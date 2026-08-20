監管沙盒全解析︱香港如何應對AI、Web3、低空經濟的監管困境

上期我們討論了「生源列印」這項利用死蚊子吸管作為 3D 打印噴嘴的生技術。這類打破傳統框架的「死體科技」，完美展現了科技的多面性：一方面它能將耗材成本大幅降低至幾塊錢港幣，帶來「醫療平權」；另一方面，它也對現行的醫療法規與倫理審查提出了前所未有的挑戰。當社會具備了足夠的數字公民素養，建立起「好的要用，壞的要管」的共識後，下一個核心問題便是：我們的法律與政策，該如何落地執行？這正是當前全球各國政府在推動未來產業時，最棘手的「監管困境」。

當法規追不上「車速」

傳統的法律與監管體系，通常是為「已知世界」設計。以醫療器械為例，現行如香港衛生署或國際FDA的監管架構，都是基於無機金屬、塑料或傳統生物化學耗材所建立。把它們放在「蚊子吸管」這種生物混合元件上，現行法規根本找不到對應的審查條文——如果完全按舊制審查，這項創新會被直接扼殺在實驗室裡；但如果毫無監管就放任上市，又可能引發公共衛生風險。

同樣的困境也出現在AI演算法、無人駕駛、Web3 區塊鏈等領域。科技飛馳的速度是指數級的，而法律修訂的速度是線性的。 如果政府依然沿用「事後補救」或「未許可即禁止」的傳統思維，結果要麼是因監管過度而扼殺創新，要麼是因監管真空而引發災難。

「監管沙盒」制度

為了破解這個困境，國際與香港近年廣泛採用了一種全新思維——「監管沙盒（Regulatory Sandbox）」。

「沙盒」的概念源自電腦安全與兒童遊樂場：給創新者一個邊界明確、風險可控的「安全圍欄」，允許企業在真實環境中測試未有法規涵蓋的新技術，同時由監管機構全程密切監測。這並不是放任自流，而是「邊試邊修」：

金融與 Web3 領域：香港金管局（HKMA）推出了「穩定幣發行人沙盒」，讓有意發行法幣穩定幣的機構在可控環境下測試風險管理與贖回機制；同時，數碼港與金管局亦合作推出了「生成式AI（GenA.I.）沙盒」，測試 AI 在反詐騙與風險評估中的安全邊界。

航天與運輸領域：特區政府成立「發展低空經濟工作組」，推行「低空經濟監管沙盒 X」，讓無人機配送、緊急救援、甚至非傳統航空器在指定的安全空域內先行試驗，為未來城市空中交通收集關鍵的安全性數據。

從「沙盒試驗」到「正式立法」

沙盒不是終點，而是立法與制定標準的「孵化器」。政府在透過沙盒獲取真實數據後，會採取清晰的立法考量與時間表，將成功的沙盒經驗轉化為正式法律：

法規升級與賦權：政府已透過修訂《飛航（香港）令》，為非傳統航空器在沙 盒下的運作提供法律基礎與賦權，確保試驗合法合規。 制定法例與發牌制度：以穩定幣為例，財庫局與金管局在推出沙盒的同時，已同步擬定正式的立法建議，計畫推出發牌制度，將虛擬資產納入常態化監管。 動態指引取代硬性法規：面對變化極快的生成式AI與尖端生科技術，政府並未盲目硬性立法，而是先透過GenA.I.沙盒積累測試用例，進而推出業界實用指引與審查標準。

打造「未來產業」的政策試驗田

對於香港而言，我們一直強調要發展國際創新科技中心，但競爭的關鍵往往不只在於「研發了什麼晶片或演算法」，更在於我們是否具備靈活、前瞻且具備國際公信力的監管制度。

香港擁有健全的普通法體系、嚴謹的醫療監管口碑，這正是我們推動「制度沙盒」的最強底座。無論是允許高端生科技術在落馬洲河套區進行先行先試，還是在低空經濟與 AI 領域試行最新法規，香港都能扮演全球尖端科技「安全性驗證與制度對接」的最佳試驗田。

駕馭科技的方向盤

科技是推動社會前進的引擎，而法律與政策則是控制方向與速度的方向盤。面對未來的科技浪潮，一個成熟的社會不需要過度的恐慌，也不需要無底線的縱容。唯有依靠全民的數字公民素養作為基石，配合靈活包容的監管制度與前瞻立法作為保障，我們才能真正做到「好的要用，放膽創新；壞的要管，穩握方向」，讓尖端科技切切實實地造福整體社會。