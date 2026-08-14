7月27日，日本講談社正式發布訃告：著名推理小說家東野圭吾，於7月23日凌晨因大腸癌逝世，享年68歲。這則消息來得如此突然，距離他最新長篇《永遠的記憶》預定出版的8月5日，僅剩短短十餘天。這本即將面世的作品，也成了他留給世間最後的禮物。

對許多讀者而言，東野圭吾這個名字早已超越了作家的意義。他的影響力早已超越日本。《白夜行》《神探伽利略》《嫌疑人X的獻身》《流星之絆》《假面飯店》《解憂雜貨店》等作品被改編成電影、電視劇，在亞洲多國掀起閱讀與觀影熱潮。

他的故事能夠跨越語言與文化，並非僅因推理情節精彩，而是因為他寫下的是人類共通的情感——脆弱、善良、悲傷，以及那些在絕境中仍不肯放棄的溫柔。

從《放學後》到《白夜行》，從《嫌疑犯X的獻身》到《解憂雜貨店》，在他四十餘年的創作生涯中，東野圭吾寫下了106部作品，累計發行量突破一億冊。

他是當代日本最具影響力的作家之一，也是無數讀者接觸日本文學的第一扇窗。而如今，這位最會說故事的人，終於寫完了屬於自己的人生篇章。

1958年，東野圭吾出生於大阪市一個普通家庭。他並非天生傳奇的文學天才。大學就讀大阪府立大學電氣工程專業，畢業後進入工廠當工程師，過著朝九晚五的技術生活。

若按世俗軌道走下去，他或許會成為一位優秀的工程師，平穩度過一生。然而，命運為他鋪開了另一條路。工作之餘，他開始在夜晚伏案寫作。那時的他既不富裕，也無名氣，白天上班、晚上寫故事，成了他最真實的日常。他曾坦言，自己並非為了成為偉大的文學家而寫，只是單純喜歡推理小說，喜歡講故事。

1985年，他以《放學後》獲得江戶川亂步獎，正式出道。

他是我心中最鍾愛的作家之一，我幾乎讀遍了他所有作品，他的筆觸從不局限於解謎本身，而是巧妙地將人性的脆弱、良善與哀傷織進每一樁案件，讀罷總令人久久走不出故事的迴響——這大約便是他作品獨有的餘韻。

他擅長把現實中彷彿真的可能發生的事情寫進小說，讓讀者在解謎之外，更深刻地照見自己與人性的複雜。

若要為東野圭吾的作品尋找一個共同關鍵詞，它或許不是「推理」，而是「直逼人性」。

對作家而言，真正的永恆並非壽命的長短，而是文字能否穿越時間。很多年以後，也許還會有人在書店拿起《白夜行》，有人第一次讀到《嫌疑犯X的獻身》，有人在迷茫時翻開《解憂雜貨店》。

他們未必記得他出生於哪一年，也未必清楚他獲得過哪些文學獎項，但他們一定會記得：東野圭吾用四十年的時間，寫盡了人性的複雜與溫柔。