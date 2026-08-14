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一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300
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Jetso
港漂生活情報

一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:一田

　　下星期去一田shopping至抵！ 「一田．夏日購物賞」8月21日至8月30日一連10日於全線分店同步登場（西沙GO PARK及便利一田YATA go！除外）限時震撼勁減低至15折，新增設「一田顧客最愛」外，亦不少得「$20、＄35、買一送一」等超市筍價專區，廚具床品、家電、嬰幼童及開學好物同步開賣，逾百款玩具精品與電子產品更低至4折！憑銀聯手機Pay/銀聯二維碼或富邦一田信用卡購買指定貨品更享額外95折。

 

一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300

 

2大平台消費回贈優惠

 

　　凡以銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一消費滿HK$450或以上，即享7%立減優惠，於購物賞期間可享高達HK$200立減優惠；以富邦一田信用卡單一簽賬滿HK $500可獲 HK $35 現金回贈；滿 HK $1,200 更可獲 HK 90 現金回贈，最多可享高達 HK $360 現金回贈。憑銀聯手機Pay/銀聯二維碼或富邦一田信用卡購買指定貨品更享額外95折。

 

必搶話題美食

 

　　Threads近期大熱產品一田有得買，包括全城瘋搶的韓國 YOZM 希臘乳酪、Jagabee × Tokyo Banana 聯乘限定的全新香蕉奶油口味薯條、日本主婦激推料理良伴 Higashimaru 東字牡蠣醬油、以及六月底日本火熱開賣、日系女生必備的 LUX × Kuromi 聯乘洗護套裝。

 

一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300

 

新增「一田顧客最愛」專區

 

　　全新增設「一田顧客最愛」專區，根據 2026 年 5 月「一田．春日購物賞」的顧客問卷調查結果精心挑選而成，集合受歡迎好貨，包括北海道雪華豚系列及日本急凍油甘魚魚鮫、香港本地人氣麵食代表永樂粉麵廠蝦子麵、韓國爆紅香氛品牌HETRAS酒店級香療沐浴露，多款個人營養食品及補充品及家居護理用品等等。

 

一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300

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$20、$35、買一送一 專區

 

　　超市是最大的搶筍貨戰場！今次同樣有「$20、$35、買一送一」筍貨專區，$20超值好物有日本製造霧島山麓牛乳(1000 毫升)、京都念慈菴養生配茶；$35 精選好物推介日本製造新紀元卵曉特濃蛋(10隻裝)、Marini Azzolini 蘑菇松露醬(5%)、滴露沐浴露；買一送一筍貨有日本製造飛魚高湯醃製竹筴魚/真花魚一夜干或Sunny Fruit 有機果乾。另外，識貨一定必搶「Isey Skyr冰島乳酪」以及「美國野生黃螺頭」！
 

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$20 震撼專區

 

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$35震撼專區

 

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買一送一 震撼專區

 

星級廚具家電折上折

 

　　廚具、 床品、 旅行用品、 大小家電、 濾水器通通大劈價，全場貨品低至 15 折發售。多個星級廚具更同步推出滿額再減優惠，於指定單一專櫃消費滿 $1,200再減$50；床品寢具破底價低至 $199， 涵蓋990針純棉床品系列、抗病毒香薰枕及卡通冷氣被等，更有多款一田優先發售床品套裝，任君選擇。 

 

一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300

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預購「麻成大食屋」主題新品

 

　　一田首度聯乘人氣IP「大麻成」，帶來一系列既醜萌又實用的獨家精品，包括毛毯、縮骨遮、陶瓷杯/碗套裝、購物車及摺疊行李袋。Fans必要鎖定地道港式滋味系列限定預購燒賣造型斜孭袋、仿雞蛋仔外賣袋的小袋、超萌大麻成雪糕車造型毛絨公仔，數量有限！ 

 

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經典Fido Dido系列

 

　　如果你認識經典漫畫人物Fido Dido（七喜小子），人生閱歷都應該不少，一田獨家發售Fido Dido系列行李帶、摺疊四輪購物車、多功能環保袋及旅行收納袋套裝，常伴你出外旅遊定日常買餸 。 

 

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開學好物6折

 

　　一田特設一系列開學好物，精選護脊書包低至六折，同場更有逾百款玩具精品及電子產品低至 4 折列陣大放送！

 

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免費換購廚具

 

　　一田聯同Refined Kitchens 獨家呈獻的「Cuckoo X Hurom 健康尚廚臻選系列」，多款換購產品結合健康與智慧功能，首推 HUROM 冷壓慢磨原汁機，儲滿280個印花即可免費換購；CUCKOO 皇牌「雙重真空高壓多功能發芽飯煲」儲滿300個印花即可免費帶回家。一田會員於全線一田、每日一田YATADAY及特別展銷場，購物以單一發票買滿$60並於App內儲分，即可自動獲得電子印花一個，集齊所需電子印花數即可以低至免費換購。

 

一田購物賞低至15折︱8.21超市掃貨$20/$35/買一送一專區＋大麻成主題新品＋銀聯手機Pay最多立減$300

 

一田獨家Cuckoo X Hurom 韓系健康尚廚臻選系列 

印花派發︰即日至2026年10月29日

產品換購︰即日至2026年11月5日

地點︰全線一田、每日一田YATADAY、特別展銷場(便利一田YATA go! 不設換領)

 

「一田．夏日購物賞

日期︰8月21日至8月30日

全線分店同步登場（西沙GO PARK及便利一田YATA go！除外）

https://yata.hk/yatashoppingdays/2608/

 

Tags:#一田#超市#銀聯#shopping#Jetso#著數優惠#Hot Deals#港漂生活情報
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