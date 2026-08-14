AI影片生成攻略︱如何生成30秒多鏡頭AI影片？提示詞寫法指南＋準備流程

從前是一張圖生一個鏡頭，十幾秒就到頂。現在是你先把角色、道具、場景、分鏡全部備妥，再逐秒交代——一次過生成三十秒、多個鏡頭的片段，短故事甚至可以一氣呵成。真正變了的不是AI，是輪到你要做的準備功夫。

前幾篇談的，都是AI替你辦事、替你付錢。這一篇換個題目：你叫AI替你拍一條片，做法在這半年悄悄換了一代。而且這次的分別，不在於AI聰明了多少，而在於——你要做的事，完全不同了。

從前：一段提示詞，加一張關鍵幀

過去兩年，叫AI出片的方法其實只有一套：寫一段文字描述，再配一張「關鍵幀」——先叫AI畫一張圖，或者用手上現成的一張相，把它定為整條片的第一格，然後由AI從這一格開始生成影片。行內把這個做法叫「圖生片」。

它有兩個先天限制，用過的人都撞過。

第一，一張圖通常只生得出一個鏡頭。你要第二個鏡頭，就要再畫一張圖，再生一次。

第二，長度到頂。就算某些平台可以讓你用一張圖做多個鏡頭，一般也就十幾秒。

於是真正的功夫全部花在後面：逐段生、逐段挑、逐段剪。而最頭痛的是——同一個主角，這一段跟下一段長得不一樣。髮型、衣服、連臉都在變。你唯有一直重生，直到撞中一條大致相似的。行內把這叫「抽卡」。聽起來像玩遊戲，做起來很累人。

現在：先備料，後開拍

新一代的做法，是把功夫搬到前面。你不再是坐下來寫一段美麗的描述，而是先準備一整套參考素材，一次過交給AI，再逐件告訴它：這件是甚麼、負責甚麼。

以7月底推出的Seedance 2.5為例，官方寫明單次最多接受五十件參考素材——三十張圖片、十段影片、十段聲音。上一代是十五件。數字本身不是重點。重點是：五十件，已經足夠你把一條短片的所有元素齊備地交出去。那麼，要準備哪五樣？

一、角色定裝表

拍戲開鏡之前，劇組會替每個角色做一份「定裝」：同一個人，正面、側面、背面各一張，再加幾個表情、幾套衣服。目的只有一個——全組人看著同一份東西，不會今日一個樣、明日另一個樣。

現在你要替AI做的，是同一件事。主角長什麼樣、穿什麼、髮型如何，用幾張圖定死。有了這份表，AI在不同鏡頭之間才認得出「這是同一個人」。

二、道具定裝表

片中每一件會出鏡、而又要認得出的東西——那個手袋、那部相機、那杯飲品——同樣要有自己的參考圖。很多人會漏掉這一步，結果是：主角保持住了，但他手上那個袋，鏡頭一轉就換了款。

三、場景定裝表

故事發生在哪裡？那間店的桌椅怎樣擺、燈光什麼顏色、窗外看到什麼。同一個空間，最好從不同角度給幾張。這樣AI在鏡頭移動的時候，才知道自己還在同一個地方。

四、分鏡表

這一份最多人略過，但它其實是整套東西的骨架。分鏡表就是把整條片先拆成一格一格：這一格拍什麼、鏡頭是遠是近、人物在做什麼、然後接去哪一格。

它真正的作用，是逼你先想清楚「這條片到底在講一個什麼故事」。這一步做不到，後面再多素材也救不回來。

五、其他參考

最後是補漏的：你想要的顏色調子、某一種光線、某一個運鏡的感覺。有就放進去。

提示詞也要改寫：逐段標明秒數

素材備好了，提示詞的寫法也跟著變。從前是一段散文；現在是一份工作紙，跟著分鏡逐段寫下去：零至三秒，鏡頭從遠處推近，主角推門進來；三至六秒，切近鏡，他放下手上那個袋；六至十秒，鏡頭移向窗外……

這不是我自己發明的格式。官方公開的示例提示詞，正正就是這樣分段——每一段標明秒數、標明鏡頭、標明怎樣接下一段。

另外還有一條，官方寫得很清楚，但很多人做漏：每一件素材，你都要說明它「提供甚麼」，以及「不採用甚麼」。

例如：這張圖只取人物的樣貌，不要背景；那段片只取那個動作的節奏，不要裡面的人。少了後半句，AI就會把你不想要的部分一併搬過來。

三十秒，剛好夠講完一個故事

那麼，這件事為甚麼值得你花時間？因為長度。以前一次生十幾秒，你拿到的是一個「片段」。三十秒是另一回事——三十秒足夠有開頭、有轉折、有結尾。換句話說，你一次過生成的不再只是一個鏡頭；而如果故事夠短，甚至可能接近一條完整的短片。

對做生意的人來說，這條界線很實際。十幾秒的片段，你還是要找人剪、找人接；三十秒的成品，很多時候直接就用得上。那麼我可以做甚麼？三件事，今天就做得到。

第一，先備料，才開工。動手之前問自己一句：角色、道具、場景，我手上有沒有參考圖？沒有的話，先花半小時做齊，好過後面重生三十次。

第二，先寫分鏡，才寫提示詞。一格一格寫，每格標秒數。你會發現，大部分「AI出來不對」的情況，其實是自己還沒想清楚要甚麼。

第三，一次只改一樣。換了素材，就先別同時改文字。兩樣一起改，出來不對你也分不清是哪一樣的問題。

說到底，這一代工具替你拿走的，是那些重複的、靠運氣的工序。它拿不走的，是「想清楚要拍甚麼」——那一步從來都是人的事，而且從今以後更值錢。

所以下次有人跟你說，他用AI幾秒就生了一條片，你不妨問一句：

那條片裡的主角，到第二個鏡頭還是同一個人嗎？你手上有沒有一份分鏡，還是生出甚麼就要甚麼？

答得出這兩條，你才算真的在用它拍片，而不是在碰運氣。

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/