英超開鑼︱阿仙奴升級，劍指歐聯；利物浦換帥，好壞難料

新一季英超即將揭開戰幔，而相比過去數年的雙雄或三雄爭霸，今屆英超更有幾分古代戰國的味道。

多支傳統勁旅在今夏出現重大變動，很多球隊更換主帥、大肆擴軍，也有球隊進入重建階段，令新球季充滿大量未知數。

曼城進入後哥迪奧拿時代，利物浦迎來新方向，車路士易帥繼續重組陣容，熱刺與紐卡素同樣面對新周期的挑戰。即使是曼聯和阿士東維拉，也希望透過增兵縮窄與爭冠集團的差距。

目前主流博彩公司普遍將阿仙奴列為奪冠大熱門，賠率約6/4；曼城緊隨其後，約11/4；利物浦約11/2；曼聯約6/1至7/1；車路士約8/1至9/1。

正因如此，新球季英超格局比以往更加複雜。表面上豪門林立，但真正具備穩定爭冠條件的球隊其實不多，而阿仙奴正正成為目前最被看好的一隊。

過去數個球季，阿迪達一步一步建立出屬於自己的足球王朝雛型。由最初衝擊前四，到挑戰曼城，再到成功登上聯賽冠軍寶座，兵工廠的成長軌跡非常清晰。更重要的是，相比其他競爭對手出現不少變數，阿仙奴核心架構保持穩定，無論球員年齡、戰術成熟度還是更衣室氣氛，都處於理想階段。

反觀曼城，今季正處於過渡期。無論是管理架構還是戰術方向，都與哥迪奧拿時代有所不同。雖然夏蘭特、科頓等核心仍然存在，但球隊需要重新建立新秩序；另一邊廂的車路士近年雖然投入巨大資金，但始終未完全展現應有統治力，需要繼續提升穩定性。利物浦則進入新教練時代，需要重新塑造比賽風格與球隊文化。

哥迪奧拿執教曼城十年間（2016至2026年）共帶隊出戰593場比賽，取得416勝、87和、90負，整體勝率約70%。單計英超則錄得380戰269勝，勝率約71%，期間奪得6次英超冠軍及20項主要錦標，馬列斯卡要代替哥迪奧拿並不容易。

另一方面，熱刺和紐卡素亦有各自問題。熱刺近年領隊及陣容變化頻繁，而紐卡素則在換了領隊和失去部分核心球員後需要重新調整。至於曼聯與維拉，雖然具備競爭前六甚至前四的能力，但距離真正衝擊聯賽冠軍仍有一定差距。因此在目前環境下，阿仙奴自然成為新球季的最大熱門。

然而，阿仙奴並沒有因為上季奪冠而停止前進。

今個夏天，兵工廠繼續積極出手，但方向並非單純補充板凳深度，而是直接提升球隊整體層次。管理層深明，如果目標只是保住冠軍，現有陣容已經足夠；但若要建立長期統治力，甚至於歐聯挑戰最高榮譽，便必須持續升級。

因此今夏阿仙奴引入了多名具即戰力的新援，同時在轉會市場上積極推進重要目標。其中最受關注的是從紐卡素引進巴西國腳古馬雷斯。這位全能中場在紐卡素效力期間累積31球31助攻，上季更交出10球11助攻的出色成績，兼具組織、防守和領導能力，可謂現今英超最全面的中場之一。

除此之外，阿仙奴亦針對前場及輪換位置進行補強，希望在漫長球季中保持競爭力。

最近落實轉會阿仙奴的阿士東維拉中堅干沙（Ezri Konsa）自2019年加盟以來，一直是防線核心，累計為維拉於英超上陣231場，攻入8球、交出2次助攻，並取得57場零封。雖然不少人質疑為何花5千萬買個中堅，但對於阿仙奴來說，陣容深度是四線作戰最需要的因素。

這些收購背後反映的，其實是球會管理層的野心。

過去的阿仙奴可能滿足於前四資格，但如今已經完全不同。從轉會操作可以看出，兵工廠並非希望曇花一現地奪得一次冠軍，而是希望建立長期王朝。當其他豪門正在重建或轉型之際，阿仙奴反而進一步加強陣容，目的就是要鞏固自己在英超的優勢地位。

若從陣容深度分析，阿仙奴現時已具備真正三線作戰的能力。

門將位置穩定，後防線擁有多名頂級國腳，中場則由迪勤懷斯、奧迪加特以及新加盟球員組成豪華配置。前場方面，沙卡、馬天尼利、夏維斯以及其他新援形成強大火力網。相比數年前需要依賴少數主力硬撐，現時阿仙奴幾乎每個位置都擁有高質素輪換。

這種配置不只是為了聯賽而設，更大的目標，其實是歐聯。

近年歐洲球壇的霸權仍然掌握在皇馬、巴塞隆拿、拜仁慕尼黑以及巴黎聖日耳門等傳統強隊手中。阿仙奴雖然已重返歐洲頂級行列，但與這些豪門相比，無論歐戰經驗還是陣容厚度仍有一定差距。

皇馬今夏大舉增兵，簽入古古尼亞、干拿迪、貝拿度施華等實力戰將，整體戰力明顯提升，但陣容變動較大，需要時間磨合；巴塞補強相對精準，引入洛迪、安東尼哥頓和艾迪耶美等攻擊球員，戰力有增無減；拜仁則較為保守，維持原有主力班底，德甲競爭力仍強，但歐聯突破難度較高。

因此今夏的引援工作，很大程度上是希望進一步拉近與歐洲頂尖豪門之間的距離。

當一支球隊擁有更多能夠單場改變戰局的球員，亦具備足夠深度應付密集賽程時，才真正有資格向歐聯發起衝擊。這亦是阿仙奴近兩年持續投資的主要原因。

不過，即使球員質素提升，是否一定能成功仍有疑問。關鍵人物始終是阿迪達。

無可否認，阿迪達是近代英超最成功的少帥之一。他成功建立球隊文化，打造出極具紀律性的體系，同時讓阿仙奴重新成為冠軍隊伍。然而，外界一直認為阿迪達在部分重要比賽中過於保守，特別是在面對頂級豪門時，往往更加重視控制風險，而非主動出擊。

阿迪達自2019年執教阿仙奴以來，帶隊勝率約60%至61%，已經超越恩師雲加，成為球會歷史最高。

當球隊擁有更多高水平球員後，領隊便需要給予他們更大自由度。

如果戰術仍然過於拘謹，部分新援未必能完全發揮自身價值。相反，如果阿迪達願意採用更靈活的陣式變化，在不同賽事中作出針對性部署，阿仙奴的上限將會更高。

尤其在歐聯淘汰賽中，單靠穩定往往不足以奪冠，有時候還需要冒險、創造力以及改變比賽節奏的能力。這或許會是阿迪達未來數年最重要的課題。

曼城正在轉型，車路士尚待成熟，利物浦重新出發，熱刺與紐卡素需要磨合，曼聯和維拉則努力追趕。在眾多變數之中，阿仙奴卻是少數保持穩定並持續增強實力的球隊。

因此無論從陣容完整度、戰術成熟度還是球隊發展方向來看，兵工廠依然是今季最值得看好的一支球隊。

本週焦點

新球季首輪賽事同樣充滿話題。

首先是阿仙奴主場迎戰高雲地利。最大焦點無疑是林伯特重返英超舞台。這位前車路士名宿帶領高雲地利取得不俗成績，終於再次踏上英超賽場。不過，面對實力全面升級的阿仙奴，高雲地利將面臨巨大考驗。

林伯特執教高雲地利至今表現理想，各項賽事約82場取得46勝，勝率約56%；有趣的是，他改踢進攻足球，打破自己在之前球員和領隊執教的風格。

從實力比較而言，阿仙奴明顯優勝一籌。更重要的是，高雲地利向來並非純防守型球隊，相信不會全場死守。若雙方打開局面，以阿仙奴目前的進攻火力和主場優勢，勝算仍然較高。

另一場焦點賽事則是紐卡素主場迎戰利物浦。

雖然利物浦今季同樣換帥，但伊拉奧拿本身擁有豐富英超執教經驗，而且球隊早已完成季前部署及戰術演練，整體準備明顯較充分。相反，紐卡素正處於新周期起步階段，新帥需要時間整合陣容。

加上主力球員流失後，紐卡素整體競爭力有所下降，因此今場比賽利物浦無疑稍為佔優。

伊拉奧拿執教般尼茅夫三季期間表現出色，勝率約36%，創下球會英超時代最佳領隊勝率；不過，執教中小型班同豪門是兩碼事，多少領隊都未能適應豪門的標準，最終被迫離隊。