的土耳其，建立起一道伊斯蘭世界的軍事防火牆，徹底打破了以色列在地區的軍事壟斷，同時亦能以「恐怖平衡」，促使伊朗與以色列這兩個區域死對頭走向自我克制。

《麥加協議》的出現，迅速在華府、特拉維夫與布魯塞爾引發了劇烈的政治海嘯。在公開層面，特朗普政府不得不以公關口吻，將協議視為區域盟友分擔安全責任的表現；然而在私底下，這無疑是美國中東外交自冷戰以來最嚴重的重挫。華府悲哀地發現，他們再也無法單憑「安全承諾」來脅迫海灣盟友在外交上讓美以兩國予取予求。

內塔尼亞胡政府則迎來了其外交與安全上的「最壞噩夢」，以色列智庫與安全決策圈對此感到極度警惕。這份協議無疑宣布《亞伯拉罕協議》正式破產，更讓以色列恐懼的是，巴基斯坦的核武保護傘如今透過《麥加協議》實質延伸到中東地區，即使沒有伊朗核威脅，以色列在核武上不再唯我獨尊。

《麥加協議》的出現，對特朗普和內塔尼亞胡來說都是沉重打擊。(AP)

歐盟的態度則充滿分歧與尷尬。對布魯塞爾而言，最棘手的莫過於土耳其的「雙重身份」。土耳其身為北約第二大常規軍力國，竟然在北約框架之外，與沙、巴簽署了具備集體防禦的防務協議。這不僅削弱了西方對土耳其外交的制約力，更讓歐洲意識到，隨著中東加速邁向多極化，歐洲未來在該區域的地緣話語權與能源安全通道，將徹底受制於這個新興的伊斯蘭防衛軸心。

至於這個軸心能否長成參天大樹，依然面臨著嚴峻的考驗。不過，傳聞埃及等其他阿拉伯大國有計劃在下一階段加入《麥加協議》，這勢將加強該協議的震懾力。如今中東重新洗牌，都是源於美以兩國的橫蠻霸權，正所謂物極必反，看來，中東以至世界局勢將有一番風雲色變，多極世界勢不可擋。