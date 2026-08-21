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中美非零和博弈，勿陷「二囚困局」
國際評論

中美非零和博弈，勿陷「二囚困局」

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　2018年開始，美國對華政策明顯地受鷹派主導，處處要找中國麻煩，意圖全面遏制中國的發展。此種戰略轉變，除了有軍工綜合體為了自己利益而推波助瀾外，是建基於甚麼底層邏輯？

 

　　較能為美國不少充滿挑釁性政策，說出一套完整理論根據的是芝大政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer），米氏在預測及分析俄烏戰爭、伊朗戰爭及以色列游說集團如何左右美國國策上，精準無比，所以他雖然是對華鷹派，在內地也很受尊重。他對中美關係的分析，雖然有錯誤，依然值得我們注意。

 

　　米爾斯海默是所謂「進攻型現實主義」的代表人物，指出在國際關係領域上，分析時要冷靜甚至冷酷，對西方那些雙重標準的虛偽道德，他會嗤之以鼻。在中國國力遠遜於美國之時，美國可以不理會中國，但現時中國已是唯一一個實力與美國旗鼓相當的國家，形勢便截然不同，美國應調動一切因素拉動一切盟友遏制中國，無所不用其極也沒問題，因為大國博弈中，倫理道德根本沒有角色可扮演，若是有，也只是用以攻擊對手的工具而已。

 

國安比經濟更重要，大國必相爭

 

　　據他看來，大國之間的角力是一個零和遊戲，中國的得益等於美國的失利，反之亦然。中國的實力愈強，等於美國的相對地位下降，所以極限打擊中國是正確的。同一道理，若中國千方百計侵害美國，也絕不應怪責中國。大國若把自己變成又強又壞，是最正確做法。國家安全比經濟利益更重要，所以要把中國困在第一島鏈以內，使她無暇跑去與美國爭霸。

 

　　根據這套邏輯，有實力的大國必然相爭，假若發生戰爭甚至核戰怎麼辦？沒甚麼辦法，這是大國博弈悲劇，亦可能是自我應驗的預言，避免不了！

 

　　對這種悲觀論調，他的好友經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）卻絕不同意。薩克斯與米爾斯海默這兩位頂級大師在很多問題上意見很一致，但對中美關係看法卻截然不同。薩克斯認為中國根本沒有威脅美國的意願，美國用一種尚未發生、只是假設將來會發生的猜想去制定政策遏制中國，十分不妥。你無端去遏制別人，自被視作挑釁，對方當然會反制，本來沒衝突，也會變成有衝突。薩克斯作為經濟學家，當然明白中美貿易對雙方都有好處，中美博弈並非零和遊戲，可以雙贏，只要看看加州矽谷從中國賺到多少錢便可知雙贏完全可能。中美兩個大國互鬥非常危險，美國為所謂「捍衞台灣」而跟中國大打出手，更是找死的最愚蠢方法。

 

　　薩克斯一直對世界大局逐步往核戰的方向移動甚具戒心。他這種擔憂並非杞人憂天，1962年10月16日至28日美國與蘇聯真的在古巴導彈問題上陷入核戰邊緣，美國軍方有些人非常希望能動用核彈，過程十分驚險，我們怎能排除有些喪心病狂的人不會把世界拖入死局？薩克斯的建議是中美雙方都應退後一步，自會海闊天空。因中國不是挑釁者，美國才是，美國更應主動退後。

 

大國博弈悲劇，不合作兩敗俱傷

 

　　米爾斯海默與薩克斯的觀點可以簡化為兩種常見的博弈。米爾斯海默的分析可歸結為一個「二囚困局」博弈。可用一個例子來說明這個博弈的特性：假設中美雙方都各自有兩個策略可選，策略一是與對方和平合作，策略二是打擊對方。如果中美雙方都選擇合作和平，那麼中國可得益10億元，美國也是10億元，但如果雙方都選擇互相攻擊，那麼中國會損失12億，美國也損失12億。如果中國選合作和平，美國則攻擊中國，那麼中國損失20億，美國得益15億。反之，若美國選合作和平，中國選攻擊美國，則中國得益15億，美國損失20億。

 

　　在此博弈環境下，兩國會選甚麼策略？從中國的角度看，若美國選了合作，中國選合作，得益只是10億，若選攻擊，中國則可得益15億，所以中國會選攻擊，因利益更大。倘若美國選了攻擊，中國如果選合作，中國的損失便是20億，中國選擇攻擊，以牙還牙，損失只是12億，既然如此，中國會選攻擊。從此可見，無論美國選甚麼，中國的最佳選擇仍是攻擊。同樣的邏輯對美一樣適用，無論中國選甚麼，美國都會選攻擊。雙方都攻擊，兩敗俱傷，各自損失12億，遠不及互相合作，各自得到10億利益，結果使人無奈。

 

中國策略不先攻擊，危機死局可免

 

　　此種困局若經努力，並非不可解。例如中國大可增強防衞性力量，就算自己選了合作和平，美則攻擊，中國的損失可減至15億，不是上面的20億。中國也可表明，絕不會首先使用核武，但如美國用核武，則中國必用核武還擊，那麼雙方若都選擇攻擊，損失可達至30億。美國的得益與損失在此博弈中與中方的一致。不難證明，若得益與損失的數額改變了，雙方都有可能同時選擇合作，世界和平。

 

中美非零和博弈，勿陷「二囚困局」中美博弈為了擺脫雙方陷入死局，中國的策略表明絕不會首先攻擊美國，但美方若無端攻擊，中方則必會傾全力猛烈還擊。(Shutterstock)

 

 

　　我基本上同意薩克斯觀點，中美雙方博弈可共贏，不是零和。但為了擺脫「二囚困局」，雙方陷入死局，中國的策略最有啟發性：我想跟你合作，絕不會首先攻擊你，但你若無端攻擊我，我則必會傾全力猛烈還擊。抱此策略，危機死局可免。

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

【知識庫】破解「二囚困局」有何策略？

 

　　—友善：絕不先背叛，以建立合作為開局。

　　—會報復：面對對方的背叛必須即時反擊，不能毫無原則地姑息。

　　—懂寬恕：當危機解除、對手不再作惡時，願意既往不咎、恢復互信，避免陷入無限報復的惡性循環。

　　—不嫉妒：不追求「一定要贏過對方」，而是追求雙方互利的最大總和。

　　—重複賽局：讓雙方意識到「這不是最後一次交手」。當未來持續互動價值高於眼前背叛的誘惑時，合作自然會成為最理性的選擇。

　　—提高背叛成本：透過法律、契約、第三方仲裁等，把「背叛」代價放大，從根本上消除自利背叛的誘因。

 

（本文原載於8月21日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#中美關係#地緣政治#國際關係#大國競爭#零和博弈#約翰·米爾斯海默#傑弗裡·薩克斯#進攻現實主義#安全與經濟之爭#第一島鏈#核戰爭#博弈論#合作#威懾#互利#重複博弈#背叛#囚徒困境#二囚困局
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