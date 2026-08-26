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職場女王｜職場生存秘笈（下）：不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用！
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職場女王｜職場生存秘笈（下）：不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用！

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　「Son姐」上星期賜大家的「職場生存秘笈」上集，大家有沒有好好學起來？今個星期「Son姐」再送8招，打工仔要袋穩！

 

　　1.    辦公室內無私事。每個人都各有其苦，不要自暴其苦，成為他人茶餘飯後的八卦。

 

　　2.    開會途中，不管幾悶幾無聊，不能玩手機遊戲、出post發朋友圈、上網購物、睇片睇AV，及瞓覺。

 

　　3.    不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用。

 

　　4.    盡責盡心盡力工作，不是為了得到掌聲光環，是為了證明自己的能力實力，為自己累積經驗。

 

　　5.    不斷嘗試精益求精，不是為了取悅任何人，是為了自己創造新價值能力。

 

　　6.    花無百日紅，得饒人處且饒人。人在高處要謙厚，人在低處要沉穩。不論高處低處，一律低頭做事抬頭做人。

 

　　7.    識做事，不如識做人。話到口邊留半句，理從是處讓三分，不要在自己的青雲路上埋地雷。

 

　　8.    少說話，多做事。弱者的眼淚無價值，圍爐取暖無幫助，用行動代替說話，用結果證明能力，壯大強大自己最實際。

 

職場女王｜職場生存秘笈（下）：不要多管閑事，不要自作聰明，詐傻扮懵識得用好好用！

（圖片來源：Facebook@職場慧眼 - 張慧敏 Son姐）

 

Tags:#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔#職場秘笈
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