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香港樓市 | 底氣，不止於磚頭
理財智慧
香港樓市
樓市分析

底氣，不止於磚頭

財智談
陳家揚
財智談

　　近期香港樓市回暖，並非單一因素推動，而是撤辣、息口預期回落、人才流入及資本市場改善等多股力量共同作用的結果。即使內地加強跨境稅務執法，境外保單部分收益面臨20%稅率，資金配置香港的趨勢仍未逆轉。資金除了流向核心地段及優質租戶，亦逐步轉向具穩定現金流或資產增值潛力的另類房地產項目，如數據中心、學生宿舍及商改住等。

 

　　近月多宗大型企業及發展商收購核心商業資產，反映長線資金開始重新部署香港。更重要的是，未必是一宗交易的成交金額，而是企業願意把資金投放於香港，反映它們對本地營商環境、人才及長遠發展仍具一定信心。

 

底氣，不止於磚頭(Shutterstock)

 

 

　　不過，不同物業板塊的復甦步伐並不一致。商廈市場仍面對供應較多的挑戰，租務改善主要來自企業趁租金回落而升級搬遷，以及資本市場回暖帶動部分新增需求。率先受惠的，仍是中環等核心商業區的優質甲級寫字樓；位置較次或競爭力較弱的物業，壓力依然存在。

 

　　零售物業方面，希慎利園區及K11 MUSEA相繼引入或升級國際品牌，反映核心商圈重新吸引品牌部署；惟受惠主要集中於黃金地段，本地民生商圈仍受北上消費及網購影響，市場復甦依然分化。

 

　　住宅市場則相對穩定，豪宅及一手市場表現較突出。人才流入帶來新增住屋需求，內地買家仍是重要力量；而擁有香港身份、穩定收入或離岸資產的買家，更傾向把香港物業視為長期資產配置的一部分，而非短線投資工具。

 

　　香港物業的價值，從來不只是因為土地有限，更重要的是香港能否持續吸引人才、企業及資本。真正值得觀察的，不只是樓價升跌，而是資金流向、企業部署及住屋需求是否持續；只要這些基本因素仍然存在，優質資產便有其長期價值，否則再稀缺的土地亦未必足以支撐資產價格。

 

　　買樓與買黃金，本質上都是追求保值、抗通脹及財富傳承。然而，真正決定家庭財務安全的，不是資產價格，而是穩定現金流及承受周期波動的能力。若供款過高、流動資金不足，再昂貴的物業亦未必帶來安全感。磚頭可以是資產；真正的底氣，是在任何周期下仍有穩定現金流，以及從容選擇的自由。

Tags:#香港物業市場#投資#商業地產#寫字樓#零售物業#住宅物業#人才吸引#資本流動#財務安全#財富保值#K11 MUSEA#資產配置#撤辣#樓市撤辣
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