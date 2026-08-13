美食博覽2026直擊！$1美食掃貨＋$10限時任夾魚品＋$100福袋推介＋甜品及Gelato主題區攻略

美食博覽已經開鑼！即日（8月 13日）至 17日於灣仔會展舉行，大家最關心今年美食展有咩新嘢？又有咩著數優惠？美食博覽首設甜品及 Gelato 主題區，超多新款蛋糕及Gelato，同場新增肉類、咖啡專區，各位食肉獸及咖啡迷入貨良機。今年場內更首賣寵物食品，毛孩們有福了，即睇$1必搶美食及抵買福袋推介！

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美食博覽2026懶人包｜8.13開鑼一票四展通行早鳥9折＋新增甜品Gelato 專區＋$1美食攻略＋上午/晚間票$10＋免費入場方法

今年展覽以「Live Well．Stay Well」為全新主題，設五大主題日包括「悅食‧悅生」、「眼睛旅 行」、「啡嚐‧茶香」、「領鮮一步」及「Let’s Chill」，透過美食、保健、優質睡眠及家居生活等不同元素，帶領參觀人士探討大健康及發掘優質生活新靈感。

每年去美食博覽各大品牌推出不同的福袋，今年$99 巨大辛辣麵斜孭袋包三款指定麵食夠搶眼，而合味道推出販賣機造型書包大受歡迎，$120內有10件產品大受歡迎，另一款清仔大口福袋$100有不同口味出前一丁及零食，不少人孭住戰利品掃貨成為焦點。喜歡中式餅食奇華福袋$100有7 件餅食抵買，凡於奇華餅家展位購物滿港幣380元 (嫁喜餅咭除外)，即可加港幣25元換購奇華小食公仔盲盒1盒 (價值港幣88元正)；購物滿港幣580元 (嫁喜餅咭除外)，更可免費獲贈盲盒1盒，與亞Roll、亞囍及亞酥隨時隨地一齊打卡，數量有限，送完即止。

會場限定奇華限量$100福袋

萌爆奇華小食掛飾公仔盲盒

$99 巨大辛辣麵斜孭袋包三款指定麵食

合味道推出多款福袋，販賣機造型書包福袋$120大受歡迎！

出前一丁清仔大口福袋 $100

$1喺美食博覽可以做多嘢！例如︰廣昌隆$1玩「閃電臘腸手」遊戲考你手眼協調贏臘腸，首日限量300份；五豐行75周年慶凡身份證有7、5 號碼送大禮，每日有不同禮品免費送出。尚品首度進駐美食展，推出$1尚品燕窩糖水、$9鮑魚/花膠、$99十一件產品福袋以及$399花膠鮑魚車（每日限量10套）。香記咖啡90周年慶推出$1咖啡包、紅茶掛耳濾包、$9專區及購滿指定金額送港式奶茶小袋、蛋撻鎖匙扣。另外，場內更有$1清漉湯套裝、$1壽桃淮山長壽麵、$1振興肉丸、$1船麵優惠。

香記咖啡90周年慶推出$1咖啡包、紅茶掛耳濾包、$9專區及購滿指定金額送港式奶茶小袋、蛋撻鎖匙扣。

$1振興肉丸

$10又可以買到咩呢？ $10有貓山王千層蛋糕、$10十六個月風乾火腿、風乾腸、快閃價$20/2個熱狗平均$10好飽肚！個人推介$10 限時20秒任夾魚品，20秒真係好夠時間任你夾，輕鬆回本！展場亦有好多好嘢食，放工入場食晚餐要澱粉質推介大澳三寶蝦醬籠仔飯，香口惹味。澳洲M7和牛肩牛柳煎得粉嫩，增肌之選，京式片皮鴨有風味，當然魚旦、燒賣及串燒等不缺少。

$10 限時20秒任夾魚品

$10有貓山王千層蛋糕

$10十六個月風乾火腿、風乾腸

大澳三寶蝦醬籠仔飯 $30

澳洲M7和牛肩柳 $68

Appolo 新推抹茶蒙布朗雪糕 $38

京式片皮鴨$50/份

即製椰子斑蘭卷 $40

台灣青皮奶白鳳梨 $25磅

新增甜品及 Gelato 主題區

夏日消暑最啱食雪糕，美食博覽首設甜品及 Gelato 主題區，Gelato品牌非常多，有Madness Family薄荷辣蜜糖椒Gelato、Edenly x MeCakeKi迷你水果朱古力脆皮 Gelato、主打多款本地口味的TEEMTONE及本地科記 Gelato 推出低脂意式雪糕。

Madness Family薄荷辣蜜糖椒Gelato

喜歡煙韌美食，可以考慮Donut Demo波堤冬甩港式檸檬茶、奶醬多口味充滿地道特式，以及人氣均香糯米糍及創新口味炸三文治。當然不少得即製鮮奶麻糬、片片麻糬、脆皮牛油年糕、杜拜開心果法式燉蛋甜筒，除此之外九記陳皮魚肉燒賣、芫荽魚肉燒賣、黑松露魚肉燒賣亦大受歡迎，陳皮魚肉燒賣用上10 年陳皮，燒賣入口甘香魚肉口感紮實，唔會一口麵粉感。新加坡經典糕點品牌「老成昌」的斑蘭戚風蛋糕及高級曲奇，有非常多捧場客專程而來！

Donut Demo波堤冬甩 港式檸檬茶 $35

小小烘焙．研究所最新麻糬乎古力、抹茶忌廉包

杜拜開心果法式燉蛋甜筒$68 買一送一

脆皮牛油年糕$22 三件

新加坡老成昌斑蘭戚風蛋糕 $200

九記陳皮魚肉燒賣、芫荽魚肉燒賣、黑松露魚肉燒賣 各$20

九記陳皮魚肉燒賣、芫荽魚肉燒賣、黑松露魚肉燒賣 各$20

均香糯米糍$8起、炸三文治$25起

米芝蓮美食-魚事者

新增肉類、咖啡專區、首賣寵物食品

美食商貿博覽今年新增「肉類」專區，包括韓國急凍醬油醃製韓式烤肉，香港老字號原肉打造 的清真認證牛筋丸。另外，載譽歸來的「咖啡」專區今年除了有中國內地最大咖啡產區雲南省的展商參展，更迎來哥倫比亞、澳門、緬甸、泰國及美國的新展商，帶來更多產地的咖啡產品、配件及咖啡機等。今年展覽首次加入寵物食品，各位毛孩主人可選購一系列無防腐劑寵物食品。「尊貴美食區」邀請 15 位星級名廚在展會期間即場示範炮製精緻菜式。

香港國際茶展匯聚來自世界各地的名茶及特色茶飲，當中包括極為罕見的雲南「困鹿山紫芽古樹 茶」、老撾出產的白茶、肯尼亞紅茶，以及斯里蘭卡錫蘭茶等珍品。茶展首設中國內地抹茶館，茶展更跨越傳統飲茶方式，新設「茶．生活」展區引入多款創新產品，包括氣泡茶、酒茶調 飲及普洱咖啡茶等特色茶飲，並帶來茶點糕餅、禪意盆景、精緻茶具，以及沉浸式「茶禪空間」等。

美與健生活博覽今年踏入第 10 屆，主打香水香薰的「Scentsation -聞香知趣」展區載譽歸來，帶來首度參展的雪蕾香氛博物館，呈獻「聞見今日的你」香氛情緒測試體驗，以嗅覺探索當下內在感受，參與的公眾更有機會得到美與健生活博覽第 10 屆限量香水紀念品。現場新設「鬆一 Zone」專區，有紅光艙、醫學軟膏等產品，讓入場人士親身體驗紓緩疲勞及放鬆身心的產品。

第 12 屆家電．家居．博覽以優質睡眠及智慧生活為焦點，睡眠健康協會今年首次參展並設立「睡眠．館」，教授正確的睡眠知識，還帶來各式創新產品。

留意，八月展覽會場將不設實體門票銷售，電子入場券可提前透過 01空間電子門票銷售平台、AlipayHK、支付寶、全線 7-11、Circle K 便利店，八達通 app 及 The Club app 購票或兌換，或於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶、八達通或微信支付即時付費入場。大會將再次推出指定日期使用的「上午進場票」及「晚間進場票」$10優惠。

• 「上午進場票」優惠：8 月 13、14 及 17 日（星期四、五及一），中午12 時前入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博 覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，只需港幣 10 元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶、八達通及微信支付即時付費入場）。

• 「晚間進場票」優惠：8月 13至 16日（星期四至星期日）下午 6時後入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，只需港幣 10 元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶、八達通及微信支付即時付費入場）。

香港國際茶展

開放予貿易買家及公眾：8 月 13 日至 15 日（星期四至星期六）

8 月 13 日至 14 日10am-6pm、8 月 15 日10am -5pm

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽

日期及時間︰8 月 13 日 至 16 日：10am-10pm、8 月 17 日10am-6pm

地點︰香港會議展覽中心

票價︰

• 美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽、香港國際茶展2026 門票：每位港幣 30 元（如參觀同日的「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 10 元 ）

• 美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽香港國際茶展 2026 套票：每位港幣 40 元（7 月 30 至 8 月 12 日預售套票為每位港幣 36 元 (全線 7-Eleven 及 Circle K便利店預售及即日套票均為每位港幣 36 元。）

• 「上午進場票」優惠：8 月 13、14 及 17 日（星期四、五及一），中午12 時前入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博 覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，只需港幣 10 元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶、八達通及微信支付即時付費入場）。

• 「晚間進場票」優惠：8月 13至 16日（星期四至星期日）下午 6時後入場參觀同日的美食博覽公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽，只需港幣 10 元（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶、八達通及微信支付即時付費入場）。

• 傷健人士票價：港幣 10 元（可追加票價港幣 10 元以參觀同日的「尊貴美食區」）備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以 AlipayHK、支付寶、八達通及微信支付即時付費入場）

• 訪港人士票價：港幣 20 元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣 30 元） 備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票。

• 3 歲或以下小童及 65 歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場。

購票方法︰ 電子入場券可透過 01 空間電子門票銷售平台、AlipayHK、支付寶、全線7-11、Circle K 便利店，八達通 app 及 The Club app 購票或兌換。

美食博覽 https://www.hktdc.com/event/hkfoodexpo/tc