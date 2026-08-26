曾在國際市場叱咤風雲的億萬富翁投資者德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，近日將矛頭直指其昔日愛徒，現任美國財政部長貝森特。

德魯肯米勒在《華爾街日報》發表題為「讓債券市場發聲」的專欄文章中，嚴厲警告美國財政部大舉干預債市的做法是一個嚴重的政策失誤。

這場罕見的公開爭論極具戲劇色彩。德魯肯米勒與貝森特早年曾並肩作戰，以在匯市和海外債市的巨額押注而聞名。

針對貝森特近期擴大長期國債購買規模的承諾，德魯肯米勒給出了毫不留情的批評，他在文章中寫道：「違背基本面去捍衞價格的政府，注定會失敗。」

美長債收益率高企

此項爭議正值美國國債市場面臨空前壓力之際。在華盛頓持續天量發債的背景下，美國國家債務總額已突破40萬億美元。投資者對長期政府債券要求更高的風險補償，導致美國30年期國債收益率一路升至近20年來的最高水平。

貝森特希望通過回購操作壓低全球最重要債券市場的收益率，以此降低企業融資與抵押貸款成本。如果計劃奏效，這也將在一定程度上，替美國總統特朗普實現其一直要求美聯儲局兌現的減息訴求。

這種通過出售短期債務來資助購買長期債務的操作模式，與美聯儲局在動盪時期使用的「扭曲操作」如出一轍。不僅如此，貝森特近期還主導了美國當局30年來的首次買入日圓干預，並通過「匯率檢查」直接向外匯交易員施壓。

美財政部職權擴張

這種本屬央行權限的市場管理手段，如今由財政部越俎代庖，被市場普遍視為一種令投資者恐慌的「職權擴張」。針對財政部所謂「回購旨在為長債提供更多流動性」的官方解釋，德魯肯米勒明確予以駁斥，強調當前市場秩序井然，干預毫無必要。

金融環境依然寬鬆

德魯肯米勒指出，美國10年期國債收益率目前徘徊在經濟名義增長率附近，這意味著整體金融環境依然寬鬆，而非受到限制。他認為財政部的強行干預，表明決策者完全忽視了收益率向外界傳遞的關於政府財政狀況信心的訊號。

「我過去50年的交易生涯都建立在一個簡單的邏輯之上：市場匯集了任何委員會都不掌握的訊息，而價格就是這些訊息傳遞給決策者的途徑。」德魯肯米勒在文中強調。他直言，長端美債收益率是全球最重要的價格指標，也是美國僅存的最後一道財政紀律防衞。

對於近期收益率的攀升，德魯肯米勒給出了自己的定性。「債券市場並不像有些人所爭辯的那樣是一個『治安維持者』」，他寫道，「它原本是個極易被擺布的軟柿子，現在才終於開始清清嗓子發聲，而財政部卻連這也要去壓制。」

財政困境未有解決

華爾街策略師們對這位傳奇人物的觀點紛紛表示贊同。道明證券宏觀策略師Prashant Newnaha直言：「貝森特或許應該聽聽這位恩師的意見。德魯肯米勒正在拋出『真相炸彈』，他實際上是在提醒大家，當前的財政困境根本沒有速效解藥。」

批評人士普遍認為，干預債市無法解決推高借貸成本的財政支出擔憂。麥格理集團駐新加坡策略師Gareth Berry進一步警告了風險溢出的可能。他指出，政府有時雖然能成功支撐某種資產的價格，但壓力必然會在其他領域爆發。

風險溢出拖低匯價

他說：「例如，壓制債券收益率很可能會導致貨幣走軟，這就好比物理學中的能量守恒定律，能量既不能憑空產生也不能憑空消失，它只能從一種形式轉化為了另一種形式。」

這幾天筆者也謂貝森特之買債是不可能有效，原因由德魯肯米勒說了，錢有錢路，點扭曲得呢！下周一（31日）才談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）