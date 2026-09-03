名人面相︱國產AI「四大天王」九運破局相格，耳小耳兜具前膽性＋耳珠極細敢冒險

AI爆紅，促使商界與職場洗牌，印證了九運展示新賽道、新時速。幾位把未來變成現在的科技新貴，為成功面相從新定義。

近日國產四大模型「掌門人」進入了大眾的高光視野，他們是月之暗面的楊植麟、DeepSeek的梁文鋒、智譜的唐杰和MiniMax的閆俊傑。以上四間巨企的最新估值或巿值已逾一萬億人民幣。

智譜和MiniMax在港上巿，今年其股價的大幅波動，已經觸動不少股民的神經。DeepSeek橫空出世，以極致的性價比和全面開源的核心技術，技驚全球。月之暗面本年7月推出的Kimi K3，以2.8兆參數，勇奪全球最大開源模型寶座，打破美國技術壟斷，令白宮及矽谷大佬驚惶失措。

這四位智能領航人已成鉅富，他們不只在科技上有重大突破，也為玄學帶來衝擊。

傳統相學認為富貴特徵包括：

1. 鼻頭豐隆

2. 耳高、耳大、耳貼、垂珠圓潤

3. 顴鼻相襯、有顴有托

最佳「示範單位」是股神畢菲特。

來到九運，成功的方法和賽道都不同了，凡事講求快、講求顛覆，相學也反映這些變數。

我們來研究一下這四位科技猛人，對職場中人有甚麼啟示。

月之暗面的創辦人楊植麟、智譜的唐杰、DeepSeek的梁文鋒、MiniMax的閆俊傑都耳小、耳輪(耳外面的一圈叫輪、內裏一圈叫廓)不貼面，前三者的耳還相當兜。這和傳統對耳朵的要求可謂大相逕庭。

DeepSeek的梁文鋒

MiniMax的閆俊傑

中國傳統相學認為耳高、耳大、耳貼、耳珠圓厚才是傑出兼發達的相，象徵穩重沉厚、手段圓滑、尊重傳統、顧全大局，而且能得財亦能積財、儲財，在人生享受方面，更是高人幾等。

但在這個風風火火的九運，瞬息萬變，面相有變通的必要。耳小而兜風，代表思想敏捷、反傳統，充滿創新的衝勁。耳珠精桿短小，則喻示追求極致效率、敢於冒險的狼性。「兜風耳」的人，在科技的賽道上，善於捕捉轉瞬即逝的風口、成功破局。

就以最近震撼矽谷的月之暗面楊植麟為例，耳小耳兜但耳珠小而厚，這在九運代表極強的顛覆性和前膽性。

而且眼睛幼長，領悟力強、智商超高，古語云：「眼長一分，智長一分」，眼睛幼長的人頭腦冷靜、心思慎密，所以能出奇制勝、震驚中外。

月之暗面創辦人楊植麟

智譜的創辦人唐杰也是耳小、耳頭兜，而且耳珠極細，還加上輪飛廓反，代表反叛、不妥協、不尊重主流規則，在從前社會很難出頭，在現代則非常有利挑戰傳統、殺出血路。

智譜創辦人唐杰

由此可見，在九運的波濤洶湧之中，我們需要有顛覆的勇毅、也要有紥實的基本功，才能為自己開創命運新局！