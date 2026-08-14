美國公布其7月CPI，雖有所上升，但市場仍賭美通脹終下，會利美息減。但日本方面則官宣之後定要加息，這個美日息差縮，對市場影響深遠。

港股恒生指數昨（13日）收市跌0.2%，報25396點，恒生科技指數漲0.3%，報4792點，國企指數跌0.2%，報8426點，紅籌指數跌1.6%，報4089點。

芯片股強，黃金內房股弱

光通訊、芯片股走強，劍橋科技(06166)漲超6%，華虹宏力(01347)漲超3%，瀾起科技(06809)漲超1%。黃金板塊下挫，靈寶黃金(03330)跌超9%，中國黃金國際(02099)跌超7%，山東黃金(01787)跌超6%。內房股下跌，世茂集團(00813)跌超8%，龍湖集團(00960)跌超5%，融創中國(01918)跌超6%，萬科企業(02202)跌近3%。

據央視財經，美國勞工部8月12日發布的數據顯示，美國7月消費者物價指數(CPI)按年上漲3.4%，剔除食品和能源價格後，美國7月核心CPI按年上漲2.5%。

地緣風險再給美通脹添壓力

分析人士指出，受美伊衝突階段性緩和、油價大幅下跌等因素影響，美國6月通脹超預期下行。但7月原油價格再度震盪上行，紐商所原油期貨主力合約全月反彈超20%，地緣風險重新給通脹帶來上行壓力。

目前美國通脹水平仍遠高於美聯儲2%的目標，關於美聯儲接下來可能的利率路徑，芝商所「美聯儲觀察工具」顯示，美聯儲在9月的議息會議上維持利率不變的概率為54.1%，加息25個基點的概率為45.9%。

路透社指出，生活成本高企，削弱不少美國民眾對特朗普政府的信心，通脹壓力可能在11月中期選舉中對共和黨選情形成不利影響。

對於今年美聯儲加息的概率，機構看法並不一致。高盛的歐洲、中東和非洲投資策略主管迪波表示，美聯儲很可能在2026年全年維持利率不變，通脹風險應會在下半年緩和。

美9月加息風險不能排除

但也有分析師認為，9月加息可能性不能排除。信安資產管理公司首席全球策略師莎哈表示，除非8月的通脹數據也顯示價格壓力溫和，否則9月加息依然是個不容忽視的風險。

考慮到霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態，通脹上行風險在可預見的未來都將是一道懸著的陰影。基準判斷是美聯儲年內維持利率不變，但如果能源供應中斷的狀況持續下去，年內加息的風險就不能排除。

據彭博社報道，市場人士稱，日本首相高市早苗支持日本央行在近期加息，下一步行動可能在9月或10月。日本政府希望增強近期美日聯合干預滙市的效果。若真如報道所說，日本央行下月加息已是確定性很高的事件。

美日息差縮，套利交易承壓

有分析認為，日本加息帶來的短期流動性衝擊確實存在。日圓作為全球核心融資貨幣，其加息若引發大規模套息交易平倉，可能導致槓桿資金集中撤離風險資產，包括工業金屬（如銅、鋁）等有色商品，造成階段性價格回調。2024年日圓快速走強時，曾伴隨納斯達克與大宗商品同步承壓。然而，從美元邏輯來講，若日圓走強則可能帶動美元走弱，反而利好有色金屬。

美日息差縮，會影響到美債的銷情。如今外國政府可以大手買美債者只得日本，當美日息差縮至少於2.5/3厘時，借日圓去買美債的套息交易就會承壓。借日圓去買美債，要冒滙率損失的風險，要買個對沖，約要2厘/2.5厘，美日息差，低於2.5厘，即已無空間可作對沖，借日圓去買美債的資金供應便少。美債息一就是升，一就是買家少了，兩者均不利美元/美債/美股。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

