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氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場
數碼創科

氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略
PHOTO:相片由作者提供

　　氣候變化和極端天氣頻發，讓環保議題持續受到全球關注，也正在改變消費者的購物習慣。在澳洲，消費者對於環保、可持續以及節能產品的關注不斷提高，從食品包裝、家居用品到戶外產品，綠色消費正在滲透更多生活場景。對於中國品牌而言，環保趨勢不僅是產品升級的方向，也可能成為打開澳洲市場的新入口。

 

氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場 -- 跨境營商戰略

 

氣候議題正在改變消費選擇

 

　　澳洲消費者長期關注環境保護和可持續發展，氣候變化也進一步推動綠色生活方式普及。愈來愈多消費者在選擇產品時，會關注包裝是否可回收、材料是否環保，以及品牌是否採取可持續生產方式。

 

　　這一趨勢覆蓋的範圍愈來愈廣。環保食品包裝、可重複使用的生活用品、節能家居產品以及可持續時尚等，都正在獲得市場關注。對於中國品牌來說，與其將環保僅作為宣傳概念，不如將其真正融入產品設計、生產和包裝，讓環保成為品牌競爭力的一部分。

 

氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場 -- 跨境營商戰略

 

「綠色產品」正在成為新的品牌賣點

 

　　過去，環保產品容易給消費者留下「價格高」的印象，但隨著供應鏈和生產技術不斷升級，綠色產品正在逐漸進入大眾消費市場。中國企業擁有成熟的製造能力和供應鏈優勢，在環保包裝、材料創新以及產品設計方面具備較大的調整空間。

 

　　例如減少塑膠使用、採用可回收包裝、優化產品生命週期等，都可以成為品牌進入澳洲市場時的差異化賣點。與此同時，品牌還需要避免單純強調「環保」口號，而應通過具體材料、生產方式和認證等資訊，讓消費者能夠直觀瞭解產品的環保價值。

 

氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場 -- 跨境營商戰略

 

社交媒體助推綠色生活方式

 

　　環保消費同樣受到社交媒體影響。TikTok、Instagram等平台上，低碳生活、可持續時尚、環保家居等內容不斷受到關注。對於出海品牌而言，這意味著環保理念可以通過內容行銷轉化為更具傳播力的生活方式。

 

　　中國品牌可以通過本地KOL、生活方式博主以及用戶內容，展示產品如何融入澳洲消費者的日常生活。例如戶外用品可以結合自然探索場景，環保家居產品可以結合家庭生活，而可持續食品則可以圍繞健康飲食展開傳播。通過場景化內容，環保理念更容易從抽象概念轉化為實際消費需求。

 

氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場 -- 跨境營商戰略

 

　　隨著氣候議題持續影響消費市場，綠色產品在澳洲仍具有較大的發展潛力。對於中國品牌來說，環保並不是簡單增加一個產品標籤，而是從研發、供應鏈到行銷的系統升級。未來，能夠真正將環保理念與消費者日常生活結合起來的品牌，更有機會在澳洲市場建立差異化優勢。紅萌出海可結合澳洲本地商超、餐飲及線上管道資源，並通過KOL和社交媒體推廣，幫助中國品牌更精准地測試綠色消費市場，實現從產品進入到品牌落地。

 

氣候與消費的聯動：如何借助環保趨勢搶佔澳洲市場 -- 跨境營商戰略

 

Tags:#澳洲#可持續發展#綠色產品#節能產品#技能增值#出海#跨境電商#環保產品#綠色消費#紅萌出海
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