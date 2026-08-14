「Treatonomics」、「Shoppertainment」：2026年你一定要識嘅商業新詞

你有否留意到，近年消費者的購物模式正在出現明顯的轉變？身邊的朋友同事越來越傾向購買一些小額的「生活獎勵」，例如一杯精品咖啡、一件護膚品，或者一款小型電子產品作為 ‘a little treat’。與此同時，越來越多品牌開始透過直播、和沉浸式體驗來與顧客interact，將購物過程變成一種娛樂活動。這些現象並非巧合，而是反映了2026年兩個備受關注的消費趨勢——“Treatonomics”和“Shoppertainment”。

(Credit: https://2974196.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2974196/20220614_Shoppertainment-ImageOnly.jpg

這兩個詞彙最近已被劍橋及牛津詞典正式收錄，顯示它們已經由網絡用語演變為主流商業現象。對於商業從業員而言，無論從事Marketing、零售、電子商務，還是日常與客戶溝通，掌握這些新詞彙都有助於提升商業討論的深度與時代感。

本周，筆者將為你拆解這兩個新詞的定義、背後的消費心理，以及如何在職場對話和商業策略中應用這些概念，let’s go！

Part 1：Treatonomics（犒賞經濟）



(Source： https://dictionaryblog.cambridge.org/2026/02/16/new-words-16-february-2026/ )

Treatonomics 犒賞經濟

“Treatonomics”由“treat”（獎勵、犒賞）和“economics”（經濟）組合而成。劍橋詞典將它定義為「一種在生活成本高企時期，消費者購買價格相宜的小獎勵來自我安慰的經濟現象」。這個概念被形容為「口紅效應」的強化版。在經濟不景氣的時候，消費者雖然會減少大額消費，但仍會透過購買小獎勵來滿足情感需求。

為何在近年備受關注？

這個現象的興起與幾個因素有關。首先，傳統的人生里程碑（如置業、結婚、生育）對許多人而言愈來愈遙不可及，當重大目標變得遙遠，消費者便轉向慶祝日常的「小里程碑」，例如完成一個項目後獎勵自己一杯精品咖啡。

商業應用與例句：

例句1：

"With rising inflation, many consumers are embracing treatonomics by cutting back on major purchases while indulging in small luxuries such as specialty coffee and premium snacks."

「隨著通脹上升，許多消費者正在擁抱犒賞經濟，他們減少大額消費，但會獎勵自己一些小奢侈品，例如精品咖啡和高級零食。」

例句 2：

"Our marketing strategy should leverage treatonomics by promoting affordable indulgences rather than expensive status symbols."

「我們的市場營銷策略應善用犒賞經濟趨勢，推廣價格相宜的輕奢品，而非昂貴的身分象徵。」

例句3：

"The rise of treatonomics reflects a broader shift in consumer psychology – people are seeking immediate emotional rewards in an uncertain economic climate."

「犒賞經濟的興起反映了消費者心理的廣泛轉變——人們在經濟不確定的環境中尋求即時的情感回報。」

Part 2：Shoppertainment（購物娛樂化）



(Source：https://www.oed.com/dictionary/shoppertainment_n )

Shoppertainment 購物娛樂化

“Shoppertainment”由“shopping”（購物）和“entertainment”（娛樂）組合而成。劍橋詞典將它定義為「一種結合直播和互動內容等活動的營銷手法，令購物對消費者而言成為一種有趣和愉快的體驗」。

與「Retail Therapy」的分別

許多人會將“shoppertainment”與“retail therapy”（購物療法）混淆，但兩者本質上有所不同。“Retail therapy”是指消費者為了改善情緒而購物的行為，是由消費者主導的。而“shoppertainment”是一種營銷策略，由品牌主動設計娛樂化的購物體驗，目標是令消費者從「發現產品」到「購買產品」的整個過程更加有趣和互動。

為何在近年備受關注？

Shoppertainment在2026年已經由「附加選項」演變為「基本期望」。具體例子包括：Sephora的Virtual Artist應用程式，容許顧客虛擬試用化妝品，令購物過程變得個人化和互動。Lego在實體店設立Build Stations，讓兒童在店內玩積木，同時父母可以輕鬆選購產品。TikTok的直播帶貨模式，將娛樂內容與購物結合，創造愉悅的購物體驗。

商業應用與例句：

例句1：

"Our new e-commerce strategy focuses on shoppertainment by integrating live-streams and interactive content to make the shopping experience more engaging."

「我們的新電商策略聚焦於購物娛樂化，透過整合直播和互動內容，令購物體驗更具吸引力。」

例句2：

"Shoppertainment is no longer a nice-to-have; consumers now expect brands to entertain them throughout the entire purchasing journey."

「購物娛樂化不再是附加選項；消費者現在期望品牌在整個購買旅程中提供娛樂體驗。」

例句3：

"Retailers that fail to incorporate shoppertainment elements risk losing younger consumers who prioritise experience over mere transactions."

「未能融入購物娛樂化元素的零售商，可能會流失那些重視體驗多於純粹交易的年輕消費者。」

“Treatonomics”和“Shoppertainment”這兩個詞典新詞反映了全球消費行為的根本轉變。消費者在經濟壓力下並未停止消費，而是將開支重新分配至「小獎勵」和「娛樂化購物體驗」。對於商業人士而言，掌握這些詞彙不僅能夠令商業英語更加與時並進，更有助於理解客戶的行為模式，制定更有效的市場策略。

下一次與外國客戶討論業務，或與同事商討市場推廣方案時，不妨適當運用“treatonomics”或“shoppertainment”這類詞彙。這不僅能夠展現你對最新商業趨勢的掌握，更能令對方覺得你是一位真正與時並進的專業人士，對吧？