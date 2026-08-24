西貢萬宜地質步道︱破邊洲段9月至10月周末實名預約制＋每日名額2,000人＋預約現場核實攻略

西貢萬宜地質步道破邊洲段實名預約制！每逢假期、國慶黃金周，西貢萬宜水庫東壩都出現人龍及車龍，遊人迫爆山野。漁護署為更有效控制人流，萬宜地質步道─破邊洲段將試行預約制以保護山徑， 9月5日至10月7日期間周末、中秋節及國慶黃金周，上午9時至下午5時進入破邊洲段定遊客必須預約。預約系統即日起，接受9月5至6日到訪預約，之後逢星期一早上11時起，開放一個星期後周末或黃金周預約名額，大家可以更早規劃行程！

漁農自然護理署公布，將會在9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，於西貢萬宜水庫東壩的萬宜地質步道—破邊洲段試行實施預約制度，以更有效控制人數及人流。每2小時為一個時段，每個時段名額500人，每日總名額為2,000人。預約系統將於8月24日早上11時起，接受9月5至6日到訪預約，以先到先得方式進行。之後逢星期一早上11時起，開放一個星期後周末或黃金周預約名額，以便遊客預早規劃行程。

試行預約制重點內容︰

• 2026年9月5日至10月7日周末、中秋節及國慶黃金周實施

• 每2小時為一個時段，每個時段名額500人，每日總名額為2,000人

• 逢星期一早上11時起，開放一個星期後周末或黃金周預約名額

• 預約採用實名登記，預約時須提供姓名同身分證明文件號碼

• 每人每次可預訂最多五個名額

• 成功預約者須於預約日期及時段內到達破邊洲段入口，及出示電子憑證同身分證明文件

破邊洲觀景台

實施日期及名額

實施破邊洲路段試行預約制有哪些日子？須預約的日子包括9月5至6日、12至13日、19至20日、25至27日，以及10月1至7日。除了以上指定的預約日子外，訪客在其餘日子到訪破邊洲段無須預約。所有於上午九時至下午五時以外的時間亦無須預約。預約系統將於8月24日（星期一）上午十一時起接受預約9月5日和6日的到訪名額。其後逢星期一上午十一時起，開放預約一個星期後的周末或黃金周的名額，以便遊客可預早規劃行程。

預約制度只適用於破邊洲段，進入萬宜地質步道的東壩段及標尖角段均無須預約。試行期間的預約並不收費。在非指定預約日子，或預約日子早上9時前及下午5時後，訪客均無須預約即可直接進入破邊洲段。

進入萬宜地質步道的東壩段及標尖角段均無須預約

據知，破邊洲段的難度屬 3 星（最高難度為 5 星），只適宜具備遠足或徒步經驗的人士前往。由於路途較為崎嶇，攀升高度200米，走畢全程約需2小時，沿途並無遮蔽處、補給站或中途撤走點。

預約平台好方便

打算9月5日至10月7日期間周末、中秋節及國慶黃金周前往萬宜地質步道—破邊洲段的朋友，必須實名預約登記，遊客必須預先透過漁護署指定的旅遊平台Klook（客路）的系統，包括網頁 www.klook.com/zh-HK/activity/226636-high-island-geo-trail-po-pin-chau/、流動應用程式及Klook微信小程式預約，每人每次可為自己及同行者預訂最多五個名額，所有年齡的遊客，包括隨行兒童須預約皆須預約。

遊客除了以電郵接收電子憑證（含二維碼）外，可直接在相關的應用程式或微信小程式查閱電子憑證。已預約的人士可在預約時段開始前48小時取消有關預約。

現場核證

到訪當日，早前已成功預約的遊客須在預約的日期及時段內到達破邊洲段入口，向在場職員出示電子憑證及身份證明文件方可進入。如個別時段尚有可用名額，未有事先預約的人士可即場透過網上系統進行預約。漁護署會在破邊洲段的入口設立站點處理入場和遊客查詢。

萬宜地質步道—破邊洲段預約制

www.hiking.gov.hk/ppcbooking

查詢︰2150 6693（每日上午九時至下午五時）查詢預約制詳情。詳情可以瀏覽呢個網頁

萬宜地質步道 - 破邊洲段地質路線

https://www.hiking.gov.hk/trail/info/id/c2ZrZUpiUGRBck1TanVNQ1J6Qkg5Zz09