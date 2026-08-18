店家政治表態福禍難料

生病求醫，首要考量應該是醫術和醫德，畢竟健康和性命最重要。不過，台式民主制度培養了不少偏激政治狂熱分子，認為政治傾向凌駕一切，每到選舉年氣氛照例更加激進，必定四處獵殺不同政見支持者，尤其親綠人士一發現非我族類，就要在網路發起公審趕盡殺絕。

距離年底地方縣市長選舉不到4個月，綠營和青鳥的污蔑獵殺行動，已從一般商店及餐廳蔓延到診所。

近日Threads上出現一張照片，顯示台北市大安區師範大學附近的知名皮膚科黃禎憲診所，招牌下方貼出國民黨台北市長蔣萬安和議員的競選布條，並留下「Google找到這家診所，然後看到招牌下面這個，不用去了」的評語。青鳥們馬上加碼起底，指出這位名醫是老國民黨家族，他姐姐是前立委黃昭順，黃昭順的女兒是現任立委陳菁徽，強調不用去看這種醫生。

綠營支持者在社交網站呼籲民眾杯葛國民黨背景診所（Threads圖片）

雖然我完全看不懂政治立場和醫術有何關聯的邏輯，但這次獵殺行動意外讓不少非綠民眾和傳媒叫好，並呼籲綠營支持者和青鳥千萬不要去，以免心情不好延誤病情。之所以有這種附和聲音，因為這家皮膚科診所實在太過出名口碑太好，病人經常要在門外排隊輪候幾個鐘頭才看得到醫生。不少人在社交網站留言，認為少了綠營病人，排隊時間將縮短很多。

30幾年前黃禎憲診所設在台北縣板橋，因為醫術高明，很多久治不癒的皮膚病都能精準診斷並且很快治好。隨著病人愈來愈多，本來看診時間到傍晚結束，但他都願意看診到午夜把病人看完。2015年6月27日晚間，位於新北市八里區的八仙樂園發生塵爆，造成499人受傷、15人死亡，他更免費幫不用住院的輕傷患者換藥，診所大排長龍成為常態。

雖然政治表態會引起不同陣營攻擊，卻有部分店家想利用這股壁壘分明的風氣提高知名度。曾有一家位於高雄民進黨大票倉的餐廳，在店門口大膽公開懸掛寫著「民進黨不倒，台灣不會好」的大型布條。該標語隨即在網路上引發激烈論戰，綠營支持者在社群上發起全面抵制與批評，使得該店意外成為政黨基層選舉的交鋒箭靶，最終在多方壓力下歇業。

如果支持某一政黨會被反對者攻擊，左右逢源是不是會生意興隆？

民進黨台北市長參選人沈伯洋月初到饒河夜市掃街拜票，一家百年歷史麵線店的老闆娘邀請沈伯洋在牆上簽名，還當場掀開旁邊的菜單，赫然見到菜單蓋住的正是國民黨籍現任台北市長蔣萬安4年前的簽名，老闆娘直呼「蓋很久了」。

在島內非藍即綠的政治氣氛下，哪可能有左右逢源空間？大量網友湧進店家在Google的評論區狂刷1星負評。果然不到一天，店家用白色油漆將兩人簽名刷去，被傳媒諷為「同歸於盡」。

麵店想左右逢源，結果被大量民眾在Google留下一星負評後，用油漆刷去藍綠政治人物簽名（紅框示）。（Facebook圖片）

輿論多半認為，做餐飲業要和氣生財，最聰明是都不要得罪。店家既然讓蔣萬安簽名，又把簽名蓋住，還在綠營候選人面前揭開來討好，人格和心態都有問題，智商堪虞，處理方式實在太不高明。

選舉年也可能對外地遊客產生影響，例如不少計程車司機習慣試探乘客支持哪個政黨。不要以為他一開始就批評民進黨，就以為他是藍營支持者，很有可能是以此釣出乘客真正想法，如果雙方政治傾向相左，輕則可能發生口角。筆者以前曾因政治議題，中途被計程車司機趕下車，離譜的是還要照錶付費。所以日後遇到這種情況，我都推托剛從香港來、甚麼都不知來回應，對自己最有保障。

如果對某一政黨不滿，不想來台消費時還要受政治氣氛影響心情，出發前可先做功課。隨著政治對立加劇，社群平台（如 Threads、Facebook）上開始有網友自發整理「政治立場地圖」，將公開支持台灣民眾黨或國民黨的店家貼上「草店」標籤，支持民進黨的貼上「青鳥店」標籤，讓大家識別，倒也是方便。

說回藍營皮膚科名醫的事件，個人還是覺得醫德醫術凌駕一切。我曾因為肩背後方莫名疼痛去看診，那位醫師全程只願講台語，發現我幾乎完全聽不懂後，態度愈發惡劣，最後草草開藥打發我走。拿到藥，再想想醫師的嘴臉，實在不敢吃。結果請教醫師朋友，赫然發現他開的是精神科鎮定劑！這樣的醫師，就留給精通台語的深綠民眾享用吧！