香港搶人才Vs新加坡育人才

面對人口老齡化日趨嚴重、本地出生率持續下降的嚴峻形勢，香港特區政府在過去幾年先後推出多項有力措施，吸引各類專業人才來港，不僅增加了勞動人口，也可助力政府的中長期經濟發展目標——將香港打造成擁有高端製造業的國際創科中心。經常被人拿來與香港作比較的新加坡，同樣面臨老齡化和少子化挑戰，2025年總生育率跌至0.87的歷史新低（兩年前是0.97）。對比官方應對人口變化的政策和措施，可以看出兩地政府的著力點大不相同。簡單說，香港是搶人才，新加坡更在乎培育本土人才。

本周日（23日），新加坡總理黃循財在國慶日群眾大會的演說中，一口氣公布了多項鼓勵生育的貼心措施，顯示新加坡政府高度重視提高本土生育力，目標是盡量用本地出生的新加坡人來填補勞動力空缺。

新加坡總理黃循財公布多項鼓勵生育措施，顯示當地政府高度重視提高本土生育力。(AP)

有的放矢，消除常見痛點

黃循財在講話中說，沒有甚麼比幫助家庭蓬勃發展更重要，家庭強大，新加坡的未來才會強大，但今天各地的家庭，都面對日益加劇的壓力：年輕夫婦對建立家庭猶豫不決，他們擔心難以應對當中的責任和養家成本；父母則面對另一重憂慮，每天都要在工作與家庭之間、生計與照顧親人之間取得平衡。

在直接點出年輕人不願結婚生小孩的痛點之後，黃循財針對性地宣布，政府即將推出的改進措施，會減輕父母的經濟壓力，讓他們有更多時間陪伴孩子。這些措施包括：降低公立托兒所、幼稚園的收費，全天托兒費降至每月150新加坡元（約合926港元）；政府對家庭的資助從孩子出生一直持續到孩子17歲，每個孩子總共可獲補貼7萬新加坡元（約合43.2萬港元），多一個孩子多一份補助；為提供更好的生活環境，有孩子的家庭將會得到首次申請購買政府資助房屋（組屋）的額外抽籤機會，孩子多，機會也多，有可能更早買到組屋，希望讓想生孩子的人減少後顧之憂。

這些措施說明，新加坡政府希望精準投放資源，爭取事半功倍。給家長經濟上的長期補貼，目的是讓家長在考慮生小孩時先吃一粒定心丸，能看到從入托兒所到中學畢業的十幾年中，始終可以得到政府的經濟扶持。

新加坡政府的新措施將減輕父母的經濟壓力，讓他們有更多時間陪伴孩子。(Shutterstock)

另一方面，政府還打算透過立法，提供更多親子時間，從而令父母有信心，自己可以在孩子成長的道路上隨時相伴，陪他們順利度過兒童時期的每個階段。

鼓勵生育，提供「稀缺產品」

從電視直播中可以看到，令在場人士最反應熱烈的一項措施，或要數增加育兒假，因為在職父母最稀缺的是時間。目前新加坡法律已經規定，在職人士享有育兒假，但時間較短，而且是「一刀切」，未與孩子數量掛勾。未來政府將加大力度，按孩子數量向父母提供育兒假。育有一個12歲及以下的孩子，每年將可享受8天育兒假；若家中有兩個孩子，可享受10天；三個或更多孩子，可享受12天。以一對育有三名小學生的在職夫婦為例，目前他們可以獲得4天育兒假，修改規定之後，他們兩人可以獲得總共24天育兒假。而且，他們享受育兒假期間的工資將由政府支付，不再由僱主和政府共同分擔。這會令父母更願意也更容易休育兒假，有更多時間照顧孩子，更好地為新加坡培養人才。

新加坡的鼓勵生育措施行之已久，但仍在加碼。黃循財在講話中提到，目前，父母有30周由政府支付的假期：16周產假、4周陪產假和10周父母公用產假，總共是7個半月的帶薪假。黃循財自問自答：「我們能否提供更多？我不排除這個可能性。」

增加育兒假，對在職父母來說是珍貴的禮物。(Shutterstock)

上述這套組合拳，體現出新加坡政府和執政60多年的人民行動黨，在人口問題上具有明確的立場和政策的延續性。

新加坡人須佔人口多數

新加坡本身是一個多族裔的社會，主要包括華裔、馬來裔和印度裔，而且還有小量歐洲裔。從1965年建國至今，人民行動黨的執政目標始終是保持多族裔、多宗教和諧共處，並致力於推動建立新加坡的國民身份認同。因此，新加坡政府對引入外勞持謹慎態度，雖然重視吸引專業人才，但更重視讓有意在新加坡定居的人，認同新加坡的制度和文化，主動融入新加坡社會。目前新加坡總人口大約610萬，其中新加坡公民有366萬，永久居民有54萬，兩者相加為420萬，佔總人口70%，官方統計稱這420萬人為居民(Residents)，其餘的190萬人為持有各種居留簽證（工作簽證、外勞簽證、學生簽證等）的外籍人士及其家屬。

黃循財在國慶大會講話中，提到新加坡當前的一些挑戰，比如服務行業缺少勞動力，新加坡本地人不願入行，但政府在引進外勞時，必須保證本地勞工的就業機會。就此而言，新加坡與香港的官方立場一致。不過，黃循財和新加坡政府領導人不僅要維護本地勞工的合法權益，還希望保證新加坡的現有人口比例不發生根本性變化，因此不會為了應對經濟上的挑戰而改變人口結構。他特意強調說：「我們將確保新加坡人在自己的國家裏始終佔人口多數。」

新加坡政府希望盡量提高本地生育率，以便從小培養他們的歸屬感和對新加坡的忠誠。(AP)

新加坡媒體在報道上述講話時，重點介紹政府會繼續控制外來移民的數量，不會為經濟需求或維持人口數量而大量輸入外勞。但從黃循財的講話和官方鼓勵生育的措施來看，新加坡政府的著眼點是盡量提高本地生育率，以便讓下一代從小接受新加坡的國民教育，培養他們的歸屬感和對新加坡的忠誠，因為這關係到新加坡的未來。

眾所周知，成年人多數已經有自己的價值觀和身份認同，當他們移民到另一個社會，要在這方面出現改變並不太容易，更何況移民都有自己的目標和訴求。若想讓一個社會具有很強的凝聚力，令大多數人願意為促進本地社會的發展而作出一定的貢獻甚至犧牲，就需要從小培養每一代人的認同感和歸屬感。不同社會的領導人會有不同的優先選項，如果從上述視角來對比和分析不同政府的人口政策，以及推動相關政策的具體措施，不難看出一個時期內政策制訂者的思路以及當地社會各種因素對決策者構成的制約，政府一個時期的政策導向，往往會對整個社會未來的發展產生深遠影響。