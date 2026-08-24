上星期寫了兩篇文章談「人生第一次」（見連結），經歷皆與澳洲墨爾本旅遊有關。準備這次墨爾本之旅時，看到網上有不少影片介紹很多好去處，第一次到那地方，先按網上介紹的去遊歷已覺很足夠。這裏借此題目繼續發揮，談談在澳洲的見聞與一些看法。

這次10天澳洲遊，一家四口酒店連機票費用總共3萬多元，與同是暑假時段的日本7天遊差不多。明明酒店天數多了，機程又遠得多，似乎感覺化算。然而，到埗後消費時，看到澳洲的物價與食物價錢，這個「化算」感覺立即打折。在澳洲，買的、吃的，皆不能以「平靚正」來形容。我們每次去日本或台灣，會有頗大的購物慾，但這次到澳洲卻沒有。曾以「太子芬蘭浴」解說物價與匯率對「外資」的吸引力（見連結），這次算是一個親身體驗。

有一個有趣觀察，在澳洲看到很多年輕的俊男美女西方人士做「下欄」工作，如Sales、清潔、送外賣等，這是香港鮮有的現象。那是澳洲，當然見到澳洲人在各階層工作，加上，在一家餐廳聽到旁邊客人與一名年輕女待應交談，得知待應本身是美國人，在澳洲正在Working Holiday，這也是工作人口來源。反觀香港，類似工作多由新移民、南亞裔人士、老人家、內勞去擔任，還要加上菲傭政策，與澳洲的工作人口成分組成有頗大分別。

澳洲有很多年輕人做侍應等「下欄」工作，與其工作人口成分組成有關。(Shutterstock)

其實，對於所謂「下欄」工作，澳洲與香港的認知也有相當分別。始終香港薪俸稅相對低，澳洲打工仔普遍須繳納超過30%稅款，年收入超過19萬澳元（約105萬港元）部分更須繳納45%稅款，差不多是和政府分身家。因此，在香港工作的稅後收入分野可以很大，但在澳洲及很多西方國家則不是那麼大。加上，受人力資源供求關係影響，西方國家的藍領工作收入相對不俗，是否「下欄」？見仁見智。

澳洲天然資源豐富，除了可以不斷「吃老本」外，我發覺他們的生意頭腦也不錯。有一天坐Puffing Billy火車，這是126年前的蒸氣火車，已經沒有實際運輸作用，但他們就把它包裝為旅客觀光列車。從網上訂票情況來看，每班車都是滿座的。還有，我們訂了從Lakeside前往Gembrook的往返車票，當去到Gembrook後，行程需要待在那裏一個多小時才有回程火車。剛好是午飯時間上下，一車火車乘客「被迫」惠顧附近餐廳，那裏有五至六間餐廳，秒速爆滿。這樣的配合，真有生意頭腦。

墨爾本市中心有一些類似輕鐵或電車的交通工具，其中有個範圍被劃定為「Free Tram Zone」，大家可以想象其範圍約從上環到銅鑼灣左右吧，在那範圍內乘客不用付費。這個方便，替該核心地區帶來不少活力，人流多了，消費額也會增加。這也是我們的親身感覺，有了這個方便，在市中心「流來流去」的時間的確多了，錢也「跌」多了不少。

South Melbourne Market一星期只開4天，可減省成本與提升效率。(Shutterstock)

還有另一個有關生意頭腦的觀察。除了最出名的Queen Victoria Market之外，我們也逛了當地人較常去的South Melbourne Market，有趣的是那處一星期只開4天，星期三、五、六、日。當刻我立即在想：「當地商戶明明付了租金，卻不能做7天生意，貨與舖都在，不開門做生意，不是很蝕嗎？」想深一層，4天的生意量是否只是7天生意量的57%（單純4除以7的結果）？倘若只開4天，與營業7天的總生意量差不多的話，不是省了成本嗎？

分析與觀察一下，這個「4天營業」的安排，連我們這些遊客都知道，相信普遍澳洲人都知道，於是客人自會調整日程，把需要的東西集中在那4天才去買。而這4天包括了周末，這不會影響上班族。其實我們去過兩次，第一次因為找不到泊車位而離開了，因而見證了在其中一個周末時的人龍與車龍，有理由相信7天的生意量集中在那4天來真的發生了。以目標為本，利用4天工作去減省成本與提升效率，產出能有過之而無不及。香港人搵食要緊，少上班一天也嚴重到不得了，何時能退一步想想？

這次遊記，不日會放到小弟的Patreon處，讓有意去澳洲的讀者參考一下。

相關連結：

【人生第一次】





【人生第一次 2】





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