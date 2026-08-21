當機械人遇上「超購王」

香港人抽新股，對「超購」兩字不會陌生。今年新股市場暢旺，數千倍超購不時出現，工業機械人公司翼菲科技(06871)更錄得近1.5萬倍超購，成為一時「超購王」。另一邊廂，內地人形機械人公司宇樹科技(滬:688836)上市，同樣吸引近千萬名散戶參與，公開發售超購逾8000倍。數字愈大，愈容易令人覺得市場已經替公司投下信心一票。

過去大家看機械人，可能只留意識不識跑、跳舞，跌倒後能否自己站起來；今天開始要看它能否真正走進工廠、商店和家庭。技術做到只是第一步，有客戶願意付錢，才由技術變成產品；賣出去之後仍能賺錢，才由產品變成生意。

宇樹科技值得留意，正因它並非只有展示效果。公司已有實際收入和盈利，產品亦已進入商業市場。這代表機械人由實驗室走向商業化，部分證據已經出現。不過，公司能賺錢，與股票值得甚麼價格，仍然是兩個問題。

機械人公司上市獲千萬散戶追捧，但毛利收入增長能否維持，仍需待觀察。(Shutterstock)

宇樹上市時估值已達數百億元人民幣，如此估值並不代表一定昂貴，因為投資者買的是未來；但價格愈早反映龐大增長，企業日後需要交出的盈利和現金流成績亦愈高。一部機械人做到是一回事，能否大量生產，同時控制成本和維持質量，又是另一回事。機械人賣得更多、毛利能否維持、客戶會否重複購買，以至收入增長能否追上估值，才是下一階段需要觀察的數字。

超購8000倍或1.5萬倍，首先證明很多資金爭奪有限的新股供應，當中亦受公開發售比例、認購機制和市場氣氛影響。它可以反映熱度，卻不能單獨證明公司的盈利增加了多少，更不能直接告訴投資者股票值多少。

一隻新股愈多人抽，愈容易形成羊群效應。但市場需求與企業價值始終不是同一回事，前者反映今天有多少人想買，後者則取決於公司未來能賺多少錢。

機械人識跑、識跳，是科技進步；有人願意買，是產品進步；公司能夠盈利，是商業進步。當近萬倍超購再出現，投資者要多看一步的，反而是市場價格已經預支了多少未來。超購王可以證明一隻股票很搶手，真正決定長期價值的，最後仍是企業能否把市場熱度變成持續盈利。