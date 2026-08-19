仇恨政治與狂人外交：本格維爾與特朗普極端言論窒息和平（有片）

當2026年盛夏將盡之際，兩位非典型政治人物——以色列國家安全部長本格維爾(Itamar Ben-Gvir)與美國總統特朗普接連拋出驚世的暴力語言。本格維爾在播客節目中公開將加沙平民「非人化」，主張「每日定點清除30至40人」；與此同時，特朗普則在美伊停火談判破裂後，狂妄宣稱要將霍爾木茲海峽納入美國領土，並揚言把拒絕配合封鎖的戰略盟友阿曼「炸得體無完膚」。

這兩番看似孤立、分別針對巴勒斯坦平民與海灣地緣架構的極端言論，實則在政治邏輯上形成了恐怖的共振。兩位領袖出於進行非理性極限施壓與鞏固自身選民基本盤的私利動機下，正聯手跨過道德底線與國際秩序，系統性地粉碎中東和平的立足點。

一個內塔尼亞胡本來已夠我們難受，他硬要挑戰和平委員會的加沙和平方案，令他和特朗普女婿兼中東特使庫什納的最新一輪談判無法有進展，現再加上本格維爾更為極端的言論，其本質是赤裸裸的意識形態仇恨。

立場極右的以色列國家安全部長本格維爾，主張每日定點清除30至40個加沙平民。(AP)

本格維爾所掌管的國家安全部門，本應承擔維護社會秩序的重任，但他卻選擇在10月大選將至的關鍵時刻，將反人道、反人類兼反文明的語言公然搬上枱面，並將暴力「行政指標化」，令國際社會嘩然，並有可能封死外交談判的退路。

當以色列內閣核心成員可以如此把加沙巴人排斥於人類範疇，區域內的溫和派阿拉伯國家（如沙特阿拉伯、約旦、埃及）將面臨排山倒海的國內民意壓力。這些政府縱使有心配合國際社會推動「兩國方案」或長遠的和平框架，也絕不可能在政治上與一個公開主張無差別清除平民的政府達成任何妥協。本格維爾讓仇恨螺旋陷入死結。

本格維爾的「每日清除配額論」，形同給了巴人自治區西岸和加沙地帶的激進猶太殖民區居民與激進士兵一張政治免死金牌，導致針對平民的系統性私刑與無差別暴力在今年8月急劇升級，讓任何促進局部人道停火的努力都化為泡影。

本格維爾發表「每日清除配額論」，令加沙平民面對升級的暴力。(AP)

如果說本格維爾在以巴地區點燃了仇恨之火，那麼特朗普則是在外圍胡亂揮舞著重錘。他宣稱要吞併霍爾木茲海峽，隨後又威脅轟炸傳統盟友阿曼，其底層邏輯源於他一貫的「交易藝術」與「瘋人理論」。他試圖藉打破一切常規的流氓式恐嚇，來迫使伊朗在60天停火協議到期後無條件投降，並以此向國內飽受高油價折磨的選民，做一場「戰爭能為美國帶來新領地」的民粹表演。

可是，這種將地緣政治當作真人騷的玩法，正在產生極其嚴重的反作用，伊朗已宣布將戰略政策從「防禦型」改為「進攻型」，預示美伊兩國將進入沒完沒了的消耗戰；而阿曼在波斯灣長期享有「中東瑞士」的中立角色，數十年來扮演著美伊、美方和胡塞武裝之間至關重要的「秘密外交後門」，特朗普僅因阿曼繞過美國與伊朗商討海峽安排協議，便揚言向她動武，這直接摧毀了美國與海灣阿拉伯國家之間碩果僅存的戰略互信。

當卡塔爾、阿聯酋等美國傳統盟友發現，自己多年來對美軍開放基地、提供後勤，最終換來的卻是隨時可能因不符合白宮心意而被威脅「炸得體無完膚」，人人自危的恐慌迅速在海灣擴散。特朗普的狂言非但未能嚇退伊朗，反而加速了阿曼等中立國向外部多極勢力靠攏，讓美國在波斯灣陷入前所未有的戰略孤立，也讓好不容易建立的區域安全對話機制徹底癱瘓。

特朗普宣稱要吞併霍爾木茲海峽，隨後又威脅轟炸傳統盟友阿曼。(AP)

在這兩股瘋狂力量夾擊下，可幸美國的五角大樓與以色列軍方建制官僚（IDF總參謀部）結成的「地下技術官僚同盟」，正利用行政程序悄悄閹割政客的瘋狂指令。

面對本格維爾，以軍總參謀部建立起嚴格的規定，所有非即時威脅的清除行動，必須直報總參謀長，成功架空了本格維爾的指揮權；同時，五角大樓以切斷高端武器（如薩德系統）維護為籌碼，迫使以軍在8月中旬繞過內閣，率先啟動加沙基礎設施修復工作小組。

至於針對特朗普的轟炸威脅，五角大樓則透過刻意洩漏「美軍無法確保海峽安全」的疲勞評估報告，給特朗普的狂言打了預防針，並私下向阿曼軍方熱線保證絕不動武，以確保美軍區域後勤基地的安全。

五角大樓利用行政程序，制止了特朗普的瘋狂指令。(AP)

這種軍方建制官僚的地下聯手，雖然在技術上暫時穩住了前線的戰爭機器不至失控，但卻揭示了一個極其危險的訊號：多邊主義、國際法（如《日內瓦公約》與《聯合國海洋法公約》）在狂人民粹面前已失去約束力，中東和平的存續，居然只能寄託於軍事官僚對政治元首的技術性抗命，這無疑是現代國際政治的巨大諷刺。

不過，我們不要忘記，以色列和美國內部社會的確存在一批「極端猶太復國主義」和「狂人政治」的擁護者，這才令本格維爾和特朗普口出狂言，把世界推向「強權即真理、仇恨即正義」的黑暗時代。如果國際社會無法從根本上遏制這股政治狂潮擴散，這場由仇恨和擴張野心堆疊而成的危機，會否在某個節點失控？這的確值得我們憂慮。

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