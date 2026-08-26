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近期，恒生指數公司針對恒生科技指數發表改革諮詢文件。作為追蹤逾400億美元資產管理規模的旗艦指數，此次修訂引起市場較高關注，原因是本次改革不僅僅是成分股數量的擴容，更是港股科技板塊底層邏輯的一次系統性重塑。
股市動向

科指改革，對市場影響幾何？

經濟不停學
伍禮賢
經濟不停學

　　近期，恒生指數公司針對恒生科技指數發表改革諮詢文件。作為追蹤逾400億美元資產管理規模的旗艦指數，此次修訂引起市場較高關注，原因是本次改革不僅僅是成分股數量的擴容，更是港股科技板塊底層邏輯的一次系統性重塑。

 

　　首先，從納入機制來看，本次改革打破過去「市值至上」的傳統，引入「雙軌制」。指數成分股將由現行的30隻大幅擴容至50隻。其中，40個席位將保留給市值排名靠前的大型企業，而新增的10個席位則將透過「收入增長組別」選出。

 

科指改革，對市場影響幾何？

引入優質新興科技企業，可為恒生科技指數注入成長活水。(AP)

 

　　筆者認為，這是一個極具變革性的改動。過去純看市值，容易導致指數被發展成熟、增長放緩的傳統互聯網巨頭壟斷。引入收入增長因子，能及時捕獲那些「規模尚小但爆發力極強」的優質新興科技企業，為指數注入成長活水。據恒生指數公司模擬結果，該十隻憑增長獲納入的成分股，收入增長中位數高達82.0%。

 

　　其次，恒生科技指數往後將取消候選公司須歸類於指定行業的要求，並將現有主題重組為六大類別：「數碼平台及解決方案」、「人工智能」、「先進硬件」、「機器人及自動化」、「雲端」及「前沿科技」。筆者認為，這個改革趨勢反映出，科技的邊界正在模糊化。許多進行數字化轉型的傳統行業公司或特專科技公司，在原指數框架下可能被排除在外，而往後打破行業壁壘，能更真實地反映科技產業的全貌。

 

　　對於投資者而言，需要留意的是，編制規則的改變，最直接的結果就是指數權重的大洗牌。根據恒生指數公司模擬測算，改革後前十大成分股的權重佔比將由原先的70.6%下降至66.3%，成分股市值中位數也將從118億元降至70億元。這意味著頭部企業的單一風險敞口降低，但過去追蹤恒生科技指數的資金，也有機會降低權重成分股的配置佔比，進而對短期股價帶來影響。

Tags:#經濟不停學#恒生科技指數#恒生指數公司#指數改革#科技股#股市#港股#市值#新興科技企業#收入增長#指數成分股#指數權重
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