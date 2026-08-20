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美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利
國際評論
伊朗

美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利

飛常談
鄧飛
飛常談

　　從年頭打到現在的美國伊朗戰爭，至少有兩個值得深思的觀察：

 

　　第一個觀察：雙方在軍事戰績與政治效果方面的倒掛現象：軍事戰績強，但政治效果弱；軍事戰績弱，但政治效果強。

 

　　被譽為西方軍事學術泰斗的克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）曾留下不朽名言：「戰爭是政治的繼續。」軍事或者說戰爭是達成政治效果的一種手段。以此標準來衡量，目前美伊雙方在戰績與所達成的政治效果的比例上，出現了令人咋舌的嚴重失衡。

 

美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利克勞塞維茨曾留下不朽名言：「戰爭是政治的繼續。」（網上圖片）

 

 

　　評價戰爭的成敗，絕不能僅僅盯著戰場上的擊殺數據，更要看這些戰術勝敗為戰場背後的政治大局帶來了甚麼衝擊。在帳面上，美方的戰績比非常漂亮，幾乎全面摧毀伊朗三軍絕大部分部隊和武器平台，己方人員傷亡極低。但這種戰場勝利卻毫無政治效果 ------ 達不到逼降伊朗的效果。伊朗不僅沒有因為幾乎全軍覆滅和大量管治層領導人戰死而屈服，反而展現強硬姿態，甚至宣稱將戰爭目標提升至「直到特朗普下台」這類極具挑釁性的政治訴求。

 

　　再看伊朗陣營，從宗教、政治、軍事領導人，到革命衛隊和國防軍三軍重武器，幾乎損失殆盡，導彈與無人機對美軍造成的損失也非常微小，但其政治投資回報率卻驚人地龐大。每一架升空的無人機，無論最終是否命中目標，只要能迫使美軍或其盟友拉響防空警報、消耗高價導彈，甚至偶爾造成零星損失，就已經直接轉化為對美國國內對特朗普的政治壓力，以及對整個中東國家陣營的安全與經濟壓力。

 

美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利伊朗無人機對美軍造成的損失微不足道，但其政治投資回報率卻驚人地龐大，並已經直接轉成為美國國內對特朗普的政治壓力。（Shutterstock）

 

 

　　第二個觀察：美軍武器尤其是導彈的成本效益太低。

 

　　任何一場現代戰爭開打前，軍方都會進行極其嚴密的作戰規劃（Operation Planning）。在這個階段，五角大樓的參謀們會計算出摧毀敵方目標所需的彈藥品種與數量。然而，無人機的大規模投入，直接導致了美軍對戰役行動所耗彈藥預算的嚴重失算。

 

美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利現代戰爭開打前，軍方都會進行嚴密的作戰規劃，然而無人機的大量投入導致美軍嚴重失算。（Shutterstock）

 

　　在傳統的防空想定中，美軍防空系統（如愛國者導彈或標準系列艦載導彈）的主要假想敵是敵方的高價值戰機、彈道導彈或巡航導彈。因此，其彈藥儲備量和採購預算都是基於這種「高價值對高價值」的對稱戰爭來設計的。參謀們在戰前恐怕壓根兒沒有考慮過，伊朗及其代理人武裝能夠以極低門檻、極高頻率釋放數以百計的無人機。結果是，美軍的防空網絡雖然能成功攔截，但高昂且數量有限的防空導彈庫存卻被迅速抽乾。這不僅打亂了整體的彈藥供應鏈，更令美軍在面對未來潛在的更大規模衝突時，面臨「無彈可用」的戰略真空。用經濟術語來拆解這場防空戰，我們會看到一幅成本效益極低的災難級畫面。這是一場「彈藥所帶來的作戰效能」與「所費後勤資源」之間嚴重不匹配的戰爭。

 

　　一枚攔截導彈動輒花費數十萬甚至數百萬美元，而一架伊朗製的「沙赫德」（Shahed）無人機成本可能僅為兩萬美元左右。美軍成功擊落一架無人機，在戰術上是100%的作戰效能，但在後勤和經濟帳上卻是血虧。防空作戰從來無法帶來「逼降」敵人的效果，純粹是被動挨打；而為了維持這種被動防禦，美軍的後勤補給卻是百上加斤。生產一枚精密導彈需要漫長的工業周期和稀缺材料，而製造一架螺旋槳無人機只需要民用級別的零件。當戰爭淪為拼消耗的會計帳目時，軍事科技的絕對優勢反而成為了財政上的絕對劣勢。

 

美國對伊朗：戰場勝利兌換不來政治勝利伊朗革命衛隊曾於其宣傳片顯示，地道內陳列大量低成本無人機。（網上圖片）

 

　　面對這兩個觀察甚至可以說是困局，熟悉軍事歷史的人很難不聯想到西方軍事史上的兩個夢魘般的概念。

 

　　第一是「漢尼拔戰爭」的教訓——贏了戰役，輸了戰爭（Won the battle, lost the war）。當年迦太基名將漢尼拔翻越阿爾卑斯山入侵羅馬，在坎尼會戰等戰役中打得羅馬軍隊全軍覆沒，每戰必勝。但所有的戰役勝利，都未能起到逼降羅馬人的戰略與政治效果，最終漢尼拔還是輸掉了第二次布匿戰爭。今日的美軍防空部隊就像戰場上的漢尼拔，每一次攔截都精準無誤，卻無法從根本上摧毀對手發動襲擊的政治意志與工業能力。

 

　　第二是「皮洛士式勝利」（Pyrrhic victory）的悲歌。在古羅馬入侵希臘的戰爭中，希臘城邦國王皮洛士在抵抗作戰中屢戰屢勝。但問題是羅馬帝國體量龐大耗得起，而希臘小城邦卻耗不起精銳的損失。當皮洛士看著滿地敵軍與己方將士的屍體時，發出了千古慨嘆：「再來一次這樣的勝利，我自己也玩完了。」今日的美軍雖擁有全球最強的軍力，但在面對廉價無人機的無底洞式消耗時，昂貴的軍費與漫長的補給線同樣經不起揮霍。如果每次「保衛盟友」的勝利，都要以掏空美軍戰略彈藥庫為代價，這種慘勝，美軍還能承受多少次？

 

　　一如香港名曲「難為正邪定分界」的歌詞：「我努力興建，我盡情破壞，彼此也在捱。」

 

Tags:#飛常談#美國-伊朗關係#軍事衝突#政治戰略#軍事戰略#卡爾·馮·克勞塞維茨#無人機#軍事成本#軍事科技#軍事歷史#漢尼拔#皮洛士式勝利#美以襲伊朗#中東局勢#中東#特朗普
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