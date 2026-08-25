屁股不見了與日日要拉筋

跌呀跌，我兩個半月前在家被防止小狗亂闖的欄杆勾跌，左後腦著地，嘭一聲，起初無事，豈料，個半月後才知，原來呢一跌，震到右眼壞血管（之前中風壞死）出血，慢慢滲，最終兩個星期充滿眼球，變「醫學失明」（醫生介紹的狀況），要施手術放血。

跌倒後果可以很嚴重，我的一次，是右眼因充血而失明，要做手術放血搶救。

正是我又跌、你又跌，每個星期都有相識者跌倒，有些執番身彩，最嚴重那兩個，一個上咗天堂，一個四肢仍未能郁動。

最近有兩個相識者，一個一跌就上咗天堂，一個仍在病床，四肢無力郁動。

點解咁多同輩跌？原因除咗客觀環境（地滑、突然有一級凸起、被撞⋯⋯）外，自身的原因也有不少，包括肌肉流失、筋骨硬化、平衡力弱、唔識點跌⋯⋯仲有一樣，行又睇企又睇，連落樓梯都睇，睇乜？睇手機是也。

有位老友，正正是落樓梯時機不離手，一踩空就碌落十幾級，最慘無人知，無立即救，結果，死就無，但至今仍未能下床。

跌倒原因有多種，其中之一為機不離手，最近有位朋友正因此碌落樓梯而斷骨。

我輩男人（女人唔知亦唔敢講），不少有肌肉流失，若長期缺乏運動，一上年紀，屁股會慢慢消失。大家行街留意就知，不少阿叔阿伯條褲，後面並不貼身，因空蕩蕩。

易跌原因之一為肌肉流失，很易察覺，因患者會出現「扁屁股」症。

一旦少咗肌肉，若身體上半身大肚腩，咁就似倒轉三角形，極易跌。

正常流失外，施手術後不能運動，也會大量流失肌肉。

「大騷S」個半月前突然肚痛，痛到標冷汗嗌唔出咁滯，即刻送去醫院（因有保險，當然入私家），一照，急性膽管炎，專家判定要立即劏肚施手術。上周晚飯，佢掀起T恤畀大家睇，嘩，好誇張，條疤痕成條蛇咁長。

「各位，我臥床幾日，再加上不能運動半個月，大劑，無咗十磅肌肉。基於見證身邊無肌肉的老友不停跌倒，火速立下決心，紀律性地到健身室追隨教練，日日做增肌運動。有志者事竟成，十日下來，已生番五磅肌肉，開心晒。所以，如今四圍勸無肌老友，快日日做增肌運動與拉筋。」

「大騷S」進行開肚手術後，流失十磅肌肉，行路無力又唔穩，於是下決心天天做增肌運動，十日生番五磅肉！

另一位「M主席」也如是，70幾歲，本來好fit，不時打golf，打吓打吓，唔覺唔覺，拉傷腰部及膝頭，起初以為無乜事，繼續打，但凡打必輸，更加深傷患，搞到條腰硬如鐵板，無法彎低，連上落房車都唔掂，痛到咬牙。

咁點？又係嘞，唔通靠食止痛藥打止痛針或開刀咩，正是筋骨問題筋骨解決。最佳治療是有耐性日日做物理治療及拉筋運動，日子有功，自然病除。

小弟乃一個人辦。8年前攞重嘢扭一扭，立時腰椎走位，開始坐骨神經痛。幸運遇上筋骨聖手關啟敬醫師，推拿幾次，再教我日日做拉筋運動，仲笑笑口說：「碌Sir，只要有恒心，你會好快康復，唔使嚟搵我㗎喇。」

我8年前坐骨神經痛，苦不堪言，打針食藥全部治標唔治本，最終一招搞掂：按醫師指示，日日拉筋。

嗰時，小弟行路仍有少少拐拐󠄆吓，但珍珠無咁真，坐骨果然慢慢康復，自此，當然日日拉筋啦。轉眼8年喇，無需要再搵關師傅了。

各位兄弟，將增肌拉筋視為每日享受啦，因為此享受，能為你帶來更大享受（慳醫藥費）！千祈咪搞到唔行得或長期瞓床才知後悔呀！