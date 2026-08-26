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2026年8月底，美國一方面高調宣布對伊朗發動「經濟版的諾曼第登陸(Economic D-Day)」，啟動金融閃電戰，另一方面卻將敘利亞正式剔出「支持恐怖主義國家」名單，並全面解除制裁。美國這種在同一歷史時刻上演一收一放的舉動，看來正想實行「雙軌分化戰略」，以為這樣可以用最低的邊際成本，徹底瓦解反美的「抵抗之弧」，重塑美國在中東的絕對主導權。
國際評論

美國在伊敘上演「冰火兩重天」的背後圖謀

容我世說
張翠容
容我世說

　　2026年8月底，美國一方面高調宣布對伊朗發動「經濟版的諾曼第登陸(Economic D-Day)」，啟動金融閃電戰，另一方面卻將敘利亞正式剔出「支持恐怖主義國家」名單，並全面解除制裁。美國這種在同一歷史時刻上演一收一放的舉動，看來正想實行「雙軌分化戰略」，以為這樣可以用最低的邊際成本，徹底瓦解反美的「抵抗之弧」，重塑美國在中東的絕對主導權。

 

　　明眼人一看便知道，美國試圖用自身的金融霸權優勢威懾力來替代硝煙。特朗普政府在無法通過軍事手段取得決定性勝利的情況下，被迫轉向成本較低及能拉長戰線的「金融窒息戰」，通過鎖定航空、數碼資產、黃金及航運等關鍵領域實施「次級制裁」，務要搞垮伊朗經濟來撼動其政權。

 

美國在伊、敘兩國上演「冰火兩重天」的背後圖謀

美國財長貝森特宣布對伊朗進行金融窒息戰 (AP)

 

　　不過，想不到香港也受牽連。美國所謂次等制裁，把中國內地、香港、新加坡及歐洲等地的約60個實體也包括在內，企圖以此切斷全球和伊朗的資金鏈。美國財政部此次設置了短暫的「寬限期」，警告所有與伊朗有貿易往來的國家如不遵從美國，便會面臨美國財政部的「次級制裁重錘」，這無疑是強迫全球企業在美國主導的金融秩序中選邊站，這亦是妄求維護其金融霸權的防禦戰。

 

　　今次美國是衝著伊朗「以油養戰」的生命線而來。在美國決策層眼中，伊朗的石油收益是其維持核設施研發、彈道導彈網絡，以及資助代理人的財政根基。美國寧可承受國際油價飆升至歷史高位、全球通脹反彈的自損代價，也要實現零洩漏的經濟封鎖，旨在從根源上解除伊朗的武裝能力。更何況，伊朗作為全球去美元化浪潮的重要節點，若放任其與核心買家（主要是石油買家）建立獨立於SWIFT之外的替代貨幣結算網絡，例如和中國以人民幣結算，這勢將對美元霸權構成結構性威脅。

 

美國在伊、敘兩國上演「冰火兩重天」的背後圖謀

美國祭出經濟圍堵策略，是希望打擊伊朗「以油養戰」的生命線。(Shutterstock)

 

　　剛宣布對伊朗的金融絞殺政策不久，美國隨即正式將敘利亞剔出「支持恐怖主義國家」名單，並全面解除主體制裁。這項重大外交突破，與美國對伊朗的極限施壓有著密不可分的戰略因果關係。

 

　　長期親伊俄兩國的敘利亞阿薩德什葉派政權在2024年底被推翻，現任的遜尼派總統沙拉建立新政府，敘利亞的地緣政治屬性發生了根本性扭轉。美國選擇在此刻解禁敘利亞，乃是看到敘國新政權極需重建經濟，遂以「用經貿籌碼撬動外交轉向」的戰略作利誘，試圖用西方主導的國際投資紅利，迫使沙拉政府在美伊決戰中保持中立，甚至把該國納入西方陣營，從而將這塊曾經是伊朗的戰略飛地，改造成孤立伊朗的防波堤。

 

　　如此看來，美國在伊、敘兩國同一時間上演「冰火兩重天」，明顯是要服務同一個宏大戰略——對伊朗的「抵抗之弧」實施釜底抽薪。過去，敘利亞是伊朗向地中海東岸輸送武器、資金與影響力的核心中轉站，如今，美國通過解除制裁，換取敘利亞新政府承諾壓制境內親伊什葉派民兵，這直接斬斷了伊朗在中東的戰略跳板，讓伊朗在與美國的對峙中斷掉一臂，孤掌難鳴。同時，這也穩住了以色列的安全邊界。

 

美國在伊、敘兩國上演「冰火兩重天」的背後圖謀

特朗普欲將敘利亞新總統沙拉招攬入西方陣營，從而孤立伊朗。(AP)

 

　　這場經濟決戰雖然在形式上已經打響，可是也要取決於各地區國家在大國夾縫中的戰略抉擇。由於國際社會利益不一，今次海灣國家沒有表態支持，伊朗抗壓能力又極強，加上這必加劇潛在的全球能源危機風險，因此這場決戰很難在實質上徹底鎖死伊朗，到最後或反而加速其他國家尋求去美元化，擺脫對美國的依賴，致使美國極可能陷入「表演性多於實質性」的困境，難以達到壓垮伊朗的預期目標，而且更像是一場因無法承擔軍事成本而採取的止戰托詞。美國著名經濟學家克魯曼(Paul Krugman)直言，這場美國「窒息戰」，注定像美國對伊朗的軍事行動一樣以失敗告終。

Tags:#容我世說#大國博弈#中東戰火#中東局勢#伊朗#敘利亞#美國外交政策#經濟制裁#次等制裁#地緣政治#金融戰爭#石油產業#國際關係#特朗普#抵抗之弧
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