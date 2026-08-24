美國財長救得了美債嗎？

美國財政部於2026年8月19日宣布擴大長期名義國債回購規模，將單次回購10年至30年期國債額，由20億美元提高至少40億美元，9月9日生效。

消息公布後，30年期美債收益率明顯回落（圖一）美債救得了？

先看看為何美債需要被救。

-美國國債總額於2026年8月19日正式突破40萬億美元（圖二）；

-折合每美國公民（話之你是剛出生嬰兒）要孭119782美元的國債；

-10年前，美國國債總額才19萬億美元；

-今年三月美國國債總額是39萬億美元；

-五個月後，美國國債總額逾40萬億美元；

-按這個最近增速，美國國債總額是每日增860萬美元，或每秒增100000美元。

美政客知巨債危險，卻無能為力

這個美債增速不是以線性上升，而是以拋物線式上升（圖三）。有債便要付息，美國的在其國債上的利息亦呈急升（圖四），在2026年要共付1.37萬億美元，此支出是多於軍費（大炮）或社會服務（牛油）的支出。西方經濟學家全部失智，他們只以為政府財政是「大炮」與「牛油」，漏算了另有個叫「利息」也不可忽視。

美國的政客也不是無知到不悉政府財政崩潰會招來亡國，早在1985年美國政客便通過了個「平衡預算與緊急情況赤字控制法」，又稱「格拉姆-盧德曼-霍林斯法案」(Gramm-Rudman-Hollings Act)去平衡預算，國會是以271票對154票通過，而參議院是以61票對31票通過，這個決定性的大比例通過，反映美國政客並非全是飯桶，但為甚麼這個1985年的G-R-H法案不能阻止到美債的爆升？

原因簡單，對政客言，口號易喊，落手無力，因為落手時是有萬千位金主的利益在拖後腿，例如美國總統特朗普好勝，美國的軍火商怎不會煽風點火，支持特朗普這又打，那又打？因為大炮一響，黃金萬両。至於誰得金，誰失金，不用講也明。

市場看回購國債不足以遏債息急升

美國財政部長貝森特在上周四（20日）接受採訪時表示，他可能再次提高政府回購國債的規模。他指出，目標是支持市場流動性，尤其是8月交易清淡的長期國債領域，同時還要與大量高收益率企業債發行（包括AI基礎設施融資）競爭。

但市場並不認為這一舉措足以扭轉趨勢。富國銀行投資研究所全球固定收益聯席主管路易斯．阿爾瓦拉多表示，財政部的舉措只能提供「短期緩解」，因為推升收益率的關鍵驅動因素--如通脹、貨幣政策不確定性和巨額財政赤字--仍然存在。他表示：「在投資者對這些重大問題獲得更明確訊號之前--而非依靠今天這種小修小補--長期趨勢所面臨的風險仍偏向上行。」

TwentyFour資產管理公司投資組合經理約恩．沃爾什評價稱：「該舉措單憑自身恐難以奏效，這種干預充其量只是權宜之計。」

「任何干預措施長期來看通常效果有限。過一段時間後，收益率往往又會回到原先水平。」信安資產管理公司固定收益首席投資官邁克爾。古塞表示。他認為，財政部雖有其他選項，但恐怕難以帶來實質性改變。「現實是，融資需求覆蓋整個收益率曲線，因此這種調整不太可能對長期債券收益率產生顯著影響。」

推升長端收益率的最大因素之一是美國財政狀況。根據美國財政部數據，美國國債於8月18日首次突破40萬億美元，自2017年特朗普首次就職以來已翻倍有余。疫情期間昂貴的應對措施以及長期的稅收與支出失衡，使債務持續膨脹。

摩根大通分析師在一份報告中指出，財政部的聲明幾乎沒有解決推升債券的底層問題，包括不可持續的財政赤字和不斷上升的通脹預期。

考慮到特朗普政府減稅和增加國防支出等計劃，多數分析師認為短期內赤字難以顯著縮減。RSM美國首席經濟學家喬．布魯蘇拉斯表示：「除非實施增稅、政府支出增長放緩，或者像1990年代那樣通過削減政府支出實現真正的財政整頓，否則回購效果只會是暫時的。」

回購對比QE 規模「微不足道」

尤其值得關注的是，市場亦有聲音認為當前回購規模過小，難以扭轉長債市場方向。Columbia Threadneedle Investments全球利率與固定收益主管基思．帕頓表示，與美聯儲局過去的量化寬鬆(QE)相比，此次回購規模「微不足道」。他強調，此類市場干預若要有效，必須伴隨核心政府支出政策的轉變。

該措施與美聯儲局QE存在本質區別：QE通過大規模購買直接減少私人部門持有的長期債券供給和久期，從而壓低長端收益率；而財政部的回購計劃更側重於改善債市流動性。

相關報道援引市場專家稱，回購規模與QE相比微不足道，若無財政支出調整等額外政策變化，效果可能只是暫時的。

儘管在32萬億美元的美債市場中，該金額體量有限，但分析師認為此舉仍顯示出政府對長端利率上升的敏感性以及干預市場的傾向。美國抵押貸款利率已隨長端收益率上升而走高，並屢屢成為市場關注焦點。

與此同時，全球長端借款成本已升至數十年高位，原因是各國政府因疫情、伊朗戰爭、老齡化福利支出和國防開支等接連危機而累積創紀錄債務。長端借款成本上升會推高政府利息支出，並作為企業債、股票和房地產等各類資產的定價基准，向整個金融市場傳導。

德國財政部表示，俄烏衝突正推高國防投資資金需求，從而推升借款成本。日本借款成本也已升至三十年高位，給政府財政和支出拉動型增長議程帶來壓力。

在美國，投資者擔心當局可能無法控制伊朗戰爭引發的通脹，這種不安情緒數月來持續壓制長債。分析稱，新一輪長債拋售正反映了投資者對通脹控制前景以及美國公共債務激增的擔憂。

財政部多次干預市場，藏副作用擔憂

對此有投資者還質疑，當前對整體信用環境影響更大的究竟是美聯儲還是財政部；就在數周前，美國財政部剛在彙市買入日圓，此次又加碼長債回購，令市場對其干預傾向更為敏感。

渣打銀行全球研究主管埃裏克．羅伯森表示：「我不會把美債收益率上升描述為非理性市場狀況的結果或加劇。唯一能得出的結論是，收益率達到了他們不喜歡的水平，這暗示他們願意試圖控制或干預自然的供需關係。」

三菱日聯金融集團則指出，財政部非計劃性擴大回購可能給人戰略規劃缺乏的印象；並警告，如果政府試圖僅通過市場訊號而不進行財政整頓來控制長端收益率，實際上可能削弱對美國資產和美元的需求。

這些觀點共同指向一個判斷：在財政和通脹等核心問題得到實質性解決之前，長端收益率的回落可能缺乏持續性。財政部的回購工具，短期內或能改善市場流動性、緩和拋售壓力，但難以單獨扭轉長期利率上行趨勢。

美財長貝森特改變不了美國利率長期上升趨勢，投資者可以怎做？

筆者一直講金價可至每盎斯8000美元。在再講金之前，先講講有位美國投資者的神操作。

美國擴大國債回購規模前一天（即上周二，18日），有投資者創紀錄押注一只對美國長期國債收益率波動高度敏感的ETF。當天，規模達15億美元的PIMCO 25年以上期零息美國國債指數ETF吸引了創紀錄的1.23億美元資金流入，成交量則躍升至520萬股，接近2024年創下的此前峰值的兩倍。該ETF投資於所謂的「剝離式國債」(STRIPS)，即將債券本金和利息支付分離後形成的零息證券，因此能夠放大對美國長期利率走勢的押注。該ETF周三上漲3.2%，為自2024年11月以來的最大漲幅。然而，由於通脹和財政赤字引發的擔憂影響了長期國債，今年該基金已累計下跌5.4%。

該基金今年以來下跌了5.4%，但該投資者一天之內卻賺了3.2%，這種火車頭前執銀仔的神操作，該是投資者英明？筆者認為不。

為甚麼「不」？

該基金由年頭一直至上周四都在跌，一如刀仔由18樓下墜，但就有人敢去伸手接，不是小接是大接，如沒有精準消息，指出可以在上周二接，上周三（19日）就變天，你話無鬼就奇。

貝森特炒家出身，散戶難對著幹

筆者自70年代末起（即伏爾克Paul Volker為美儲備局長時）就炒美債，是他的政策帶挈了我在六個月內賺逾百萬（不過唔好羨慕我，賭仔是三更窮四更富五更褲穿窿者），對債券市場的「漏口風」事件，見怪不怪，以前美儲局更有個官方的美儲局傳聲筒，今屆美儲局長沃什上場後，為要搞甚麼的市場自決，才收了聲。在沒有官方傳聲筒前，大炒家也會製造自己的傳聲筒，詳情請看Money Buzzar這本書，是由索羅斯其中一位頭馬Andrew J. Krieger寫的，細看其字裏行間，再加上揣測一些言而不會詳的情景，就知大炒家是可以使大眾包括英倫銀行的大老爺們，全盤燈下黑，以為他在沽，其實還在買，如何致此？

是利用上助攻團隊，暗中伏軍，到主力出擊時，則數路齊發，直搗黃龍。上文的周二接刀仔，周三反手飛刀射出，就是。你再看看此文的圖一便知。

貝森特何許人也，他亦曾是索羅斯頭馬之一，師出同門，路數同一，那位上周二出手接刀者，能講不會從一些渠道收到發達情報？

講美債講講下講到炒債，旨在說明特朗普找位索羅斯頭馬來做財長，就是慧眼看到貝森特在大炒家，尤其是秘密大炒家中的人脈，可以在狗急跳牆時用得上。上周三及之前的部署，唔好咁天真以為美財政部是臨時起義啦！

我輩散仔，有何教訓？唔好死蠢只看股價、債價，真是眼觀四面，耳聽八方，如果你上周二就知悉有人敢大手接飛刀，就不要光看戲，要立馬減孖展，減不減貨，後決。

會問，散戶邊有咁多雷達去收風？唉！炒家千古教訓如一：戒貪。當見到所有風向標都指向同一方時，就要見幡動而心有所不動，忍忍手。因為今時是有炒家背景的貝森特坐鎮，炒家路數，他識吖。你無佢咁叻，是否在識時止步，如何止步，後續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）





