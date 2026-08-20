海洋公園爬行探索基地︱新展館近距離欣賞瀕危犀牛鬣蜥＋七彩變色龍＋瑤山鱷蜥爬行類動物＋主題商品

海洋公園全新景點「爬行探索基地」將於8 月 21 日起正式向公眾開放，展館以全新沉浸式體驗及生動有趣的互動元素，帶領訪客進入神秘的爬行世界。展館集結星級陣容，包括瀕危犀牛鬣蜥、被列為國家一級保護動物的瑤山鱷蜥、自由切換身體顏色的七彩變色龍，還有巨型角蜥、紅眼鱷蜥和帝王蛇蜥等珍貴爬行類動物。每日指定時段，不同的爬行類明星朋友會在動物護理員帶領下現身，和大家近距離會面，展示牠們意想不到的奇趣一面！

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海洋公園全新景點「爬行探索基地」將於8 月 21 日（星期五）起正式向公眾開放，這個首個爬行類動物主題展館位於高峰樂園，以全新沉浸式體驗及生動有趣的互動元素，再配合寓教於樂的講解，帶領訪客進入神秘的爬行世界。

展館集結一眾爬行類明星！經「熱帶雨林探險徑」，即可前往全新展館，展館中部分爬行類動物大使，過去曾被漁護署在非法野生動物貿易中救出並充公，包括犀牛鬣蜥及藍舌石龍子，向市民及遊客傳遞保護生物多樣性及拒絕非法貿易的信息，並提醒公眾切勿非法管有瀕危爬行動物。海洋公園為這些動物提供安全的庇護所，並將牠們的經歷轉化為具影響力的教育展示。

訪客將穿梭於為一眾爬行類動物大使精心設計的棲息地，了解牠們獨特的個性與故事。

以拆解迷思為主題的「爬行探索基地」，旨在打破大眾對這群常被誤解的冷血動物之刻板印象，展現牠們既迷人又惹人喜愛的一面。事實上，牠們當中許多是性情溫和，有些更肩負控制害蟲的重要角色。 訪客可近距離親睹令人歎為觀止的爬行類動物，當中包括犀牛鬣蜥——牠體型龐大、外表有如迷你恐龍，但實際上卻是極度溫馴且喜愛植物的「柔情暴龍哥」；另外還有瀕危的國家一級保護動物瑤山鱷蜥（被親切地暱稱為「淡定僵太公」），經常在樹枝上靜止不動；訪客還能找到「360全知龍」七彩變色龍的蹤影，牠擁有 360 度全知視覺，能隨時上演絢麗多彩的「變裝秀」 。

犀牛鬣蜥為日行性動物，日間會在岩石或樹上曬太陽調節體溫，夜間則躲入岩石裂縫、洞穴或樹洞中休息

瀕危的國家一級保護動物瑤山鱷蜥

七彩變色龍主要吃昆蟲，也會吃一些小型的鳥類、爬行類及兩棲類動物

一家大小可參與每日舉辦的「動物趣談——爬行明星與雨林萌友」，近距離親睹最新登場的動物大使，並由護理員分享牠們的點滴；又或在「爬爬記者會」按下展館內的特別對講機按鈕，與照顧這些爬行類動物的專家進行即場對話。精通科技的探索者更可透過「SEEK by iNaturalist」流動應用程式，將參觀過程化為數碼尋寶之旅，辨識動物及解鎖徽章。





藍舌石龍子會吐出藍舌來嚇退掠食者

斑帆蜥尾部豎立大型帆狀結構，就像一條迷你史前飛龍

為慶祝新展館登場，海洋公園推出了一系列獨家精品，產品巧妙糅合鱗光質感與毛茸茸觸感，必買推介有5吋加加和得得站姿公仔，加配繽紛的變色龍服飾，鬼馬造型可愛度爆燈！大熱Panda Friends系列同步推出變色龍主題產品，包括親子短袖上衣、童裝拉鏈外套和闊邊帽，以及帆布手提袋，配飾則有加加變色龍金屬匙扣及得得變色龍磁貼。

主題限定精品

地點：園內指定紀念品店，K11 Musea紀念品店及網店有售

網店：https://eshop.oceanpark.com.hk/categories/panda-friends

日期：8月中旬開始發售

爬行探索基地

地點︰香港海洋公園熱帶雨林天地 | 高峰樂園

https://www.oceanpark.com.hk/tc/a-day-at-the-park/events/reptile-territory