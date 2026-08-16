保守黨神童少年得志，彭定康錯失角逐黨魁機會

貝理雅領導在野18年的工黨，歡天喜地搬入唐寧街，由於缺乏執政經驗，一開始還鬧出不少笑話。

保守黨神童夏偉林深得鐵娘子誇讚。（資料圖片）

例如首相夫人彭雪玲入住相府頭兩天，聽到大門有人按鈴，她穿著睡袍就親自前來開門了，結果驚覺門外站著一排又一排的記者，驟雨般的閃光打在她臉上。彭雪玲顯然還沒有意識到，自己已成記者如影隨行的公眾人物，而她睡眼惺忪，穿著睡袍開門的照片立刻登上了各大報章。

與此同時，佔據唐寧街18年的保守黨，則要開始適應在野的苦日子了。如前所述，5月1日大選點票還沒有完成，一些保守黨重量級人物已經躍躍欲試，做出各種舉動，要動黨魁位子的腦筋。然而令人忍俊不禁的是，當中不少人受到選民的懲罰，失掉了國會議席。

根據英國的內閣制度，凡有意出任首相的政治人物，必須先當選為下議院議員，如此才能籌組影子內閣，在議事廳前排展開辯論，進而在大選勝利後入主唐寧街。換言之，如果他或她連國會議席都沒有，就無從組閣，更無可能領導內閣執政了。

正當保守黨重量級人物一一敗北，群龍無首之時，輿論坊間就又提到了彭定康。從表面上看，彭定康此時身在香港，又沒有國會議席，似乎並不具備當黨魁的條件。但只要保守黨內部配合，其實凡事皆有可能。

這就要求保守黨各派人士，同意待彭定康完成在香港的交接工作後，才於7月舉行黨魁選舉。而待彭定康當選後，再安排一個保守黨的鐵票選區舉行補選，讓他順利成為下議院議員，領導國會在野黨的影子內閣。

彭定康受工黨政府重用

但如此曲折的安排，也側面說明了彭定康競逐黨魁欠缺天時地利與人和。據我個人的記憶，當時無論是保守黨人還是彭定康本身，都沒有對這條曲折的道路表達太大興趣。在保守黨方面，所謂「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，趁著黨大佬元氣大傷，而爭奪權力的少壯派大有人在。

在彭定康這邊，他選擇了休養及著書，靜觀倫敦的政治變化。在此期間他完成了回憶錄《東方與西方》，營造「通曉亞洲事務」的政治資本，並藉此成為少數獲得工黨政府重用的保守黨人，先主持了北愛警務改革，然後又出任了歐盟外交事務專員，自此他就再也沒有回到保守黨權力中心。

當然，彭定康的選擇也不失為政途上的明智之舉，因為1997年的保守黨內部分崩離析，短期內沒有起死回生的可能。與彭定康的政治老練相比，有政治神童之稱的保守黨少壯派政客夏偉林（William Hague）就顯得心急了。後者在當年夏天參加黨內角逐，結果年僅36歲就當上了保守黨黨魁，成為英國200多年來最年輕的政黨領袖。

其實，夏偉林的成長過程一直擁有引人注目的光環。早在1977年，他年僅16歲就在保守黨全國大會上，發表了一場轟動全英的演講，時任黨魁戴卓爾夫人在現場對他大為讚賞，夏偉林一夜成名，得到了政治神童的稱號。他隨後考入牛津大學主修哲學與政治經濟學。

1989年，夏偉林才27歲就當選國會議員，並於1995年進入馬卓安內閣出任威爾斯事務大臣，成為當時最年輕的閣員。這份資歷令他成為彭定康之外，最有實力領導在野保守黨的人選之一。雖然夏偉林得償所願當上了黨魁，等待他的卻是殘酷的政治現實。

保守黨此時已長期積弱，而貝理雅領導的執政新工黨如日中天，夏偉林短期內難以扭轉局面。2001年保守黨在大選中再次慘敗，夏偉林在黨內問責下唯有辭職，自此失去了問鼎首相的機會。