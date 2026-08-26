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828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略
Jetso
著數優惠
美食優惠

828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice ChowPHOTO:八達通

　　828樂悠節回歸！8月28日至9月10日八達通將會同超過130個參與商戶攜手，送上一系列驚喜優惠，大派$828萬現金回贈！憑樂悠咭單次消費滿$100或以上，賞你$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800。老友記更可於超過7,200個消費點享快閃及全年優惠，包括大家樂$1加配熱奶茶、多間下午茶下午茶優惠套餐$28起有交易，喜歡一盅兩件原隻鮮蝦餃只售$8.8。今年828樂悠節新增「嘟嘟賞」迎新賞$40萬，即睇薯數優惠詳情。

 

828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略

 

驚喜1：八達通大派$828萬現金回贈

 

　　2026年8月28日至9月10日推廣期內，限時兩周以樂悠咭飲食消費購物嘢，齊齊賺$828萬！凡以樂悠咭於828樂悠節參與商戶，單次消費滿$100或以上，賞你$8現金回贈，每張樂悠咭最多可賺$800！

 

828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略

 

驚喜2：快閃及全年優惠

 

　　參與商戶將會為樂悠族送上快閃及全年優惠，等你可以全年邊玩邊賺！以下精選最抵優惠，包括大家樂[Club 100長者會員限定] 任何惠顧$1加配熱奶茶、太興 $32 外賣自取肉餅飯配熱飲、富臨皇宮蜜汁靚叉燒 $28/份，好抵食！約埋老友記歎下午茶有著數，敏華冰廳$28下午茶優惠套餐、Oliver's Super Sandwiches茶市可$29紅菜頭雜菜湯螺絲粉、意粉屋$39歎脆炸魚柳薯條配餐飲。喜歡一盅兩件，陶源酒家筍尖原隻鮮蝦餃只售$8.8！

 

連鎖快餐店優惠

 

  • 大家樂    (1) 上午11點後惠顧滿$28減$2.8
    　　　　(2) 早市惠顧點心滿粥減$2.8
    　　　　(3) 晚市惠顧老火湯/冬瓜盅小菜套餐或鐵板餐減$8
    　　　　(4) [Club 100長者會員限定] 任何惠顧，$1加配熱奶茶
                    *須於大家樂App領取電子優惠券

 

828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略

 

  •  大快活   (1) $49 點都唔落味精菠蘿咕嚕肉配白飯、時令湯水及熱飲 (原價$57)
    　　　　(2) 任何套餐/ 飯/ 粉麵類滿$120減$12
    　　　　(3) 阿活小菜豐盛二人餐減$8

 

  • 美心 MX (1) 晚市去骨海南雞套餐72折 (28/8-3/9)
    　　　　 (2) 晚市惠顧滿$60減$8 (28/8-31/12)

 

  • 一粥麵    消費正價產品滿 $38，即減$3.8

 

  • 麥當勞    (1)「飽你鍾意」優惠套票，4份指定超值套餐只需 $100起 ，更可獲贈 16張指定超      
                   值套餐減$3優惠券，總優惠價值高達 $128！
                    (2)「著數之晨」優惠套票，4份指定早餐套餐只需 $100起，更可獲贈 16張指定超
                  值早晨套餐減$3優惠券，總優惠價值高達 $90！

 

  • 太興 指定時段優惠價 $32 享用指定肉餅飯配熱飲 (外賣自取)

 

  • 富臨皇宮蜜汁靚叉燒 $28/份 (原價$108)

 

  • 陶源酒家 (1) 筍尖原隻鮮蝦餃$8.8 (原價$42)
                     (2) 鮑魚伴日本花菇 $68 (原價$168)

 

茶市優惠

 

  • 敏華冰廳 優惠價$28享用「老友記」下午茶優惠套餐

 

  • Oliver's Super Sandwiches星期一至五茶市可享：$29紅菜頭雜菜湯螺絲粉•碎蛋沙律酥皮包配熱即磨咖啡(100%阿拉比卡豆)/ 奶茶/檸檬茶/檸檬水

 

  • 意粉屋    星期一至五茶市可享$39脆炸魚柳薯條配餐飲

 

828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略

 

麵包餅店優惠

 

  • 超羣烘培 惠顧滿$28送方叔蛋撻一件    西餅麵包（28/8-10/9）

 

  • 鴻福堂    (1) 豬腳薑醋/素薑醋$10折扣優惠
               　 (2) 隨行湯或藥製龜苓膏買1送1

 

  • 聖安娜    減糖蒸蛋糕系列8折

 

  • A-1 Bakery消費享全單額外92折

 

  • 東海堂    購買北海道3.6牛乳方包或北海道牛乳排包 每袋即減$3

 

  • 包點先生凍包第二件半價

 

購物優惠

 

  • 價真棧    購物滿$100全單九折    生活百貨

 

  • 電訊數碼SUN Mobile    申請$58樂悠數據計劃送每月5GB 本地數據及$200飲食禮券

 

  • 安記 小罐鮑魚及袋裝菇8折

 

  • 皇玥 皇菊普洱小茶餅/臻品普洱小茶餅/鳳凰單叢(鴨屎香)精品罐/安溪鐵觀音精品罐優惠價$28(原價$58)

 

  • 香港街市指定商戶單筆消費滿$20即減$2

 

酒店餐飲優惠

 

  • 沙田凱悅酒店 (1) 自助晚餐$528/位
    　                     (2) 平日自助午餐$328/位    餐飲美饌    28/8-10/9

 

  • 尖沙咀凱悅酒店    (1) 咖啡廳週末自助午餐半價 (星期六、星期日及公眾假期) (29/8-6/9)
    　　　　　　　　(2) 自家製原個蛋糕77折 (28/8-10/9)
                 　　　　   (3) 希戈餐廳周末早午餐83折 (星期六及星期日) (29/8-6/9)
    　　　　　　　　(4) 凱悅軒平日早鳥點心放題48折 (星期一至五 10:00-12:00) (27/8-9/9)

 

樂悠節快閃優惠：https://tinyurl.com/3aetufvb

 

驚喜3：樂悠咭嘟嘟賞迎新賞$40萬

 

　　於八達通 App將樂悠咭連結至「嘟嘟賞」獎賞平台，並由8月28日至9月10日推廣期內，到「嘟嘟賞」領取樂悠咭嘟嘟賞八達券，領券後使用已連結的樂悠咭於828樂悠節參與商戶單一消費滿$100或以上，可賺$8增值額作為迎新賞！疊加樂悠節派$8回贈優惠，換言之一單消費可以賺$16回贈。 

 

828樂悠節︱八達通派$828萬現金回贈＋$1熱奶茶＋蝦餃$8.8＋酒店自助餐半價＋著數優惠攻略

Tags:#828樂悠節#八達通#Jetso#著數優惠#Hot Deals#美食情報#美食優惠
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