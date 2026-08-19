昂坪360優惠︱港人限定來回纜車票成人$88＋長者$68＋小童$45＋優惠周六周日適用＋購票攻略

昂坪360最新玩樂優惠！昂坪360宣布即日起至2026年9月30日，不論平日或周末，香港居民均可以開幕經典懷舊價，成人$88、長者$68、小童$45購買來回標準纜車門票，延續二十周年的歡慶氣氛！大家要留意了，優惠只適用於昂坪360東涌纜車站售票處即日購買，同時需出示有效證明文件享用優惠，一於趁天氣稍涼出發郊遊吧！

留意！此優惠只適用於昂坪360東涌纜車站售票處即日購買，賓客於乘坐纜車當日需向昂坪360職員出示有效香港居民身份證明文件以核實身份，長者須持有有效香港樂悠卡或香港長者卡方可享用優惠。每出示一份香港居民身份證明文件即可購買來回纜車（標準車廂）門票一張。適用日期即日起至 9 月 30 日，2026 年 9 月 8 日至 18 日的已編定的纜車維修日除外。

昂坪360「回到開幕價」優惠加碼

日期： 即日起至2026年9月30日

對象： 香港居民

價錢：「回到開幕價」來回纜車門票（標準車廂）：成人$88（原價 $295）、小童$45（原價 $150）、 長者：$68（原價 $155）

購票地點： 東涌纜車站售票處

詳情︰https://bit.ly/4hyKZ6P