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美CPI與加息
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美CPI與加息

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　今早（13日）會知悉美7月CPI，這會成日後加息的關鍵點。

 

　　美國昨晚公布7月CPI，道瓊斯共識預計，整體CPI按月上漲0.1%，剔除食品和能源後的核心CPI按月上漲0.2%。按年率計算，整體CPI和核心CPI預計分別為+3.4%和+2.5%，均較6月回落0.1個百分點。（編按：7月CPI按年升3.4%，按月升0.1%；核心CPI按年升2.5%，按月升0.2%，符預期。）

 

　　儘管這仍明顯高於美聯儲局2%的通脹目標，但如果連續兩個月出現偏溫和的月度讀數，可能會讓聯邦公開市場委員會(FOMC)在是否調整利率的問題上獲得更多迴旋餘地。

 

　　RSM首席經濟學家布魯塞拉斯(Joe Brusuelas)表示，如果7月CPI接近其預測，委員會大多數成員將「直接看穿」供應衝擊，美聯儲局在今年剩餘時間內可能繼續按兵不動。

 

美聯儲局部分歧

 

　　美聯儲局7月會議上，FOMC以9票對3票決定維持基準借貸利率在3.5厘至3.75厘不變。三位投反對票的委員均支持加息25個基點。美聯儲局理事庫克(Lisa Cook)近期也表示，如果通脹數據不配合，她認為有必要加息。

 

　　布魯塞拉斯還指出，最新數據將為美聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)提供一定支持。沃什自今年5月上任以來，已面臨不小的政策壓力。

 

　　不過，近期一系列相對溫和的數據，以及中東局勢緩和與反覆的訊號，也促使市場重新定價。芝商所的FedWatch工具顯示，交易員目前認為9月會議加息的概率僅為五五開，而10月或12月加息的可能性更高。

 

9月會議仍存變數

 

　　在下一次議息會議前，美聯儲局官員還將看到7月和8月兩份通脹數據。美聯儲局8月沒有安排會議，堪薩斯城聯儲銀行將在懷俄明州傑克遜霍爾主辦年度研討會。

 

　　美國銀行仍預計未來幾個月將有3次加息。該行經濟學家在客戶報告中表示，7月就業報告並未改變勞動力市場的整體圖景，「勞動力市場是穩定的。更重要的是，正如近期美聯儲局官員講話所顯示的那樣，美聯儲局的反應函數高度偏向通脹數據」。

 

　　美國銀行指出，如果美聯儲局最關注的通脹指標在未來兩個月平均每月上漲0.25%，那麼「9月啟動加息幾乎是板上釘釘」。如果平均漲幅低於0.2%，則加息將被推遲；若介於兩者之間，9月會議將變成「拋硬幣」，最終取決於沃什以及「近期有關他在必要時願意加息的報道是否屬實，還是7月新聞發布會上偏鴿派的表態更符合他的反應函數」。

 

　　該行還表示，如果通脹數據偏熱，沃什面對的可能不是一次加息，而是多次加息。美聯儲局通常不會只朝一個方向只行動一次。

 

多次加息風險未除

 

　　克利夫蘭聯儲銀行主席哈馬克(Beth Hammack)周一表示，她預計最終可能需要多次加息。哈馬克是6月會議上三位反對維持利率不變的委員之一。

 

　　她在接受媒體採訪時說：「我不知道最終會到哪裏。我一般會說，單次25個基點的調整可能對經濟影響不大。所以，更可能是若干次調整，但我不想預判具體會是多少次。」她補充稱，自己「非常關注」在勞動力市場保持穩定的情況下，如何將通脹重新拉回目標水平。

 

　　整體來看，這份CPI報告將成為檢驗美聯儲局是否有理由繼續觀望的關鍵證據。若通脹繼續放緩，市場對9月加息的押注可能進一步降溫；若數據超預期偏熱，則利率路徑和美元、美債收益率的波動都可能隨之放大。

 

美CPI與加息

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美CPI與加息

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美CPI與加息

美CPI與加息

美CPI與加息

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#美國 CPI 及加息#美國聯邦儲備局#聯邦公開市場委員會#通脹#利率#經濟#金融市場#中央銀行體系#貨幣政策#銀行業#FOMC#聯儲局
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