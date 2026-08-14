恃美抗華屢玩火，日本恐陷危險深淵

上周談到保釣運動，意猶未盡。前總理周恩來稱這場運動為「海外的五四運動」，為何過去重要，今天也同樣重要？

嚴格來說，我不算老保釣，因為示威發生時，我仍未到美國讀書，但我認識很多老保釣，無論他們來自台灣或香港，這些留學生的目標都十分明確：不管釣魚台海域有無石油，中國（包括台灣省）一分一寸的領土都不能被強權侵佔。

芝大的保釣刊物每期封面都印有「外抗強權、內除國賊」的五四口號。為何寸土必爭？這是因為中國近代史中的百年恥辱告訴我們，在領土問題上哪怕是讓步一點點，都會使強權誤以為中國人民可欺。但在今天，中國已經強大，釣魚台或保釣的重要性，卻摻雜著地緣政治的博弈。

台灣也曾舉辦保衛釣魚台的示威活動 (AP)

大量研究及歷史鐵證釣島屬華

美國縱容日本侵佔釣魚台，日本便可聲稱擁有那個海域的經濟權利，這便又可強化美國意圖圍堵中國的第一島鏈。從民生的角度看，釣魚台附近海域自古以來都是台灣省漁民捕魚作息之地，芝大學長、保釣名人林孝信的夫人陳美霞教授十多年來在台灣，一直都在敦促台灣當局要保護漁民的利益。

有種說法指，只要中國軍事上及經濟上足夠強大，誰也奪不走釣魚台，何須民間的知識分子花大量時間研究釣魚台主權誰屬的理據？要知道，台灣當局並非每一屆都敢與日本起衝突，叫現任政府去保釣，是對牛彈琴。至於內地，則因台灣尚未統一，對保釣稍有鞭長莫及之嘆。

不過，中央政府、台灣的國民黨政府，及兩岸三地的民間人士，卻早已做了大量研究工作，有非常充分的理由證明釣魚台的主權屬於中國。此種研究重要，因為西方社會不少人以己度人，認為中國「強則必霸」，硬是以為中國在釣魚台問題上，只會搞霸權威嚇。道理既然在中國一方，她當然有責任以理據告訴世界，釣魚台屬於中國是理所當然。

數十年來，證明釣魚台主權屬於中國的根據愈來愈多，已到汗牛充棟的地步。央視的環球電視網在7月底播放了五集紀錄片，包括《順風相送》、《竊島真相》、《私相授受》、《擱置爭議》及《無懼風浪》，又把內容整合為電影《釣魚島：波濤下的真相》，對釣魚台諸般問題有很好的總結。此外，人民網及馬英九年代的台灣「外交部」，都發表過有很高質量的歷史及法理依據。因為資料太多，篇幅所限，這裏只介紹幾份歷史記載，但這已足證中國對釣魚台的主權在明清年代已確立起來。

央視的環球電視網將五集紀錄片內容整合為電影《釣魚島：波濤下的真相》（網上圖片）

判斷主權誰屬的一個重要根據，是誰最先發現並經營某地方。1403年明永樂元年出版的航海指南《順風相送》，便明確記載從福建往琉球時的指南針方位，並詳細記錄經過釣魚台的航海線。這證明了中國人起碼在明初已發現了釣魚台，替此島命了名，經常路過。日本要在19世紀末才「發現」釣魚台，不能把此島當作可以佔領的無主之地。

日早知釣島誰屬，惟拒公布立場

比《順風相送》更詳盡的是明清期間，中國政府多次派遣冊封使到琉球的記載，他們都會經過釣魚台。1561年郭汝霖的《重編使琉球錄》便記述了釣魚台與琉球之間的赤嶼山乃琉球的邊界，這意味著明朝政府早已視釣魚台在中國邊界內。另一套古籍《三十六姓所傳針本》，是古代中國航海的指南，當中的資料有可能把中國知道釣魚台的年代推至宋朝。至於明清，朝廷委派的冊封使，經過釣魚台是十分頻繁的，釣魚台早已成為中國航海的地標。1871年的《重纂福建通志》，則將釣魚台列入海防據點與交通要衝。

日本的理據卻是脆弱的。1885年，日本內務大臣山縣有朋密會沖繩縣令西村捨三促勘查釣魚台，以為日本設置「國標」，但西村調查過後，卻發現此島嶼中國早已命名，且使用多年，並載之史冊，豎立國標恐未妥善，建議暫緩。山縣又徵詢外務大臣井上馨的意見，後者用極密函件回覆，認為要等待時機才可竊取。這些日本自己的記錄，足以說明日本也自知釣魚台是中國的，但其政府不願把這立場公布出來，以免將來阻礙其竊島行為。

日本是二戰的戰敗國，為何對釣魚台死心不息？除了要擴充其領海外，我相信日本的軍國主義分子最關注的是要擺脫二戰後她不能擴軍的枷鎖。美國要遏制中國，找日本當打手最方便不過。日本國內經濟停滯30年，苦無對策，有動機煽動軍國主義轉移視線，所以與美國一拍即合。

日本國內經濟停滯，惟有煽動軍國主義轉移視線。(Shutterstock)

日本倘再胡來，中國或出手教訓

此種冒險主義行為，對日本是很危險的。《韓非子．亡徵》有云：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救，而侮所迫之國者，可亡」；「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡」。日本誤以為有美國撐腰，便可得罪比她強大得多且近在身邊的中國，並不斷挑釁，這些都是亡國的徵兆。中國並未視日本為主要戰略對手，因為她不配，所以不會隨便動日本，但去年11月中國已正式照會聯合國193個國家，引用《聯合國憲章》中的「敵國條款」，若二戰軸心國再行侵略，中國不用安理會的同意，便可對日本行使自衛權。中國政府對日本尚有克制，但民間對日本十分不滿，日本如在台海或釣魚台胡來，也不能排除中國會出手教訓。

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【知識庫】央視紀錄片揭《波濤下的真相》

—《順風相送》：透過600多年前的中國航海文獻，證實釣魚島自古以來就是中國的固有領土。

—《竊島真相》：結合日本官方檔案與中日學者的口述歷史，揭露日本非法竊取釣魚島的歷史行徑。

—《私相授受》：直擊美日同盟及二戰後國際處理中的法律漏洞，聚焦相關大國之間對釣魚島主權及管轄權私相授受的操作。

—《擱置爭議》：透過親歷田中角榮訪華、鄧小平訪日等重大外交歷史事件，還原當年中日雙方達成「擱置爭議」共識的真實過程。

—《無懼風浪》：將鏡頭拉回當下，展現中國海警在該海域的常態化維權巡航，並結合當前地緣政治回應現實議題。

（本文原載於8月14日《香港經濟日報》）