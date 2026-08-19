美食優惠︱譚仔x恆香麻辣老婆餅下午茶$28，三哥紅燒湯獅子頭沙河粉$49＋App會員積分加$16換小食

下午茶新優惠！譚仔新推麻辣老婆餅下午茶只需$28，套餐除包括一件「麻辣老婆餅」外，更配搭咖喱魚蛋魚腐雙拼以及一杯熱飲，輕食之選！另一方面，譚仔三哥新推「紅燒湯獅子頭沙河粉」以經典淮揚菜紅燒獅子頭為靈感，配搭獨家研發濃郁紅燒湯底及全新登場的沙河粉，同步推出期間限定小食及特飲，App限定一人餐套餐$65起包括飲品及小食，另有會員積分兌換美食優惠。

$28「譚仔麻辣老婆餅」下午茶

譚仔聯乘百年老字號「恆香老餅家」新推「譚仔麻辣老婆餅」下午茶餐，套餐價只需$28！譚仔麻辣老婆餅味道有驚喜，老婆餅包裹著傳統清甜的冬瓜蓉餡料，同時有招牌麻辣感，集鹹、甜、香、辛四種風味。限定下午茶餐套餐除包括一件「麻辣老婆餅」外，更配搭咖喱魚蛋魚腐雙拼以及一杯熱飲，輕食之選！此外，譚仔亦貼心提供全日加配優惠，顧客凡於全日任何時段惠顧任何米線或主食，均可以 $8 加配價追加一件「麻辣老婆餅」。留意，「譚仔麻辣老婆餅」下午茶即日起限定於領展旗下譚仔分店供應。

譚仔麻辣老婆餅指定供應之分店列表

九龍區︰九龍翠屏北商場店、旺角海富商場店、樂富廣場店、彩虹彩雲商場店、觀塘秀茂坪商場店、鑽石山鳳德商場店、黃大仙中心店、何文田廣場店、藍田啟田商場店

新界區︰將軍澳TKO Gateway店、將軍澳南豐廣場店、青衣長發廣場店、大埔太和邨店、天水圍天澤商場店、沙田禾輋廣場店、將軍澳彩明商場店、沙田新翠商場店、上水彩園邨店、天水圍天盛店、沙田廣源店、將軍澳寶林店、馬鞍山頌安、大埔廣福店、大圍美林店

香港區︰筲箕灣愛東商場店、小西灣廣場店

離島區︰東涌富東廣場店

譚仔三哥全新紅燒湯獅子頭沙河粉

另一方面，譚仔三哥又有新口味登場！即日起全新「紅燒湯獅子頭沙河粉」正式於全線譚仔三哥分店推出，新產品以經典淮揚菜紅燒獅子頭為靈感，獅子頭選用肥瘦黃金比例豬肉製成，並加入爽脆馬蹄粒，平衡口感層次。紅燒湯底香濃惹味配上慢火煮製的白蘿蔔及紅蘿蔔，配料方面特別配上入三哥招牌酸菜提味酸香醒胃。

譚仔三哥特別選用沙河粉，不易軟爛發脹，寬身粉條更特別索湯，充分吸收紅燒湯底精華及獅子頭肉汁。

紅燒湯獅子頭沙河粉 ($49) 辣度預設為10小辣，可按喜好加辣，最多可加2個額外食材

譚仔三哥同步推出期間限定小食「三哥沙拉豬扒條拌中華沙律」，帶骨豬扒切條後加入黑椒秘方調味，再配上秘製沙拉醬及爽口中華沙律，「紅西柚茉莉綠茶」則內有粒粒紅西柚果肉酸甜清爽。

三哥沙拉豬扒條拌中華沙律 $21 辣度預設為10小辣



紅西柚茉莉綠茶 $21（加配價：$14）不可少甜，不可少冰

譚仔三哥App限定套餐$65起包小食及飲品，更可以優惠價加配其他小食，另外8月18日起，App會員可使用積分換領優惠券，包括100積分+$16換「三哥沙拉豬扒條拌中華沙律」，或100積分+$11換「紅西柚茉莉綠茶」，更抵食！

譚仔三哥App 限定︰紅燒湯獅子頭沙河粉重量級一人餐 $78

套餐包括：1碗 紅燒湯獅子頭沙河粉＋ 1杯紅西柚茉莉綠茶^ ＋1份三哥沙拉豬扒條拌中華沙律

譚仔三哥App 限定︰紅燒湯獅子頭沙河粉輕量級一人餐 $65

套餐包括：1碗 紅燒湯獅子頭沙河粉＋ 1杯冷熱飲品＋1份一人小食

8月20日上午11時至中午12時期間，App將推出快閃搶券活動，只要打開三哥App並進入「著數」內的「快閃優惠」頁面，即可鬥快搶電子優惠券，成功搶券後即可使用。惠顧「紅燒湯獅子頭沙河粉」即可獲贈「紅西柚茉莉綠茶」一杯！優惠券數量有限，先搶先得。