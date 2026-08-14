歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
「Treatonomics」、「Shoppertainment」：2026年你一定要識嘅商業新詞
辦公室求生術
港漂生活情報

「Treatonomics」、「Shoppertainment」：2026年你一定要識嘅商業新詞

職場英語教室
Zephyr Yeung
職場英語教室
PHOTO:相片由作者提供

　　你有否留意到，近年消費者的購物模式正在出現明顯的轉變？身邊的朋友同事越來越傾向購買一些小額的「生活獎勵」，例如一杯精品咖啡、一件護膚品，或者一款小型電子產品作為 ‘a little treat’。與此同時，越來越多品牌開始透過直播、和沉浸式體驗來與顧客interact，將購物過程變成一種娛樂活動。這些現象並非巧合，而是反映了2026年兩個備受關注的消費趨勢——“Treatonomics”和“Shoppertainment”。

 

「Treatonomics」、「Shoppertainment」：2026年你一定要識嘅商業新詞

(Credit: https://2974196.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2974196/20220614_Shoppertainment-ImageOnly.jpg

 

　　這兩個詞彙最近已被劍橋及牛津詞典正式收錄，顯示它們已經由網絡用語演變為主流商業現象。對於商業從業員而言，無論從事Marketing、零售、電子商務，還是日常與客戶溝通，掌握這些新詞彙都有助於提升商業討論的深度與時代感。
本周，筆者將為你拆解這兩個新詞的定義、背後的消費心理，以及如何在職場對話和商業策略中應用這些概念，let’s go！

 

Part 1：Treatonomics（犒賞經濟）
 

「Treatonomics」、「Shoppertainment」：2026年你一定要識嘅商業新詞

(Source： https://dictionaryblog.cambridge.org/2026/02/16/new-words-16-february-2026/ )

 

Treatonomics 犒賞經濟

 

　　“Treatonomics”由“treat”（獎勵、犒賞）和“economics”（經濟）組合而成。劍橋詞典將它定義為「一種在生活成本高企時期，消費者購買價格相宜的小獎勵來自我安慰的經濟現象」。這個概念被形容為「口紅效應」的強化版。在經濟不景氣的時候，消費者雖然會減少大額消費，但仍會透過購買小獎勵來滿足情感需求。

 

為何在近年備受關注？

 

　　這個現象的興起與幾個因素有關。首先，傳統的人生里程碑（如置業、結婚、生育）對許多人而言愈來愈遙不可及，當重大目標變得遙遠，消費者便轉向慶祝日常的「小里程碑」，例如完成一個項目後獎勵自己一杯精品咖啡。

 

商業應用與例句：

 

例句1：

"With rising inflation, many consumers are embracing treatonomics by cutting back on major purchases while indulging in small luxuries such as specialty coffee and premium snacks."

「隨著通脹上升，許多消費者正在擁抱犒賞經濟，他們減少大額消費，但會獎勵自己一些小奢侈品，例如精品咖啡和高級零食。」

 

例句 2：

"Our marketing strategy should leverage treatonomics by promoting affordable indulgences rather than expensive status symbols."

「我們的市場營銷策略應善用犒賞經濟趨勢，推廣價格相宜的輕奢品，而非昂貴的身分象徵。」

 

例句3：

"The rise of treatonomics reflects a broader shift in consumer psychology – people are seeking immediate emotional rewards in an uncertain economic climate."

「犒賞經濟的興起反映了消費者心理的廣泛轉變——人們在經濟不確定的環境中尋求即時的情感回報。」

 

Part 2：Shoppertainment（購物娛樂化）
 

「Treatonomics」、「Shoppertainment」：2026年你一定要識嘅商業新詞

(Source：https://www.oed.com/dictionary/shoppertainment_n )

 

Shoppertainment 購物娛樂化

 

　　“Shoppertainment”由“shopping”（購物）和“entertainment”（娛樂）組合而成。劍橋詞典將它定義為「一種結合直播和互動內容等活動的營銷手法，令購物對消費者而言成為一種有趣和愉快的體驗」。

 

與「Retail Therapy」的分別

 

　　許多人會將“shoppertainment”與“retail therapy”（購物療法）混淆，但兩者本質上有所不同。“Retail therapy”是指消費者為了改善情緒而購物的行為，是由消費者主導的。而“shoppertainment”是一種營銷策略，由品牌主動設計娛樂化的購物體驗，目標是令消費者從「發現產品」到「購買產品」的整個過程更加有趣和互動。

 

為何在近年備受關注？

 

　　Shoppertainment在2026年已經由「附加選項」演變為「基本期望」。具體例子包括：Sephora的Virtual Artist應用程式，容許顧客虛擬試用化妝品，令購物過程變得個人化和互動。Lego在實體店設立Build Stations，讓兒童在店內玩積木，同時父母可以輕鬆選購產品。TikTok的直播帶貨模式，將娛樂內容與購物結合，創造愉悅的購物體驗。

 

商業應用與例句：

 

例句1：

"Our new e-commerce strategy focuses on shoppertainment by integrating live-streams and interactive content to make the shopping experience more engaging."

「我們的新電商策略聚焦於購物娛樂化，透過整合直播和互動內容，令購物體驗更具吸引力。」

 

例句2：

"Shoppertainment is no longer a nice-to-have; consumers now expect brands to entertain them throughout the entire purchasing journey."

「購物娛樂化不再是附加選項；消費者現在期望品牌在整個購買旅程中提供娛樂體驗。」

 

例句3：

"Retailers that fail to incorporate shoppertainment elements risk losing younger consumers who prioritise experience over mere transactions."

「未能融入購物娛樂化元素的零售商，可能會流失那些重視體驗多於純粹交易的年輕消費者。」

 

　　“Treatonomics”和“Shoppertainment”這兩個詞典新詞反映了全球消費行為的根本轉變。消費者在經濟壓力下並未停止消費，而是將開支重新分配至「小獎勵」和「娛樂化購物體驗」。對於商業人士而言，掌握這些詞彙不僅能夠令商業英語更加與時並進，更有助於理解客戶的行為模式，制定更有效的市場策略。

 

　　下一次與外國客戶討論業務，或與同事商討市場推廣方案時，不妨適當運用“treatonomics”或“shoppertainment”這類詞彙。這不僅能夠展現你對最新商業趨勢的掌握，更能令對方覺得你是一位真正與時並進的專業人士，對吧？

 

Tags:#網絡用語#劍橋詞典#技能增值#商業英語#消費者#購物模式#Treatonomics#Shoppertainment#犒賞經濟#職場英語
Add a comment ...Add a comment ...
職場英語｜同事受挫如何安慰？別再說「Don't worry！」做個有溫度的工作夥伴
更多職場英語教室文章
職場英語｜同事受挫如何安慰？別再說「Don't worry！」做個有溫度的工作夥伴

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
95
|
1

你認為會否對港股造成吸資效應？

61%
不會
33%
難講
6%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處